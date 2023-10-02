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https://sputnikarabic.ae/20231002/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يعلن-إلغاء-مباراة-الاتحاد-السعودي-وسباهان-الإيراني-بسبب-ظروف-غير-متوقعة-1081605586.html
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني بسبب "ظروف غير متوقعة"
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني بسبب "ظروف غير متوقعة"
أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، "إلغاء مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T18:21+0000
2023-10-02T18:21+0000
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وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إنه تم إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، في وقت سابق، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا.وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.ويتواج الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20231002/إعلام-أزمة-غير-رياضية-تلغي-مباراة-اتحاد-جدة-السعودي-وساباهان-الإيراني-في-دوري-أبطال-آسيا-1081604449.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, رياضة, منوعات
إيران, أخبار إيران, أخبار السعودية اليوم, السعودية, الأخبار, رياضة, منوعات

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعلن إلغاء مباراة الاتحاد السعودي وسباهان الإيراني بسبب "ظروف غير متوقعة"

18:21 GMT 02.10.2023
© Sputnik . Youssed Abdenالدوري السعودي
الدوري السعودي - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . Youssed Abden
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، "إلغاء مباراة سباهان الإيراني واتحاد جدة السعودي، في دوري أبطال آسيا، والتي كان من المقرر إقامتها على ملعب نقش جهان في أصفهان الليلة".
وقال الاتحاد الآسيوي، في بيان له، إنه تم إلغاء المباراة بسبب ظروف غير متوقعة، مؤكدا التزامه بضمان سلامة وأمن اللاعبين وحكام المباريات والجماهير وجميع أصحاب المصلحة المعنيين وسيتم الآن إحالة هذا الأمر إلى اللجان المختصة.
وأفادت قناة "الإخبارية"، السعودية، في وقت سابق، بأن "نجوم الاتحاد رفضوا النزول إلى أرضية الملعب، بسبب اعتراضهم على تواجد بعض الصور والتماثيل، البعيدة عن المجال الرياضي".
وأضافت أن اللاعبين رفضوا بدء المباراة قبل إزالة التماثيل والصور، مشيرة إلى أن الفريق السعودي طلب تأجيل المباراة 30 دقيقة حتى يتسنى لصاحب الأرض أن يتراجع عن إقحام الأمور الأخرى بالرياضة، ما يرفضه فيفا.
مشجعو فريق الاتحاد السعودي لكرة القدم - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
مجتمع
إعلام: أزمة "غير رياضية" تلغي مباراة اتحاد جدة السعودي وساباهان الإيراني في دوري أبطال آسيا
17:33 GMT
وكشفت الفضائية السعودية، عن إلغاء المباراة واتجاه الفريق السعودي نحو المطار للعودة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن الاتحاد الآسيوي سيصدر بيانًا بشأن اللقاء.
ويتواج الاتحاد السعودي في المجموعة الثالثة بمسابقة دوري أبطال آسيا، للموسم الرياضي الحالي، إلى جانب كل من سباهان أصفان وأجمك الأوزباكي والقوة الجوية العراقي.
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