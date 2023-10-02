https://sputnikarabic.ae/20231002/طهران-تدرس-إلغاء-التأشيرات-مع-السعودية-1081587420.html
طهران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية
طهران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية
أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الإثنين، بأن بلاده تدرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:46+0000
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وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "نعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".وتابع كنعاني: "نتفق على تطوير طرق المواصلات وشبكات النقل بما يحقق مصالح دول المنطقة ويعزز تنمية ورفاهية شعوب المنطقة. وشددنا على معارضتنا التغيرات الجيوسياسية".وأضاف: "هناك مبادرات إيجابية في هذا الصدد، ونأمل أن نرى في المستقبل القريب نتائج هذه المبادرات والإرادة السياسية المشتركة لاستئناف العلاقات بين البلدين".وأضاف: "نحن ننظر إلى هذه العملية بإيجابية ونشعر بالتفاؤل بشأن العلاقات مع السودان في المستقبل".وبشأن العلاقات مع مصر، قال: "في ظل التطورات الإيجابية بالمنطقة، شهدنا تطورات إيجابية في العلاقات بين إيران ومصر، بما في ذلك المحادثات بين وفدي البلدين في نيويورك ولقاء وزيري خارجية البلدين، وبعد ذلك لقاء ومناقشة رئيسي برلماني البلدين في جنوب أفريقيا".وأضاف: "شهدنا الإرادة الإيجابية للمضي قدما بخطوات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وهذه الاتصالات والحوارات مستمرة. ونحن متفائلون بهذا التوجه".وأضاف: "إيران جادة في تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والعربية والإقليمية، ونأمل أن نشهد خطوات إضافية لخلق أجواء جديدة في العلاقات بين مصر وإيران وتحسين العلاقات بين دولتين إسلاميتين مهمتين مؤثرتين في العالم الإسلامي".وتابع: "مع انتهاء المهلة المحددة تم تنفيذ أجزاء من هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة وما زالت بعض الأجزاء باقية".وأكد عبد اللهيان، خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزم إيران على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.
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العالم العربي, العالم, أخبار ايران اليوم, السعودية
العالم العربي, العالم, أخبار ايران اليوم, السعودية
طهران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية
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أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الإثنين، بأن بلاده تدرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية.
وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "نعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".
وأضاف: "تم عقد اجتماعات مع المؤسسات والمنظمات ذات الصلة. ومن الضروري بعد دراسة متأنية لجميع الجوانب الثقافية والسياسية والأمنية والاقتصادية، والنظر في مسألة زيادة جذب السياحة الخارجية للبلاد، إعداد تقرير في وزارة الخارجية".
وتابع كنعاني: "نتفق على تطوير طرق المواصلات وشبكات النقل بما يحقق مصالح دول المنطقة ويعزز تنمية ورفاهية شعوب المنطقة. وشددنا على معارضتنا التغيرات الجيوسياسية".
وفي حديثه عن العلاقات مع دول المنطقة، أكد كنعاني أن "إيران مهتمة باستئناف العلاقات مع السودان، وقد رأينا آراء ومواقف إيجابية من الجانب السوداني في هذا الصدد".
وأضاف: "هناك مبادرات إيجابية في هذا الصدد، ونأمل أن نرى في المستقبل القريب نتائج هذه المبادرات والإرادة السياسية المشتركة لاستئناف العلاقات بين البلدين".
وأضاف: "نحن ننظر إلى هذه العملية بإيجابية ونشعر بالتفاؤل بشأن العلاقات مع السودان في المستقبل".
وبشأن العلاقات مع مصر، قال: "في ظل التطورات الإيجابية بالمنطقة، شهدنا تطورات إيجابية في العلاقات بين إيران ومصر، بما في ذلك المحادثات بين وفدي البلدين في نيويورك ولقاء وزيري خارجية البلدين، وبعد ذلك لقاء ومناقشة رئيسي برلماني البلدين في جنوب أفريقيا".
وأضاف: "شهدنا الإرادة الإيجابية للمضي قدما بخطوات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وهذه الاتصالات والحوارات مستمرة. ونحن متفائلون بهذا التوجه".
وأضاف: "إيران جادة في تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والعربية والإقليمية، ونأمل أن نشهد خطوات إضافية لخلق أجواء جديدة في العلاقات بين مصر وإيران وتحسين العلاقات بين دولتين إسلاميتين مهمتين مؤثرتين في العالم الإسلامي".
وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأمنية بين إيران والعراق، قال كنعاني "كان من المفترض أن تعمل الحكومة العراقية على تهدئة مخاوف إيران بشأن الإرهابيين في إقليم كردستان العراق وجمع قواعدهم ونزع سلاحهم".
وتابع: "مع انتهاء المهلة المحددة تم تنفيذ أجزاء من هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة وما زالت بعض الأجزاء باقية".
يذكر أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أجرى زيارة في آب/أغسطس إلى العاصمة السعودية الرياض، في أول زيارة رسمية له، منذ استئناف العلاقات بين السعودية وإيران، في آذار/مارس الماضي.
وأكد عبد اللهيان، خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزم إيران على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.