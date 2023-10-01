https://sputnikarabic.ae/20231001/ليفربول-يتلقى-اعتذارا-رسميا-بعد-إلغاء-هدفه-أمام-توتنهام-نتيجة-خطأ-بشري-كبير-1081556954.html

ليفربول يتلقى اعتذارا رسميا بعد إلغاء هدفه أمام توتنهام نتيجة "خطأ بشري كبير"

ليفربول يتلقى اعتذارا رسميا بعد إلغاء هدفه أمام توتنهام نتيجة "خطأ بشري كبير"

اعترفت اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية بارتكابها خطأ، عندما ألغت هدفا لفريق "ليفربول" الإنجليزي، في المباراة التي جمعته أمس السبت أمام نظيره... 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T08:28+0000

2023-10-01T08:28+0000

2023-10-01T08:28+0000

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وألغى حكم المباراة هدف "ليفربول"، في الدقيقة 34 من عمر المباراة، بداعي تسلل اللاعب الذي أحرزه، لويس دياز، بداعي التسلل، وذلك بعد الاستعانة بتقنية الفيديو الـ"VAR"، وهو ما حوّل نتيجة المباراة لصالح توتنهام.وقالت اللجنة في بيان اعتذارها: "نعترف بحدوث خطأ بشري كبير خلال الشوط الأول من مباراة ليفربول" و"توتنهام هوتسبير".وفي تعليقه على الاعتذار الصادر عن اللجنة المسؤولة عن حكام كرة القدم الإنجليزية، قال مدرب "ليفربول"، يورغن كلوب: "كيف يساعدنا ذلك الآن؟ لن نحصل على نقاط مقابل ذلك، لذا فهو لا يساعد، لا أحد يتوقع اتخاذ قرارات صحيحة بنسبة 100% على أرض الملعب، لكن أعتقد أننا جميعاً اعتقدنا أنه عندما تم استخدام تقنية الفيديو فإنها قد تجعل الأمور أسهل"، وفقا لموقع "ليفربول".وتابع مدرب "الريدز" مؤكدا أنه "تم اتخاذ القرار (إلغاء الهدف) بسرعة كبيرة، لقد غيّر مجريات المباراة، وهذا هو الحال، لقد سجلنا هذا الهدف الرائع، ومثل هذه الأهداف هي الوسيلة التي يمكنك أن تهزم بها خصومك".يشار إلى أن هذا أول فوز لفريق "توتنهام هوتسبير" على "ليفربول" منذ عام 2017، عندما كان "توتنهام" يستخدم ويمبلي مقرا مؤقتا له.ويتأخر "ليفربول"، الذي تعرض للهزيمة للمرة الأولى في 9 مباريات بجميع المسابقات، بنقطة واحدة خلف "توتنهام" صاحب المركز الرابع.

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