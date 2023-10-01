https://sputnikarabic.ae/20231001/ليبيا-تعلن-تأجيل-مؤتمر-إعادة-إعمار-درنة-1081561476.html

ليبيا تعلن تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

ليبيا تعلن تأجيل مؤتمر إعادة إعمار درنة

أعلنت السلطات الليبية، اليوم الأحد، تأجيل موعد انعقاد المؤتمر "الدولي" لإعادة إعمار مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات في 10 سبتمبر/أيلول الماضي. 01.10.2023, سبوتنيك عربي

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وحسب موقع "بوابة الوسط"، قالت اللجنة التحضيرية للمؤتمر في بيان، إنه كان من المقرر عقد المؤتمر في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.وأوضحت اللجنة أنه تقرر عقد المؤتمر في الأول والثاني من نوفمبر/تشرين الثاني، في مدينتي درنة وبنغازي.يأتي ذلك على خلفية مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.يشار إلى أنه في يوم 10 سبتمبر الماضي، تعرضت مناطق متعددة في شرق ليبيا لإعصار "دانيال" المدمر، الذي وصلت سرعته إلى 180 كيلومترا في الساعة، وكان مصحوبا بكميات هائلة من مياه الأمطار.أدى ذلك إلى انهيار سدين يعود تاريخهما إلى سبعينيات القرن الماضي، ما نتج عنه تدفق ملايين المترات المكعبة من المياه، وتسبب في دمار كبير وسقوط آلاف القتلى والجرحى، إلى جانب فقدان أعداد كبيرة من المدنيين.وبعنف غير مسبوق، ضرب الإعصار "دانيال"، منازل مدينة درنة الواقعة شمال غربي البلاد، التي يبلغ عدد سكانها وحدها ما بين 50 إلى 90 ألف نسمة، فيما اختفت أحياء بأكملها.وأصدرت الحكومة الليبية، المكلفة من مجلس النواب، قرارا بإقالة المجلس البلدي لمدينة درنة ‏بالكامل، وإحالة أعضائه للتحقيق.‏

https://sputnikarabic.ae/20230929/استمرار-عمليات-التنظيف-في-درنة-بجهود-ذاتية-مواطن-يتحدث-لـسبوتنيك-1081518051.html

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