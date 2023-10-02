https://sputnikarabic.ae/20231002/طهران-تدرس-إلغاء-التأشيرات-مع-السعودية-1081587420.html

طهران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

طهران تدرس إلغاء التأشيرات مع السعودية

أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني اليوم الإثنين، بأن بلاده تدرس إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T10:46+0000

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وقال كنعاني، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "نعمل على إلغاء التأشيرات مع بعض الدول، بما في ذلك المملكة العربية السعودية".وتابع كنعاني: "نتفق على تطوير طرق المواصلات وشبكات النقل بما يحقق مصالح دول المنطقة ويعزز تنمية ورفاهية شعوب المنطقة. وشددنا على معارضتنا التغيرات الجيوسياسية".وأضاف: "هناك مبادرات إيجابية في هذا الصدد، ونأمل أن نرى في المستقبل القريب نتائج هذه المبادرات والإرادة السياسية المشتركة لاستئناف العلاقات بين البلدين".وأضاف: "نحن ننظر إلى هذه العملية بإيجابية ونشعر بالتفاؤل بشأن العلاقات مع السودان في المستقبل".وبشأن العلاقات مع مصر، قال: "في ظل التطورات الإيجابية بالمنطقة، شهدنا تطورات إيجابية في العلاقات بين إيران ومصر، بما في ذلك المحادثات بين وفدي البلدين في نيويورك ولقاء وزيري خارجية البلدين، وبعد ذلك لقاء ومناقشة رئيسي برلماني البلدين في جنوب أفريقيا".وأضاف: "شهدنا الإرادة الإيجابية للمضي قدما بخطوات إيجابية في العلاقات بين البلدين، وهذه الاتصالات والحوارات مستمرة. ونحن متفائلون بهذا التوجه".وأضاف: "إيران جادة في تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية والعربية والإقليمية، ونأمل أن نشهد خطوات إضافية لخلق أجواء جديدة في العلاقات بين مصر وإيران وتحسين العلاقات بين دولتين إسلاميتين مهمتين مؤثرتين في العالم الإسلامي".وتابع: "مع انتهاء المهلة المحددة تم تنفيذ أجزاء من هذه الاتفاقية حتى هذه اللحظة وما زالت بعض الأجزاء باقية".وأكد عبد اللهيان، خلال لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، عزم إيران على تطوير العلاقات مع المملكة العربية السعودية ودول المنطقة.

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