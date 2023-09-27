https://sputnikarabic.ae/20230927/بينها-ناديان-عربيان-ترتيب-أندية-العالم-الأكثر-تتويجا-بالبطولات-لعام-2023-1081457198.html

بينها ناديان عربيان... ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات لعام 2023

بينها ناديان عربيان... ترتيب أندية العالم الأكثر تتويجا بالبطولات لعام 2023

تتسابق أندية كرة القدم حول العالم لحصد أكبر عدد من البطولات، وعلى الرغم من تفوق كرة القدم الأوروبية، لم تحقق تلك القاعدة بشكل مطلق في أحدث تصنيف، فقد حلَّ... 27.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-27T15:16+0000

2023-09-27T15:16+0000

2023-09-27T15:16+0000

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1- ناسيونال الأوروغواني – 165 بطولةالبطولاتحقق العديد من البطولات المحلية والقارية، من بينها الدوري المحلي 49 مرة، وكأس السوبر المحلي مرتين، وكأس أنتركونتننتال 3 مرات، وغيرها من البطولات.الشعارشعار النادي عبارة عن درع أزرق في وسطه مساحة بيضاء بها اختصار بالأحرف الأولى من اسم الفريق، ويلاحظ أن ألوان الشعار مستوحاة من علم الأوروغواي.2- الأهلي المصري - 147 بطولةالبطولاتتنوعت البطولات التي حصل عليها بين الدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكأس مصر 38 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 11مرة، والسوبر الأفريقي 8 مرات، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.الشعارشعار الفريق درع أحمر اللون وسطه نسر، مكتوب تحته سنة تأسيس النادي وعبارة "نادي القرن"، بالإضافة إلى أربعة نجوم فوق الشعار تعبر عن حصوله على الدوري المحلي أكثر من 40 مرة، ونجمة واحدة أسفل الشعار تعبر عن حصوله على دوري أبطال أفريقيا أكثر من 10 مرات.3- برشلونة الإسباني – 138 بطولةالبطولاتحصل على مختلف البطولات المحلية والقارية والدولية، من بينها دوري أبطال أوروبا 5 مرات، وبطولة العالم للأندية 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 5 مرات، والدوري الإسباني 27 مرة، وكأس ملك إسبانيا 31 مرة، وكأس السوبر الإسباني 14 مرة، وبطولة دوري كتالونيا 23 مرة، وغيرها من البطولات.الشعاريحتوي شعار برشلونة على صليب يرمز إلى القديس "سان جورج" الذي حارب ببسالة دفاعا عن بلدة، قبل أن يصبح مطرانا مسيحيا، ويحتوي الشعار كذلك على علم إقليم كتالونيا ذو اللونين الأحمر والأصفر، أما الجزء السفلي من الشعار بلونيه الأزرق والحمر فهما اللونان اللذان اختارهما مؤسس الفريق خوان جامبر، ووضع بالشعار كذلك رمز كرة القدم القديمة التي تشبه كرة الطائرة الحالية.4- ريال مدريد الإسباني – 125 بطولةالبطولاتأحرز النادي 35 لقبا للدوري الإسباني، و20 لقبا لكأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية 8 مرات، ودوري أبطال أوروبا 14 مرة، بالإضافة إلى حصوله على لقب نادي القرن.الشعاريتضمن شعار الفريق ثلاث حروف M، F، C اختصارا لاسم الفريق، يعتليها تاج، فيما تعبر ألوان الشعار عن عدة معاني مثل الذهبي الذي يرمز إلى الملكية، والأحمر الذي يرمز إلى الحماس والأزرق الذي يرمز إلى الولاء والاستقرار.5- رينجرز الاسكتلندي – 121 بطولةالبطولاتيمتلئ سجل إنجازاته بعدد ضخم من البطولات من بينها 55 لقبا للدور الإسكتلندي، و34 لقبا لكأس إسكتلندا، و27 لقبا لكأس الدوري الإسكتلندي، وغيرها.الشعارشعار الفريق دائري أزرق اللون وسطه رمز لأسد أحمر اللون في وضع رأسي، أسفله كلمة "مستعد".6- سلتيك الاسكتلندي - 116 بطولةالبطولاتوصل إلى هذا العدد القياسي من البطولات بعدما حقق بطولة الدور الإسكتلندي 53 مرة، والكأس الاسكتلندي 41 مرة، وكأس الدوري الاسكتلندي 21 مرة، كما توج مرة واحد بلقب بطل كأس دوري الأندية الأوروبية.الشعارشعار النادي دائري أخضر اللون يتوسطه نبات بأربع أوراق يرمز للحظ والرحمة والإيمان، وأسفله سنة تأسيس الفريق.7- أولمبياكوس اليوناني – 98 بطولةالبطولاتتوج فريق أولمبياكوس بالدوري اليوناني 47 مرة، و28 مرة بالكأس الهيلينية، وكأس السوبر اليوناني 4 مرات، إلى جانب عدد من البطولات المحلية والإقليمية.الشعارشعار النادي دائري أحمر اللون يتوسطه رمز لرياضي أوليمبي قديم متوج بإكليل الغار رمزا للانتصار، مع تاريخ تأسيس الفريق.8- بنفيكا البرتغالي – 87 بطولةالبطولاتيضم دولاب بطولاته 38 لقبا للدوري البرتغالي، و29 لقبا لكأس البرتغال، وكأس السوبر البرتغالي 9 مرات، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.الشعاريتكون شعار الفريق من نسر، كرمز للاستقلال والسلطة والنبل، يعتلي درعا باللونين الأحمر والأبيض، يرمز إلى الشجاعة والسلام.9- بايرن ميونخ الألماني – 84 بطولةالبطولاتحصد مختلف البطولات المحلية والقارية والعالمية، من بينها 33 لقبا للدوري الألماني، و20 مرة كأس ألمانيا، ودوري أبطال أوروبا 6 مرات، ومرتين بطولة كأس العالم للأندية، ومرتين كأس إنتركونتننتال، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.الشعاريتضمن شعار الفريق اسم النادي بشكل دائري يتوسطه شعار عائلة "فيتلسباخ"، وهي إحدى العائلات المالكة الأوروبية وسلالة ألمانية من بافاريا.10- بورتو البرتغالي – 84 بطولةالبطولاتحصل على الدوري البرتغالي 30 مرة، وكأس السوبر البرتغالي 23، وكأس البرتغال 19 مرة، وعلى لقبين لبطولة كأس العالم للأندية، ومرتين لقب بطل دوري أبطال أوروبا، ومرة وحيدة كأس السوبر الأوروبي، ووغيرها من البطولات.الشعاريمتاز شعار بورتو، بازدحام الألوان والعناصر، الألوان الرئيسية مستوحاة من البيت الملكي، كما يتضمن شعارات العائلات النبيلة التي ترمز إلى الانتماء للبلد وللتاريخ، كما أن التنين يرمز إلى القوة الهائلة.11- الفيصلي الأردني – 83 بطولةالبطولاتحصل الفيصلي على الدوري الأردني 34 مرة، وكأس الأردن 21 مرة، وكأس الكؤوس 17 مرة، ودرع الاتحاد الأردني 9 مرات.الشعاريعبر شعار النادي عن طابع حياة الأردنيين حيث يظهر به سنبلتان من القمح تحيطان بالنسر الذهبي الذي يرتدي قميص النادي باللون الأزرق السماوي، كما يقبض النسر بمخالبه على كرة قدم.12- أياكس الهولندي – 76 بطولةالبطولاتمن بين أبرز إنجازاته الحصول على دوري أبطال أوروبا 4 مرات، بينها 3 مرات على التوالي، ما جعله يعتبر أنجح الأندية الهولندية.الشعارشعار الفريق يأخذ شكل شبه دائري أحمر اللون يعتليه اسم النادي، وفي مركزه صورة جانبية لبطل محارب ينظر إلى اليسار.13- ليفربول الإنجليزي – 70 بطولةالبطولاتحقق الفريق خلال تاريخه لقب كأس السوبر الإنجليزي 16 مرة، ولقب الدوري الإنجليزي 19 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس أوروبا 3 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 4 مرات، وكأس العالم للأندية مرة واحدة إلى جانب عدد آخر من البطولات.الشعاريمتاز شعار ليفربول بالرمزية إلى الارتباط بالبحر وبالأصول النبيلة، حيث أنه عبارة عن درع يتوسطه رمز لطائر "الليفر" وهو رمز مدينة ليفربول كذلك، ويحمل الطائر في فمه أعشابا بحرية.14- يوفنتوس الإيطالي – 70 بطولةالبطولاتيتنوع سجل بطولاته ما بين الدوري الإيطالي 36 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة، وكأس السوبر الأوروبي مرتين، وكأس إيطاليا 14 مرة، وكأس السوبر الإيطالي 9 مرات، بالإضافة إلى عدد من الألقاب المحلية والقارية.الشعاريمتاز شعار النادي ببساطة تصميمه، حيث يتكون من أول حرف من اسم الفريق "J" مكتوب بخط مزدوج، حيث يرمز إلى مشوار النصر الذي لا بد للاعب من خوضه للوصول إلى المجد.15- مانشستر يونايتد الإنجليزي – 69 بطولةالبطولاتحصل الفريق على الدوري الإنجليزي 20 مرة، ودوري أبطال أوروبا مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس الاتحاد الإنجليزي 12 مرة، بالإضافة إلى عدد من البطولات المحلية والقارية الأخرى.الشعارشعار الفريق عبارة عن درع أعلاه وأسفله شريطان يحملان اسم الفريق، على الدرع رمز لشيطان يحمل رمحا، وأعلاه سفينة ترمز إلى التجارة عن طريق البحر.16- بينارول الأوروغواني – 67 بطولةالبطولاتتنوعت بطولات الفريق بين المحلية والقارية حيث حصل على 53 لقبا محليا في الأوروغواني، حتى أنه أصبح أكثر ثالث فريق في العالم من حيث الحصول على بطولة بلاده المحلية، وحصل 5 مرات على كأس "ليبرتادوريس دي أمريكا"، و3 مرات على كأس الإنتركونتيننتال، كما حصل على لقب نادي القرن في أمريكا الجنوبية، إلى جانب العديد من الألقاب الأخرى.الشعارشعار الفريق عبارة عن تصميم بسيط لدرع يتكون من خمسة خطوط سوداء وأربعة خطوط صفراء وإحدى عشرة نجمة صفراء على خلفية سوداء ترمز إلى اللاعبين الأحد عشر الذين يمثلون الفريق.الأندية الأكثر حصولا على البطولات في مصر:1- الأهلي المصري - 147 بطولةالبطولاتتنوعت البطولات التي حصل عليها بين الدوري المصري الممتاز 43 مرة، وكأس مصر 38 مرة، ودوري أبطال أفريقيا 11مرة، والسوبر الأفريقي 8 مرات، وغيرها من البطولات المحلية والقارية.الشعارشعار الفريق درع أحمر اللون وسطه نسر، مكتوب تحته سنة تأسيس النادي وعبارة "نادي القرن"، بالإضافة إلى أربعة نجوم فوق الشعار تعبر عن حصوله على الدوري المحلي أكثر من 40 مرة، ونجمة واحدة أسفل الشعار تعبر عن حصوله على دوري أبطال أفريقيا أكثر من 10 مرات.2- نادي الزمالك – 77 بطولةالبطولات:تنوعت بطولات النادي الزمالك بين المحلية والدولية، وكانت أبرز البطولات التي حصل عليها هي بطولة كأس مصر بعدد ألقاب 28، والدوري المصري الممتاز بحصيلة 14 لقبا. كما حصل على بطولة دوري أبطال أفريقيا 5 مرات والسوبر الأفريقي 4 مرات.الشعار:يتميز شعار النادي الزمالك بالخلفية البيضاء كلون للسلام ومحاط بخطين باللون الأحمر كرمز للكفاح في سبيل النصر. ورامي السهم المصوب نحو الهدف والذي يرتدي زيا فرعونيا تعبيرا عن الانتماء إلى الحضارة المصرية.الأندية الأكثر حصولا على البطولات في المملكة العربية السعودية:1- الهلال - 66 بطولةالبطولات:حصل نادي الهلال السعودي في تاريخه على 66 بطولة محلية ودولية، أبرزها الحصول على الدوري السعودي 18 مرة، وكأس الملك 10 مرات، وكأس ولي العهد 13 مرة. ودوليا فاز ببطولة دوري أبطال آسيا 4 مرات وكأس السوبر الآسيوي مرتين.الشعار:شعار فريق الهلال السعودي أزرق اللون رمزا للهلال، ويدمج حرفي الهاء باللغة العربية و"H" باللغة الإنجليزية. كتب الحرف الأول بقوسي الهلال رمزا لإصابة الهدف، والثاني اختصارا لاسم الهلال.2- اتحاد جدة - 38 بطولةالبطولات:حصل نادي اتحاد جدة السعودي على 38 بطولة رسمية، تنوعت بين بطولات محلية ودولية. ومحليا حصل الاتحاد على الدوري السعودي 9 مرات، وكأس الملك 9 مرات وكأس ولي العهد 8 مرات. ودوليا حصل على دوري أبطال آسيا مرتين وكأس الكؤوس الآسيوية مرة واحدة.الشعار:شعار نادي اتحاد جدة عبارة عن رقم 1 باللون الأصفر وبداخله درع كتب على أعلاه جدة بالإنجليزية والعربية ثم في منتصف الدرع كتب بالأصفر على خلفية سوداء "نادي الاتحاد" وأسفل الدرع كتب بالإنجليزية "ittihad club 1927-1346".

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