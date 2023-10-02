https://sputnikarabic.ae/20231002/برلماني-بريطاني-الأسطول-البريطاني-لن-ينجو-في-حالة-المواجهة-مع-روسيا-1081587110.html
برلماني بريطاني: الأسطول البريطاني لن ينجو في حالة المواجهة مع روسيا
برلماني بريطاني: الأسطول البريطاني لن ينجو في حالة المواجهة مع روسيا
صرّح جورج غالاوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال في بريطانيا، أن البحرية البريطانية تتوقع الهزيمة في حالة الاصطدام المباشر مع روسيا. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:40+0000
2023-10-02T10:40+0000
2023-10-02T10:50+0000
روسيا
العالم
بريطانيا
أسطول البحر الأسود
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وقال غالاوي على مدونته في "يوتيوب"، تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، حول إمكانية إرسال سفن إلى البحر الأسود: "أنا أتابع البحرية الملكية، آخر مرة قمت فيها بالتحقق، لم تتمكن البحرية البريطانية حتى من السيطرة على القناة الإنجليزية".وأشار غالاوي أيضًا إلى أن هذا البيان والتصريحات بأن بريطانيا يمكنها نشر قواتها رسميا في أوكرانيا، من المرجح أن تمثل نهاية مسيرة شابس المهنية.وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، لصحيفة بريطانية أن "المملكة المتحدة تدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه أسطولها في حماية السفن التجارية من روسيا، في البحر الأسود".وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف، يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-بريطانيا-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1081551790.html
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روسيا, العالم, بريطانيا, أسطول البحر الأسود
روسيا, العالم, بريطانيا, أسطول البحر الأسود
برلماني بريطاني: الأسطول البريطاني لن ينجو في حالة المواجهة مع روسيا
10:40 GMT 02.10.2023 (تم التحديث: 10:50 GMT 02.10.2023) تابعنا عبر
صرّح جورج غالاوي، العضو السابق في البرلمان البريطاني ورئيس حزب العمال في بريطانيا، أن البحرية البريطانية تتوقع الهزيمة في حالة الاصطدام المباشر مع روسيا.
وقال غالاوي على مدونته في "يوتيوب"
، تعليقا على التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع البريطاني غرانت شابس، حول إمكانية إرسال سفن إلى البحر الأسود: "أنا أتابع البحرية الملكية، آخر مرة قمت فيها بالتحقق، لم تتمكن البحرية البريطانية حتى من السيطرة على القناة الإنجليزية".
وتابع: "حيث يدخل آلاف الأشخاص إلى بريطانيا، بشكل غير قانوني ... البحرية الملكية لا تستطيع إيقافهم، ونحن هل سنقاتل الأسطول الروسي في البحر الأسود؟".
وأشار غالاوي أيضًا إلى أن هذا البيان والتصريحات بأن بريطانيا يمكنها نشر قواتها رسميا في أوكرانيا، من المرجح أن تمثل نهاية مسيرة شابس المهنية.
وقال: "ستكون هذه نهاية مسيرة غرانت شابس، العسكرية".
وفي وقت سابق، صرح وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، لصحيفة بريطانية أن "المملكة المتحدة تدرس الدور الذي يمكن أن يؤديه أسطولها في حماية السفن التجارية من روسيا، في البحر الأسود".
وأضاف شابس: "بريطانيا قوة بحرية، لذا يمكننا المساعدة وتقديم المشورة، خاصة وأن المياه دولية".
وكان وزير الدفاع البريطاني، غرانت شابس، قد زار كييف، يوم الخميس الماضي، ووعد خلال زيارته بالمزيد من الدعم العسكري لأوكرانيا من لندن.