https://sputnikarabic.ae/20231002/الرئيس-التونسي-لا-نقبل-ما-يشبه-المنة-أو-الصدقة-ولا-التعاطف-إذا-كان-بدون-احترام-1081609259.html

الرئيس التونسي: لا نقبل ما يشبه المنة أو الصدقة ولا التعاطف إذا كان بدون احترام

الرئيس التونسي: لا نقبل ما يشبه المنة أو الصدقة ولا التعاطف إذا كان بدون احترام

صرح الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم الإثنين، بأن تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان... 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T23:21+0000

2023-10-02T23:21+0000

2023-10-02T23:21+0000

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الجزائر - سبوتنيك. وجاء ذلك خلال استقباله لوزير الخارجية نبيل عمار بقصر قرطاج، أين تم التطرق إلى علاقات تونس مع الاتحاد الأوروبي وخاصة إلى العرض الأخير الذي قدّمه الاتحاد لدعم ميزانية البلاد ومقاومة الهجرة غير الشرعية.وقال سعيد إن "تونس التي تقبل بالتعاون لا تقبل بما يشبه المنّة أو الصدقة فبلادنا وشعبنا لا يريد التعاطف بل لا يقبل به إذا كان بدون احترام".وأضاف: "وترتيبا على ذلك، فإن تونس ترفض ما تمّ الإعلان عنه في الأيام القليلة الماضية من قبل الاتحاد الأوروبي، لا لزُهد المبلغ فخزائن الدنيا كلها لا تساوي عند شعبنا ذرة واحدة من سيادتنا".وتابع: "هذا المقترح يتعارض مع مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في تونس ومع الروح التي سادت أثناء مؤتمر روما في جويلية الفارط الذي كان بمبادرة تونسية إيطالية".وأوضح أن:وأشار سعيد إلى أن "تونس لا تريد أن تكون مجددا لا هي ولا الدول التي تتدفق منها هذه الموجات من الهجرة، ضحية لنظام عالمي لا يسود فيه العدل ولا تحترم فيه الذات البشرية".ويوم 29 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن صرف أول دفعة من المساعدات الاتحاد الأوروبية الموجهة لتونس الأسبوع المقبل، حسبما أفادت به وكالة نوفا الإيطالية.وقالت ميلوني خلال مشاركتها في أعمال "يوروميد 9" بمدينة فاليتا، "ستبدأ الدفعة الأولى من مساعدات الاتحاد الأوروبي الموجهة لتونس الأسبوع المقبل.وكانت تونس قد وقعت في 16 يوليو/ تموز الماضي، مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأوروبي حول "شراكة إستراتيجية وشاملة"، تعنى بالأساس بملف الهجرة غير الشرعية.كما قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إرجاء زيارة وفد من المفوضية الأوروبية كانت مقررة هذا الأسبوع إلى تونس، وذلك من أجل "تدارس النقاط التي يجب التفاوض حولها" بشأن اتفاق حول الهجرة، أبرم في يوليو/تموز الماضي، وفق وزير الداخلية التونسي.

https://sputnikarabic.ae/20230611/الاتحاد-الأوروبي-مستعدون-لمنح-تونس-حزمة-مساعدات-بنحو-مليار-دولار-1077998953.html

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