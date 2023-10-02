https://sputnikarabic.ae/20231002/الدفاع-الروسية-مدفعية-القوات-الغربية-تكبد-اللواء-الميكانيكي-32-الأوكراني-خسائر-فادحة--عاجل-1081580740.html
الدفاع الروسية: مدفعية القوات "الغربية" تكبد اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني خسائر فادحة -عاجل
الدفاع الروسية: مدفعية القوات "الغربية" تكبد اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني خسائر فادحة -عاجل
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الغربية، سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية التابعة للمجموعة في اتجاه كوبيانسك عطلت دوران اللواء... 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T02:29+0000
2023-10-02T02:29+0000
2023-10-02T02:29+0000
القوات الروسية
المدفعية الروسية
وزارة الدفاع الروسية
القوات الأوكرانية
روسيا
خاركوف
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ووفقا له، خلال القتال في اتجاه كوبيانسك، شن الطيران العملياتي التكتيكي لمجموعة القوات الغربية غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات اللواء 25 المجوقل واللواء الميكانيكي 43 في منطقتي بيريستوفو وكوبانكي.ولفت إلى أنه، "بالإضافة إلى ذلك، حاول العدو تناوب وحدات من اللواء الميكانيكي 32 في مواقع أمامية في منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا. تم تعطيل التناوب بنيران المدفعية".وأشار زيبينسكي إلى أن مدفعية المجموعة دمرت خلال القتال المضاد للبطارية، مدفعًا ذاتي الدفع من طراز (Gvozdika) عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر (ماستا بي) عيار 152 ملم، ومدفع أمريكي الصنع من طراز (إم 777) في مناطق بيشانايا، نوفوليوبوفكا، ونوفايا كروجلياكوفكا.وأشار رئيس المركز الصحفي إلى، أن "إجمالي خسائر العدو بلغت فصيلتين من القوة البشرية وقاذفة هاون وطائرة بدون طيار".
https://sputnikarabic.ae/20231001/القوات-الروسية-توجه-ضربة-مؤلمة-للواء-81-الأوكراني-فيديو-1081575982.html
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القوات الروسية, المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, خاركوف
القوات الروسية, المدفعية الروسية, وزارة الدفاع الروسية, القوات الأوكرانية, روسيا, خاركوف
الدفاع الروسية: مدفعية القوات "الغربية" تكبد اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني خسائر فادحة -عاجل
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يتبع
صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة القوات الروسية الغربية، سيرغي زيبينسكي، لوكالة "سبوتنيك"، بأن المدفعية التابعة للمجموعة في اتجاه كوبيانسك عطلت دوران اللواء الميكانيكي 32 الأوكراني في مواقع أمامية في منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا بمقاطعة خاركوف.
ووفقا له، خلال القتال في اتجاه كوبيانسك، شن الطيران العملياتي التكتيكي لمجموعة القوات الغربية غارة جوية على نقاط الانتشار المؤقتة لوحدات اللواء 25 المجوقل واللواء الميكانيكي 43 في منطقتي بيريستوفو وكوبانكي
.
ولفت إلى أنه، "بالإضافة إلى ذلك، حاول العدو تناوب وحدات من اللواء الميكانيكي 32 في مواقع أمامية في منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا. تم تعطيل التناوب بنيران المدفعية".
وأشار زيبينسكي إلى أن مدفعية المجموعة دمرت خلال القتال المضاد للبطارية، مدفعًا ذاتي الدفع من طراز (Gvozdika) عيار 122 ملم، ومدفع هاوتزر (ماستا بي) عيار 152 ملم، ومدفع أمريكي الصنع من طراز (إم 777) في مناطق بيشانايا، نوفوليوبوفكا، ونوفايا كروجلياكوفكا.
وأشار رئيس المركز الصحفي إلى، أن "إجمالي خسائر العدو بلغت فصيلتين من القوة البشرية وقاذفة هاون وطائرة بدون طيار".