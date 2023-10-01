https://sputnikarabic.ae/20231001/وزير-خارجية-جنوب-السودان-مجموعة-بريكس-تهدف-إلى-التنمية-وسننضم-إليها-عندما-يحين-الوقت-1081559194.html
وزير خارجية جنوب السودان: مجموعة "بريكس" تهدف إلى التنمية وسننضم إليها "عندما يحين الوقت"
وزير خارجية جنوب السودان: مجموعة "بريكس" تهدف إلى التنمية وسننضم إليها "عندما يحين الوقت"
قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، أمس السبت، إن بلاه تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس". 01.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-01T09:44+0000
2023-10-01T09:44+0000
2023-10-01T09:44+0000
مجموعة بريكس
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وأشار في مقابلة مع "سبوتنيك أفريقيا" أن ذلك "سيتحقق عندما يحين الوقت، أما الآن، فإن البلاد سوف "تأخذ وقتها" للنظر في طلب العضوية".وأضاف: "أعتقد أن مجموعة "بريكس" تهدف أساسا إلى التنمية، وسيأخذ جنوب السودان وقته ليرى كيف يمكننا الانضمام إليها، كما قال رئيسنا، سيلفا كير، بالفعل، ومعظم العمل دائما هو أن مجموعة "بريكس" أثارت إعجاب العديد من البلدان حول العالم".وشدد وزير خارجية جنوب السودان على "أننا سنكون جزءا من هذه المجموعة عندما يحين الوقت".وأضاف أن البلاد تبحث في الوقت الحالي عن "طرق لكيفية التكيف مع المجموعة".يشار إلى أنه خلال قمة "بريكس" التي انعقدت يومي 22 و24 أغسطس/ آب 2023، في جنوب أفريقيا، تم قبول انضمام دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا إلى جانب 4 دول أخرى، إلى الكتلة، كما أبدى رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اهتماما بالانضمام إلى المجموعة.وقام رئيس جنوب السودان، سلفا كير، بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول التعاون الثنائي بين الدولتين.وعقب اللقاء، تحدث وزير خارجية جنوب السودان عن بعض المواضيع التي تناولها الزعيمان خلال الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية".وأكد أن جنوب السودان "يقدّر" استعداد روسيا للمساعدة في ضمان الأمن في الدولة الأفريقية، وكشف أن كير طلب من بوتين تقديم مساعدات إنسانية لحل مشكلة اللاجئين في الولاية.ووفقا للزعيم الأفريقي، فإن جنوب السودان يكافح من أجل توطين آلاف الأشخاص الذين فروا من السودان المجاور، بسبب اشتباكات الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي اندلعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي.إلى ذلك، علّق وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، على الشراكة الاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن جنوب السودان دعا الشركات الروسية للقدوم إلى الولاية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التنقيب عن المعادن والنفط والطاقة الكهرومائية والتصنيع.
https://sputnikarabic.ae/20230930/داعيا-لرفع-حظر-الأسلحة-وزير-خارجية-جنوب-السودان-لـ-سبوتنيك-لا-نستطيع-حماية-البلاد-بالعصي-1081547645.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, حصري, العالم, أخبار العالم الآن
مجموعة بريكس, جنوب أفريقيا, حصري, العالم, أخبار العالم الآن
وزير خارجية جنوب السودان: مجموعة "بريكس" تهدف إلى التنمية وسننضم إليها "عندما يحين الوقت"
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قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، أمس السبت، إن بلاه تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس".
وأشار في مقابلة مع "سبوتنيك أفريقيا
" أن ذلك "سيتحقق عندما يحين الوقت، أما الآن، فإن البلاد سوف "تأخذ وقتها" للنظر في طلب العضوية".
وأضاف: "أعتقد أن مجموعة "بريكس" تهدف أساسا إلى التنمية، وسيأخذ جنوب السودان وقته ليرى كيف يمكننا الانضمام إليها، كما قال رئيسنا، سيلفا كير، بالفعل، ومعظم العمل دائما هو أن مجموعة "بريكس" أثارت إعجاب العديد من البلدان حول العالم".
وشدد وزير خارجية جنوب السودان على "أننا سنكون جزءا من هذه المجموعة عندما يحين الوقت".
وأضاف أن البلاد تبحث في الوقت الحالي عن "طرق لكيفية التكيف مع المجموعة".
وقال: "كدولة جديدة، نحن نبحث عن المكان الذي يمكننا أن نتأقلم فيه بشكل أفضل، ويمكن أيضا أن يستقبلنا الأصدقاء، الذين يمكنهم الترحيب بنا في النادي، حتى نتمكن من أن نصبح جزءا منهم، لكن في الوقت الحالي، كما قال رئيس البلاد، بالطبع سيذهب العمل إلى موظفينا الفنيين للدراسة وإيجاد طرق لكيفية التكيف مع المجموعة، لذلك سيستغرق الأمر وقته، وبعد ذلك سنأتي ونكون جزءا من أصدقائنا الموجودين بالفعل هناك، لكن في الوقت الحالي، أعتقد أن الفنيين سيدرسون الأمر، وبعد ذلك سننضم".
يشار إلى أنه خلال قمة "بريكس" التي انعقدت يومي 22 و24 أغسطس/ آب 2023، في جنوب أفريقيا، تم قبول انضمام دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا إلى جانب 4 دول أخرى
، إلى الكتلة، كما أبدى رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اهتماما بالانضمام إلى المجموعة.
وقام رئيس جنوب السودان، سلفا كير، بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول التعاون الثنائي بين الدولتين.
وعقب اللقاء، تحدث وزير خارجية جنوب السودان عن بعض المواضيع التي تناولها الزعيمان خلال الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية".
وأكد أن جنوب السودان "يقدّر" استعداد روسيا للمساعدة في ضمان الأمن في الدولة الأفريقية، وكشف أن كير طلب من بوتين تقديم مساعدات إنسانية لحل مشكلة اللاجئين في الولاية.
ووفقا للزعيم الأفريقي، فإن جنوب السودان يكافح من أجل توطين آلاف الأشخاص الذين فروا من السودان المجاور، بسبب اشتباكات الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي اندلعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي.
إلى ذلك، علّق وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، على الشراكة الاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن جنوب السودان دعا الشركات الروسية للقدوم إلى الولاية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التنقيب عن المعادن والنفط والطاقة الكهرومائية والتصنيع.