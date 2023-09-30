https://sputnikarabic.ae/20230930/خبيران-إلغاء-التأشيرة-بين-إيران-والسعودية-قابل-للتنفيذ-ويحمل-مزايا-1081546918.html

خبيران: إلغاء التأشيرة بين إيران والسعودية قابل للتنفيذ ويحمل مزايا

خبيران: إلغاء التأشيرة بين إيران والسعودية قابل للتنفيذ ويحمل مزايا

قال خبيران عسكريان سعوديان، إن تطبيق اتفاق "إلغاء التأشيرة السياحية" بين الرياض وطهران ممكن، في إطار تطوير العلاقات الحاصل في الوقت الراهن. 30.09.2023, سبوتنيك عربي

2023-09-30T18:24+0000

2023-09-30T18:24+0000

2023-09-30T18:24+0000

الأخبار

حصري

تقارير سبوتنيك

إيران

أخبار إيران

السعودية

أخبار السعودية اليوم

الصين

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/01/1c/1072824080_0:470:2803:2047_1920x0_80_0_0_4c6daf4200ce2b142f03c881370a128a.jpg

وقالت نائبة وزير التراث الثقافي والسياحة الإيرانية، مريم جلالي دهكردي، التي تواجدت في الرياض للمشاركة في فعاليات يوم السياحة العالمي، إنه "تم تبادل الأفكار مع وكيل وزير السياحة السعودي للعلاقات الدولية والسياحة الخارجية، سلطان المسلّم، حول سبل إزالة العوائق التي تعترض سبل تطوير العلاقات السياحية بين البلدين وإلغاء التأشيرة بين البلدين".ودعت المسؤولة الإيرانية، وزير السياحة السعودي، إلى زيارة إيران، فيما عرفت العلاقات بين البلدين تطورا ملحوظا، منذ مارس/ آذار الماضي، حين تم توقيع اتفاق عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين برعاية الصين.في الإطار ذاته، يقول اللواء المتقاعد عيسى آل فايع، المتخصص في الشؤون الاستراتيجية والأمن الدولي، إن فصلا جديدا من العلاقات السعودية الإيرانية انطلق منذ شهر مارس الماضي، إثر توقيع الاتفاق لعودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والذي ترعاه الصين.وفق اللواء المتقاعد، "بدأت إجراءات تنفيذ الاتفاق على أرض الواقع منذ ذلك الحين".ولا يستبعد آل فايع "إمكانية تنفيذ اتفاق إلغاء التأشيرة السياحية بين البلدين في سياق استعادة العلاقات الدبلوماسية، التي تم الاتفاق عليها، ما دامت إيران تتعامل مع جيرانها بشكل إيجابي وملتزم".يرى آل فايع أن الجوانب الإيجابية تتمثل في تحقيق عائد اقتصادي أفضل للبلدين والسماح بمزيد من التبادل التجاري، إضافة إلى التواصل الثقافي بين الشعبين، وتسهيل تعرف كل منهما على المعالم السياحية في الدولتين.فيما يتعلق بالجوانب الأمنية، يوضح اللواء المتقاعد أن "هناك محاذير يمكن التعامل معها باتباع الإجراءات القانونية الوقائية وتطبيق الاتفاقات الأمنية بين البلدين، التي بدأت منذ عام 2001، وتطويرها لضمان نجاح تطور العلاقات الثنائية وعدم العودة للخلف، وضمان استمرار التعاون من الجانب الإيراني لتعزيز أمن المنطقة، واستثمار مواردها الطبيعية والبشرية والمالية لأغراض التنمية المستدامة بدلًا من تأجيج الصراعات الطائفية التي غلبت على سنوات مضت".في السياق نفسه، يقول الخبير العسكري السعودي، العميد عبدالله العسيري، إن عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ عدة أشهر نتيجة للرغبة المتقاربة للقيادات السياسية في كلا البلدين نحو إعادة العلاقات وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة.يضيف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن تصريح المسؤولة الإيرانية هو نتيجة للتعاون والجهود القائمة خلال الفترة الماضية، مع وجود رغبة وتوجيهات سياسية مشتركة في تعزيز وتنمية هذه العلاقات.يوضح الخبير أن بحث إلغاء التأشيرة بين البلدين، يعد نتيجة للجهود المبذولة بين الدولتين، رغم أن المطالب في هذه المرحلة تخص التأشيرات السياحية، مع إمكانية تطور التعاون بحذر حتى التأكد من نوايا إيران الجادة في تحسين هذه العلاقات، من خلال احترام وتنفيذ المواثيق والمعاهدات الدولية، وفق قوله.ويرى أن التعاون بين البلدين سيأخذ أبعادا وآفاقا أخرى في مجالات أخرى تخدم مصالح البلدين، لكنه يرتبط بنوايا إيران الصادقة في تطوير علاقاتها بالمملكة وجميع دول المنطقة، وفق قوله.ويرى أن تطوير العلاقات يرتبط بوقف برامجها النووية السرية، وكذلك صناعة الصواريخ الباليستية البعيدة المدى، وتبنّي استراتيجية سياسية جديدة تشارك جميع دول المنطقة في تعزيز التعاون والأمن والسلام والاستقرار.وكان الرئيس الإيراني قد أرسل، الأسبوع الماضي، رسالتين إلى العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تتصلان بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات.وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، هو من تسلّمهما من السفير الإيراني لدى المملكة، علي رضا عنايتي".وأعرب السفير السعودي في طهران، عبد الله بن سعود العنزي، مؤخرًا، عن سعادته لبدء فصل جديد من العلاقات مع إيران.وقال العنزي، في تصريحات مع وكالة "إرنا"، إن "هذا الفصل من العلاقات مع إيران سيكون قويًا على جميع الأصعدة التجارية والاقتصادية والاستثمارية"، مضيفًا أن "العلاقات البناءة مع إيران ستكون مبنية على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل وحسن الجوار".وذكر العنزي أن "العاهل السعودي وجّه دعوة رسمیة إلى الرئیس الإيراني، إبراهیم رئیسي، لزيارة الرياض"، لافتًا إلى أن "هذه الزيارة ستتم حسب جدول الرئيس الإيراني في الوقت المناسب".من جهته، أعرب علي رضا عنايتي، السفير الإيراني الجديد لدى السعودیة، في حوار مع وكالة "إرنا"، قبيل مغادرته طهران باتجاه الرياض، عن أمله في أن "تتمكن إيران والسعودية من تطوير العلاقات في إطار مبدأ حسن الجوار".وأعلنت الرياض وطهران، في شهر مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بوساطة من الصين، بعد سنوات من القطيعة.

https://sputnikarabic.ae/20230930/إيران-والسعودية-تبحثان-إلغاء-التأشيرة-وتطوير-العلاقات-السياحية-1081528653.html

https://sputnikarabic.ae/20230904/رئيسي-التعاون-بين-إيران-والسعودية-وزيادة-التعاون-بين-دول-المنطقة-سيمنعان-التدخلات-الأجنبية-1080688595.html

https://sputnikarabic.ae/20230904/الاتحاد-الآسيوي-لكرة-القدم-يصدر-قرارا-بشأن-مباريات-أندية-ومنتخبات-السعودية-وإيران-1080696272.html

https://sputnikarabic.ae/20230905/الرئيس-العراقي-التقارب-بين-إيران-والسعودية-يعزز-الأمن-في-الشرق-الأوسط-1080735487.html

إيران

أخبار إيران

السعودية

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الأخبار, حصري, تقارير سبوتنيك, إيران, أخبار إيران, السعودية, أخبار السعودية اليوم, الصين, العالم العربي