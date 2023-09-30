https://sputnikarabic.ae/20230930/محمد-صلاح-يتحدث-عن-مستقبله-مع-ليفربول-لأول-مرة-منذ-رفض-العرض-السعودي-1081538232.html

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول لأول مرة منذ رفض العرض السعودي

محمد صلاح يتحدث عن مستقبله مع ليفربول لأول مرة منذ رفض العرض السعودي

علق المهاجم المصري محمد صلاح، عن مستقبله مع فريقه ليفربول الإنجليزي، وإمكانية التجديد خلال الفترة المقبلة. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T11:16+0000

2023-09-30T11:16+0000

2023-09-30T11:16+0000

مجتمع

اللاعب محمد صلاح

ليفربول

أخبار الدوري الإنجليزي

رياضة

منوعات

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وقال محمد صلاح، في تصريحات صحفية، إن "التجديد في ليفربول سيكون أحد أكبر التحولات في مسيرته"، مشددا على ضرورة فعل ذلك بالطريقة الصحيحة.وأضاف أن "طوال مسيرته المهنية تعلم إذا كان يريد أن يكون ناجحا"، متابعا: "من المهم أن تستثمر في نفسك ليس فقط جسديا ولكن عقليا أيضا".وخلال الميركاتو الصيفي الأخير، ارتبط اسم محمد صلاح، وبشكل كبير بالانتقال إلى المملكة العربية السعودية، خلال موسم الصيف، إذ ذكرت تقارير أنه "تم تقديم عرض له بقيمة 263 مليون دولار في مرحلة ما، إلا أنا ليفربول رفض بيع لاعبه حتى اليوم الأخير".ويظل النجم المصري مرتبطًا بعقد في الأنفيلد، حتى يونيو/ حزيران 2025، بعد تمديده لمدة 3 سنوات في الصيف الماضي، ويتقاضى صلاح أجرًا قدره 350 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو اللاعب الأعلى أجرًا في ليفربول.

https://sputnikarabic.ae/20230926/تفاصيل-تمديد-ليفربول-مع-محمد-صلاح-في-2022-كان-بعيدا-جدا-عن-الاتفاق-1081414150.html

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اللاعب محمد صلاح, ليفربول, أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, منوعات