عربي
الجيش الروسي يدمر منظومة "إنكلاف" الأوكرانية
https://sputnikarabic.ae/20231002/إسرائيليون-مناهضون-للفاشية-يدعون-كندا-للكشف-عن-بيانات-المجرمين-النازيين-1081591992.html
إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين
إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين
صرّح دميتري ترابيروف، رئيس "الحركة المناهضة للفاشية" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية يجب أن تنشر بيانات عامة عن المجرمين النازيين الذين... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T12:55+0000
2023-10-02T12:55+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار كندا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078779869_0:153:2932:1802_1920x0_80_0_0_a02f87544867b89b07e0a630a7155ce0.jpg
وأضاف ترابيروف أن "الحركة الإسرائيلية المناهضة للفاشية تطالب السلطات الكندية ليس فقط بنشر أسماء جميع الفاشيين الذين استقروا في كندا، والذين قاتلوا إلى جانب هتلر في وحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، وإنما أيضا تقديمهم للعدالة لإن جرائمهم لم يسبق لها مثيل".وفي وقت سابق، دُعي ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عامًا، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 22 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.
https://sputnikarabic.ae/20230930/إعلام-عائلة-هونكا-تخشى-الظهور-بعد-فضيحة-البرلمان-الكندي--1081526233.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078779869_163:0:2770:1955_1920x0_80_0_0_204a3f2c49e452494d813ebce0673a23.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار كندا
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار كندا

إسرائيليون "مناهضون للفاشية" يدعون كندا للكشف عن بيانات المجرمين النازيين

12:55 GMT 02.10.2023
© AFP 2023 / Oren Ziv احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© AFP 2023 / Oren Ziv
تابعنا عبرTelegramNabd
صرّح دميتري ترابيروف، رئيس "الحركة المناهضة للفاشية" لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، أن السلطات الكندية يجب أن تنشر بيانات عامة عن المجرمين النازيين الذين لجؤوا إلى البلاد بعد الحرب العالمية الثانية، وأن تقوم بتقديمهم إلى العدالة.
وأضاف ترابيروف أن "الحركة الإسرائيلية المناهضة للفاشية تطالب السلطات الكندية ليس فقط بنشر أسماء جميع الفاشيين الذين استقروا في كندا، والذين قاتلوا إلى جانب هتلر في وحدات "إس إس" التابعة للحزب النازي الألماني، وإنما أيضا تقديمهم للعدالة لإن جرائمهم لم يسبق لها مثيل".
وفي وقت سابق، دُعي ياروسلاف هونكا، البالغ من العمر 98 عامًا، لحضور اجتماع للبرلمان الكندي بمناسبة زيارة الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في 22 من سبتمبر/ أيلول الماضي، حيث قدمه رئيس مجلس العموم الكندي باعتباره "محاربا ضد الروس، من أجل استقلال أوكرانيا خلال الحرب العالمية الثانية".
البرلمان الكندي، الجمعة 24 مارس 2023، أوتاوا، كندا - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
إعلام: عائلة هونكا تخشى الظهور بعد فضيحة البرلمان الكندي
30 سبتمبر, 05:50 GMT

وتبين لاحقا أن هونكا كان عضوا في فرقة المتطوعين 14 التابعة لوحدات "إس إس" للحزب النازي الألماني، والتي لم تكن تقاتل الجيش الأحمر في روسيا وحسب، بل اشتهرت أيضا بارتكاب فظائع ضد اليهود والبولنديين والبيلاروس والسلوفاك.

وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، في وقت سابق من يوم الثلاثاء الماضي، أن روسيا لن تتصالح مع مغازلة الليبراليين الكنديين للنازية، وسوف تتخذ الخطوات اللازمة في سياق العلاقات الروسية الكندية، موضحة أن موسكو لن تترك توسيع الحكومة الكندية "لقائمة الإيقاف" لتشمل السياسيين والشخصيات الثقافية وأفراد أسرهم الخاضعين للعقوبات، من دون رد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:49 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала