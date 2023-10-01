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Занятия по тактико-огневой подготовке новобранцев на одном из полигонов в ЛНР - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-بريطانيا-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1081551790.html
نائبة في الكونغرس الأمريكي: بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة
نائبة في الكونغرس الأمريكي: بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بأن بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة بإرسال قوات إلى أوكرانيا. 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T05:15+0000
2023-10-01T05:15+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
بريطانيا
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وقالت تايلور غرين على صفحتها في شبكة "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على التصريح الأخير لوزير الدفاع البريطاني حول خطط لنشر قوات بريطانية في أوكرانيا: "إنهم سيبدؤون الحرب العالمية الثالثة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تشارك في هذا. لا توجد قوات أمريكية!".ووفقا لغرين، يتعين على الولايات المتحدة، بدلا من دعم أوكرانيا، حماية حدودها.وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sputnikarabic.ae/20230929/مصدر-اتفق-زيلينسكي-مع-الولايات-المتحدة-وبريطانيا-على-الهجوم-في-أوائل-أكتوبر-1081518569.html
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روسيا, العالم, بريطانيا
روسيا, العالم, بريطانيا

نائبة في الكونغرس الأمريكي: بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة

05:15 GMT 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky / الانتقال إلى بنك الصوروصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022
وصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
© Sputnik . Alexey Vitvitsky
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صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور غرين، بأن بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة بإرسال قوات إلى أوكرانيا.
وقالت تايلور غرين على صفحتها في شبكة "إكس" (تويتر سابقا)، تعليقا على التصريح الأخير لوزير الدفاع البريطاني حول خطط لنشر قوات بريطانية في أوكرانيا: "إنهم سيبدؤون الحرب العالمية الثالثة. ولا يمكن للولايات المتحدة أن تشارك في هذا. لا توجد قوات أمريكية!".
ووفقا لغرين، يتعين على الولايات المتحدة، بدلا من دعم أوكرانيا، حماية حدودها.
وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.
زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، 20 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.09.2023
مصدر: زيلينسكي اتفق مع الولايات المتحدة وبريطانيا على الهجوم في أوائل أكتوبر
29 سبتمبر, 18:49 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.
كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:55 GMT
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