بينها ناديان عربيان... ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات لعام 2023
© Sputnik . Alexey Filippovحارس مرمى فريق كرة القدم الروسي إيغور أكينفييف خلال مباراة ودية بين روسيا وبلجيكا
© Sputnik . Alexey Filippov
تتسابق أندية كرة القدم حول العالم لحصد أكبر عدد من البطولات، وعلى الرغم من تفوق كرة القدم الأوروبية، لم تحقق تلك القاعدة بشكل مطلق في أحدث تصنيف، فقد حلَّ فريقا ناسيونال (أوروغواي) والأهلي (مصر)، في صدارة ترتيب الأندية الأكثر حصولا على البطولات لعام 2023.
1- ناسيونال الأوروغواني – 165 بطولة
البطولات
حقق العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها الدوري المحلي 49 مرة، وكأس السوبر المحلي مرتين، وكأس أنتركونتننتال 3 مرات، وغيرها من البطولات.
الشعار
شعار النادي عبارة عن درع أزرق في وسطه مساحة بيضاء بها اختصار بالأحرف الأولى من اسم الفريق، ويلاحظ أن ألوان الشعار مستوحاة من علم الأوروغواي.
تأسس النادي في شهر مايو/ أيار 1899.
يلقب باسم "ديكانو".
يقع مقر الفريق في العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "غران بارك سنترال".
يتولى تدريب الفريق المدير الفني الأوروغواني ألفارو غوتيريز.
2- الأهلي المصري - 147 بطولة
11 يونيو, 21:03 GMT
البطولات
تنوعت البطولات التي حصل عليها بين الدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكأس مصر 38 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 11مرة، والسوبر الأفريقي 8 مرات، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.
الشعار
شعار الفريق درع أحمر اللون وسطه نسر، مكتوب تحته سنة تأسيس النادي وعبارة "نادي القرن"، بالإضافة إلى أربعة نجوم فوق الشعار تعبر عن حصوله على الدوري المحلي أكثر من 40 مرة، ونجمة واحدة أسفل الشعار تعبر عن حصوله على دوري أبطال أفريقيا أكثر من 10 مرات.
تأسس النادي الأهلي في أبريل/ نيسان عام 1907.
لقبه هو "نادي الوطنية".
يقع مقره في حي الزمالك بالقاهرة.
ملعبه الرسمي هو استاد "السلام".
يقود الفريق حاليا المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
3- برشلونة الإسباني – 138 بطولة
7 فبراير, 09:36 GMT
البطولات
حصل على مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، من بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبطولة العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، والدوري الإسباني 27 مرة، وكأس ملك إسبانيا 31 مرة، وكأس السوبر الإسباني 14 مرة، وبطولة دوري كتالونيا 23 مرة، وغيرها من البطولات.
الشعار
يحتوي شعار برشلونة على صليب يرمز إلى القديس "سان جورج" الذي حارب ببسالة دفاعا عن بلدة، قبل أن يصبح مطرانا مسيحيا، ويحتوي الشعار كذلك على علم إقليم كتالونيا ذو اللونين الأحمر والأصفر، أما الجزء السفلي من الشعار بلونيه الأزرق والحمر فهما اللونان اللذان اختارهما مؤسس الفريق خوان جامبر، ووضع بالشعار كذلك رمز كرة القدم القديمة التي تشبه كرة الطائرة الحالية.
تأسس الفريق في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، عام 1899.
يلقب باسم "البارسا".
يقع مقر الفريق في مدينة برشلونة عاصمة إقليم كتالونيا.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "كامب نو".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز.
4- ريال مدريد الإسباني – 125 بطولة
15 سبتمبر 2018, 13:37 GMT
البطولات
أحرز النادي 35 لقبا للدوري الإسباني، و20 لقبا لكأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 14 مرة، بالإضافة إلى حصوله على لقب نادي القرن.
الشعار
يتضمن شعار الفريق ثلاث حروف M، F، C اختصارا لاسم الفريق، يعتليها تاج، فيما تعبر ألوان الشعار عن عدة معاني مثل الذهبي الذي يرمز إلى الملكية، والأحمر الذي يرمز إلى الحماس والأزرق الذي يرمز إلى الولاء والاستقرار.
تأسس في شهر مارس/ آذار عام 1902.
يعرف بلقبه الشهير "المرينغي".
يقع مقر الفريق في العاصمة الإسبانية مدريد.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "سانتياغو برنابيو".
حاليا يقود الفريق فنيا المدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي.
5- رينجرز الاسكتلندي – 121 بطولة
15 أغسطس 2020, 10:46 GMT
البطولات
يمتلئ سجل إنجازاته بعدد ضخم من البطولات من بينها 55 لقبا للدور الإسكتلندي، و34 لقبا لكأس إسكتلندا، و27 لقبا لكأس الدوري الإسكتلندي، وغيرها.
الشعار
شعار الفريق دائري أزرق اللون وسطه رمز لأسد أحمر اللون في وضع رأسي، أسفله كلمة "مستعد".
تأسس فريق رينجرز في مارس/ آذار 1872.
لقبه هو "الدببة".
يقع مقره في منطقة جوفان الواقعة في جنوب غرب غلاسكو أكبر مدن إسكتلندا.
ملعبه الرسمي هو استاد "آيبروكس".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الإنجليزي مايكل بيل.
6- سلتيك الاسكتلندي - 116 بطولة
2 أبريل 2017, 14:22 GMT
البطولات
وصل إلى هذا العدد القياسي من البطولات بعدما حقق بطولة الدور الإسكتلندي 53 مرة، والكأس الاسكتلندي 41 مرة، وكأس الدوري الاسكتلندي 21 مرة، كما توج مرة واحد بلقب بطل كأس دوري الأندية الأوروبية.
الشعار
شعار النادي دائري أخضر اللون يتوسطه نبات بأربع أوراق يرمز للحظ والرحمة والإيمان، وأسفله سنة تأسيس الفريق.
تأسس الفريق في نوفمبر/ تشرين الثاني 1888.
يعرف بلقب "ذا بويز" أو "الأولاد".
ويقع مقر الفريق في مدينة غلاكسو.
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الأيرلندي، بريندان رودجيرس.
ملعب الفريق الرسمي هو استاد "سلتيك بارك".
7- أولمبياكوس اليوناني – 98 بطولة
البطولات
توج فريق أولمبياكوس بالدوري اليوناني 47 مرة، و28 مرة بالكأس الهيلينية، وكأس السوبر اليوناني 4 مرات، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والإقليمية.
الشعار
شعار النادي دائري أحمر اللون يتوسطه رمز لرياضي أوليمبي قديم متوج بإكليل الغار رمزا للانتصار، مع تاريخ تأسيس الفريق.
تأسس الفريق في شهر مارس/ آذار عام 1925.
يلقب بـ"الأساطير".
يقع مقر الفريق في مدينة بياريوس.
يعتبر استاد "كارايسكاكيس" هو الملعب الرسمي للفريق.
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الإسباني دييغو مارتينيز.
8- بنفيكا البرتغالي – 87 بطولة
البطولات
يضم دولاب بطولاته 38 لقبا للدوري البرتغالي، و29 لقبا لكأس البرتغال، وكأس السوبر البرتغالي 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.
الشعار
يتكون شعار الفريق من نسر، كرمز للاستقلال والسلطة والنبل، يعتلي درعا باللونين الأحمر والأبيض، يرمز إلى الشجاعة والسلام.
تأسس نادي بنفيكا في فبراير/ شباط 1904.
لقبه "النسور".
يقع مقر النادي في مدينة لشبونة البرتغالية.
ملعبه الرسمي هو استاد "دا لوز".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الألماني روجر شميت.
9- بايرن ميونخ الألماني – 84 بطولة
17 فبراير 2021, 15:43 GMT
البطولات
حصد مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، من بينها 33 لقبا للدوري الألماني، و20 مرة كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا 6 مرات، ومرتين بطولة كأس العالم للأندية، ومرتين كأس إنتركونتننتال، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.
الشعار
يتضمن شعار الفريق اسم النادي بشكل دائري يتوسطه شعار عائلة "فيتلسباخ"، وهي إحدى العائلات المالكة الأوروبية وسلالة ألمانية من بافاريا.
تأسس الفريق في شهر فبراير/ شباط عام 1900.
يلقب باسم "البايرن".
يقع مقر النادي في مدينة ميونخ.
المعلب الرسمي للفريق هو استاد "أليانز أرينا".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدرب الألماني توماس توخيل.
10- بورتو البرتغالي – 84 بطولة
البطولات
حصل على الدوري البرتغالي 30 مرة، وكأس السوبر البرتغالي 23، وكأس البرتغال 19 مرة، وعلى لقبين لبطولة كأس العالم للأندية، ومرتين لقب بطل دوري أبطال أوروبا، ومرة وحيدة كأس السوبر الأوروبي، ووغيرها من البطولات.
الشعار
يمتاز شعار بورتو، بازدحام الألوان والعناصر، الألوان الرئيسية مستوحاة من البيت الملكي، كما يتضمن شعارات العائلات النبيلة التي ترمز إلى الانتماء للبلد وللتاريخ، كما أن التنين يرمز إلى القوة الهائلة.
تأسس الفريق في شهر سبتمبر/ أيلول عام 1893.
يلقب بـ"الدراغونز" أو "التنانين".
يقع مقر الفريق قي مدينة بورتو.
والملعب الرسمي للفريق هو استاد "التنين".
ويتولى تدريب الفريق حاليا البرتغالي سيرجيو كونسيساو.
11- الفيصلي الأردني – 83 بطولة
24 سبتمبر, 11:58 GMT
البطولات
حصل الفيصلي على الدوري الأردني 34 مرة، وكأس الأردن 21 مرة، وكأس الكؤوس 17 مرة، ودرع الاتحاد الأردني 9 مرات.
الشعار
يعبر شعار النادي عن طابع حياة الأردنيين حيث يظهر به سنبلتان من القمح تحيطان بالنسر الذهبي الذي يرتدي قميص النادي باللون الأزرق السماوي، كما يقبض النسر بمخالبه على كرة قدم.
تأسس عام 1932 تحت اسم "كشافة النادي الفيصلي" ثم أعيدت تسميته في 1941.
يلقب في الأردن بـ"الزعيم".
يقع مقر النادي في العاصمة عمان.
ملعبه الرسمي هو استاد عمان الدولي.
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني التونسي وسيم المعلي.
12- أياكس الهولندي – 76 بطولة
27 مارس 2020, 16:29 GMT
البطولات
من بين أبرز إنجازاته الحصول على دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينها 3 مرات على التوالي، ما جعله يعتبر أنجح الأندية الهولندية.
الشعار
شعار الفريق يأخذ شكل شبه دائري أحمر اللون يعتليه اسم النادي، وفي مركزه صورة جانبية لبطل محارب ينظر إلى اليسار.
تأسس الفريق في شهر مارس/ آذار عام 1900.
يلقب الفريق بـ"أبناء الإله".
يقع المقر الرئيسي للنادي في العاصمة الهولندية أمستردام.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "يوهان كرويف أرينا".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الهولندي موريس شتاين.
13- ليفربول الإنجليزي – 70 بطولة
14 مايو, 18:40 GMT
البطولات
حقق الفريق خلال تاريخه لقب كأس السوبر الإنجليزي 16 مرة، ولقب الدوري الإنجليزي 19 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية مرة واحدة إلى جانب عدد آخر من البطولات.
الشعار
يمتاز شعار ليفربول بالرمزية إلى الارتباط بالبحر وبالأصول النبيلة، حيث أنه عبارة عن درع يتوسطه رمز لطائر "الليفر" وهو رمز مدينة ليفربول كذلك، ويحمل الطائر في فمه أعشابا بحرية.
تأسس الفريق في شهر يونيو/ حزيران عام 1892.
لقبه "الريدز" أو "الحُمر".
يقع مقر النادي في مدينة ليفربول.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "أنفيلد".
يدرب الفريق حاليا المدير الفني الألماني يورغن كلوب.
14- يوفنتوس الإيطالي – 70 بطولة
29 يوليو, 04:36 GMT
البطولات
يتنوع سجل بطولاته ما بين الدوري الإيطالي 36 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس إيطاليا 14 مرة، وكأس السوبر الإيطالي 9 مرات، بالإضافة إلى عدد من الألقاب المحلية والقارية.
الشعار
يمتاز شعار النادي ببساطة تصميمه، حيث يتكون من أول حرف من اسم الفريق "J" مكتوب بخط مزدوج، حيث يرمز إلى مشوار النصر الذي لا بد للاعب من خوضه للوصول إلى المجد.
تأسس نادي يوفنتوس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 1897.
يلقب بـ"السيدة العجوز".
يقع مقر النادي في مدينة تورينو.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "أليانز".
يتولى تدريب الفريق حاليا، المدير الفني الإيطالي ماسيمليانو أليجري.
15- مانشستر يونايتد الإنجليزي – 69 بطولة
البطولات
حصل الفريق على الدوري الإنجليزي 20 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية والقارية الأخرى.
الشعار
شعار الفريق عبارة عن درع أعلاه وأسفله شريطان يحملان اسم الفريق، على الدرع رمز لشيطان يحمل رمحا، وأعلاه سفينة ترمز إلى التجارة عن طريق البحر.
تأسس الفريق في عام 1878.
يلقب بـ"الشياطين الحمر".
يقع مقر النادي في مقاطعة مانشستر الكبرى.
الملعب الرسمي للفريق هو استاد "أولد ترافورد".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الهولندي إيرك تين هاغ.
24 سبتمبر, 12:35 GMT
16- بينارول الأوروغواني – 67 بطولة
البطولات
تنوعت بطولات الفريق بين المحلية والقارية حيث حصل على 53 لقبا محليا في الأوروغواني، حتى أنه أصبح أكثر ثالث فريق في العالم من حيث الحصول على بطولة بلاده المحلية، وحصل 5 مرات على كأس "ليبرتادوريس دي أمريكا"، و3 مرات على كأس الإنتركونتيننتال، كما حصل على لقب نادي القرن في أمريكا الجنوبية، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.
الشعار
شعار الفريق عبارة عن تصميم بسيط لدرع يتكون من خمسة خطوط سوداء وأربعة خطوط صفراء وإحدى عشرة نجمة صفراء على خلفية سوداء ترمز إلى اللاعبين الأحد عشر الذين يمثلون الفريق.
تأسس الفريق في شهر سبتمبر/ أيلول 1891.
يلقب بـ"أورينجروس" والذي يعني ذوي اللونين الذهبي والأسود.
يقع مقر الفريق في العاصمة الأوروغوانية مونتيفيديو.
ملعبه الرسمي هو استاد "كامبيون ديل سيغلو".
يتولى تدريب الفريق حاليا المدير الفني الأوروغواني داريو رودريغز.
الأندية الأكثر حصولا على البطولات في مصر:
1- الأهلي المصري - 147 بطولة
البطولات
تنوعت البطولات التي حصل عليها بين الدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكأس مصر 38 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 11مرة، والسوبر الأفريقي 8 مرات، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.
الشعار
شعار الفريق درع أحمر اللون وسطه نسر، مكتوب تحته سنة تأسيس النادي وعبارة "نادي القرن"، بالإضافة إلى أربعة نجوم فوق الشعار تعبر عن حصوله على الدوري المحلي أكثر من 40 مرة، ونجمة واحدة أسفل الشعار تعبر عن حصوله على دوري أبطال أفريقيا أكثر من 10 مرات.
تأسس النادي الأهلي في أبريل/ نيسان عام 1907.
لقبه هو "نادي الوطنية".
يقع مقره في حي الزمالك بالقاهرة.
ملعبه الرسمي هو استاد "السلام".
يقود الفريق حاليا المدير الفني السويسري مارسيل كولر.
2- نادي الزمالك – 77 بطولة
البطولات:
تنوعت بطولات النادي الزمالك بين المحلية والدولية، وكانت أبرز البطولات التي حصل عليها هي بطولة كأس مصر بعدد ألقاب 28، والدوري المصري الممتاز بحصيلة 14 لقبا. كما حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات.
الشعار:
يتميز شعار النادي الزمالك بالخلفية البيضاء كلون للسلام ومحاط بخطين باللون الأحمر كرمز للكفاح في سبيل النصر. ورامي السهم المصوب نحو الهدف والذي يرتدي زيا فرعونيا تعبيرا عن الانتماء إلى الحضارة المصرية.
تأسس نادي الزمالك في 5 يناير/ كانون الثاني عام 1911.
لقبه "القلعة البيضاء".
يقع مقر النادي في شارع جامعة الدول العربية بمحافظة الجيزة.
ملعبه الرسمي هو ملعب الزمالك بميت عقبة.
يقود الفريق حاليا المدير الفني جيسوالدو فيريرا.
الأندية الأكثر حصولا على البطولات في المملكة العربية السعودية:
1- الهلال - 66 بطولة
البطولات:
حصل نادي الهلال السعودي في تاريخه على 66 بطولة محلية ودولية، أبرزها الحصول على الدوري السعودي 18 مرة، وكأس الملك 10 مرات، وكأس ولي العهد 13 مرة. ودوليا فاز ببطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات وكأس السوبر الآسيوي مرتين.
الشعار:
شعار فريق الهلال السعودي أزرق اللون رمزا للهلال، ويدمج حرفي الهاء باللغة العربية و"H" باللغة الإنجليزية. كتب الحرف الأول بقوسي الهلال رمزا لإصابة الهدف، والثاني اختصارا لاسم الهلال.
تأسس في 16 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1957.
ويلقب نادي الهلال بـ"الزعيم".
ويقع مقره في العاصمة السعودية الرياض.
يلعب النادي المباريات الرسمية على ملعب الأمير فيصل بن فهد وملعب الملك فهد الدولي.
المدير الفني للنادي هوالبرتغالي خورخي خيسوس.
21 أغسطس, 12:40 GMT
2- اتحاد جدة - 38 بطولة
البطولات:
حصل نادي اتحاد جدة السعودي على 38 بطولة رسمية، تنوعت بين بطولات محلية ودولية. ومحليا حصل الاتحاد على الدوري السعودي 9 مرات، وكأس الملك 9 مرات وكأس ولي العهد 8 مرات. ودوليا حصل على دوري أبطال آسيا مرتين وكأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة.
الشعار:
شعار نادي اتحاد جدة عبارة عن رقم 1 باللون الأصفر وبداخله درع كتب على أعلاه جدة بالإنجليزية والعربية ثم في منتصف الدرع كتب بالأصفر على خلفية سوداء "نادي الاتحاد" وأسفل الدرع كتب بالإنجليزية "ittihad club 1927-1346".
تأسس نادي اتحاد جدة السعودي في 26 ديسمبر/ كانون الأول عام 1927.
ويلقب نادي الاتحاد بـ"العميد".
ويقع مقره في مدينة جدة السعودية.
ملعبه الرئيسي في مدينة الملك عبد الله الرياضية.
المدير الفني لنادي اتحاد جدة هو البرتغالي نونو سانتو.