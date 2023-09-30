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إسقاط 25 طائرة مسيرة أوكرانية فوق عدة مناطق في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك
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https://sputnikarabic.ae/20230930/محمد-صلاح-يتحدث-عن-مستقبله-مع-ليفربول-لأول-مرة-منذ-رفض-العرض-السعودي-1081538232.html
محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول لأول مرة منذ رفض العرض السعودي
محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول لأول مرة منذ رفض العرض السعودي
علق المهاجم المصري محمد صلاح، عن مستقبله مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإمكانية التجديد خلال الفترة المقبلة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-30T11:16+0000
2023-09-30T11:16+0000
مجتمع
اللاعب محمد صلاح
ليفربول
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
منوعات
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وقال محمد صلاح، في تصريحات صحفية، إن "التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر التحولات في مسيرته"، مشددا على ضرورة فعل ذلك بالطريقة الصحيحة.وأضاف أن "طوال مسيرته المهنية تعلم إذا كان يريد أن يكون ناجحا"، متابعا: "من المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديا ولكن عقليا أيضا".وخلال الميركاتو الصيفي الأخير، ارتبط اسم محمد صلاح، وبشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الصيف، إذ ذكرت تقارير أنه "تم تقديم عرض له بقيمة 263 مليون دولار في مرحلة ما، إلا أنا ليفربول رفض بيع لاعبه حتى اليوم الأخير".ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في الأنفيلد، حتى يونيو/ حزيران 2025، بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.
https://sputnikarabic.ae/20230926/تفاصيل-تمديد-ليفربول-مع-محمد-صلاح-في-2022-كان-بعيدا-جدا-عن-الاتفاق-1081414150.html
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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات
اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول لأول مرة منذ رفض العرض السعودي

11:16 GMT 30.09.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLISمحمد صلاح مع زوجته في عام 2019
محمد صلاح مع زوجته في عام 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
© AFP 2023 / PAUL ELLIS
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علق المهاجم المصري محمد صلاح، عن مستقبله مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإمكانية التجديد خلال الفترة المقبلة.
وقال محمد صلاح، في تصريحات صحفية، إن "التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر التحولات في مسيرته"، مشددا على ضرورة فعل ذلك بالطريقة الصحيحة.
وأضاف أن "طوال مسيرته المهنية تعلم إذا كان يريد أن يكون ناجحا"، متابعا: "من المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديا ولكن عقليا أيضا".
المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
مجتمع
تفاصيل تمديد "ليفربول" مع محمد صلاح في 2022... "كان بعيدا جدا عن الاتفاق"
26 سبتمبر, 11:52 GMT
وخلال الميركاتو الصيفي الأخير، ارتبط اسم محمد صلاح، وبشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الصيف، إذ ذكرت تقارير أنه "تم تقديم عرض له بقيمة 263 مليون دولار في مرحلة ما، إلا أنا ليفربول رفض بيع لاعبه حتى اليوم الأخير".
ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في الأنفيلد، حتى يونيو/ حزيران 2025، بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.
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