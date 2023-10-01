https://sputnikarabic.ae/20231001/وزير-خارجية-جنوب-السودان-مجموعة-بريكس-تهدف-إلى-التنمية-وسننضم-إليها-عندما-يحين-الوقت-1081559194.html

وزير خارجية جنوب السودان: مجموعة "بريكس" تهدف إلى التنمية وسننضم إليها "عندما يحين الوقت"

وزير خارجية جنوب السودان: مجموعة "بريكس" تهدف إلى التنمية وسننضم إليها "عندما يحين الوقت"

قال وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، أمس السبت، إن بلاه تسعى للانضمام إلى مجموعة "بريكس".‏ 01.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-01T09:44+0000

2023-10-01T09:44+0000

2023-10-01T09:44+0000

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وأشار في مقابلة مع "سبوتنيك أفريقيا" أن ذلك "سيتحقق عندما يحين الوقت، أما الآن، فإن البلاد سوف "تأخذ وقتها" للنظر في طلب العضوية".وأضاف: "أعتقد أن مجموعة "بريكس" تهدف أساسا إلى التنمية، وسيأخذ جنوب السودان وقته ليرى كيف يمكننا الانضمام إليها، كما قال رئيسنا، سيلفا كير، بالفعل، ومعظم العمل دائما هو أن مجموعة "بريكس" أثارت إعجاب العديد من البلدان حول العالم".وشدد وزير خارجية جنوب السودان على "أننا سنكون جزءا من هذه المجموعة عندما يحين الوقت".وأضاف أن البلاد تبحث في الوقت الحالي عن "طرق لكيفية التكيف مع المجموعة".يشار إلى أنه خلال قمة "بريكس" التي انعقدت يومي 22 و24 أغسطس/ آب 2023، في جنوب أفريقيا، تم قبول انضمام دولتين أفريقيتين هما مصر وإثيوبيا إلى جانب 4 دول أخرى، إلى الكتلة، كما أبدى رئيس جنوب السودان، سلفا كير، اهتماما بالانضمام إلى المجموعة.وقام رئيس جنوب السودان، سلفا كير، بزيارة رسمية إلى موسكو خلال الأسبوع الجاري، حيث أجرى محادثات مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، حول التعاون الثنائي بين الدولتين.وعقب اللقاء، تحدث وزير خارجية جنوب السودان عن بعض المواضيع التي تناولها الزعيمان خلال الزيارة التي وصفت بـ"التاريخية".وأكد أن جنوب السودان "يقدّر" استعداد روسيا للمساعدة في ضمان الأمن في الدولة الأفريقية، وكشف أن كير طلب من بوتين تقديم مساعدات إنسانية لحل مشكلة اللاجئين في الولاية.ووفقا للزعيم الأفريقي، فإن جنوب السودان يكافح من أجل توطين آلاف الأشخاص الذين فروا من السودان المجاور، بسبب اشتباكات الجيش السوداني مع قوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي اندلعت في شهر نيسان/ أبريل الماضي.إلى ذلك، علّق وزير خارجية جنوب السودان، جيمس بيتيا مورغان، على الشراكة الاقتصادية مع روسيا، مشيرًا إلى أن جنوب السودان دعا الشركات الروسية للقدوم إلى الولاية، وتعزيز التعاون في مختلف المجالات، بما في ذلك التنقيب عن المعادن والنفط والطاقة الكهرومائية والتصنيع.

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