https://sputnikarabic.ae/20231002/إسرائيليون-مناهضون-للفاشية-يدعون-كندا-للكشف-عن-بيانات-المجرمين-النازيين-1081591992.html
إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين
إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين
صرّح دميتري ترابيروف، رئيس "الحركة المناهضة للفاشية" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية يجب أن تنشر بيانات عامة عن المجرمين النازيين الذين... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:55+0000
2023-10-02T12:55+0000
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وأضاف ترابيروف أن "الحركة الإسرائيلية المناهضة للفاشية تطالب السلطات الكندية ليس فقط بنشر أسماء جميع الفاشيين الذين استقروا في كندا، والذين قاتلوا إلى جانب هتلر في وحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، وإنما أيضا تقديمهم للعدالة لإن جرائمهم لم يسبق لها مثيل".وفي وقت سابق، دُعي ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عامًا، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 22 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-عائلة-هونكا-تخشى-الظهور-بعد-فضيحة-البرلمان-الكندي--1081526233.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار كندا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار كندا
إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين
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صرّح دميتري ترابيروف، رئيس "الحركة المناهضة للفاشية" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية يجب أن تنشر بيانات عامة عن المجرمين النازيين الذين لجؤوا إلى البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وأن تقوم بتقديمهم إلى العدالة.
وأضاف ترابيروف أن "الحركة الإسرائيلية المناهضة للفاشية تطالب السلطات الكندية ليس فقط بنشر أسماء جميع الفاشيين الذين استقروا في كندا، والذين قاتلوا إلى جانب هتلر في وحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، وإنما أيضا تقديمهم للعدالة لإن جرائمهم لم يسبق لها مثيل".
وفي وقت سابق، دُعي ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عامًا، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 22 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".
وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين 14 التابعة لوحدات "إس إس" للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية
، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.