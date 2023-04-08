https://sputnikarabic.ae/20230408/موديرنا-لقاحات-مضادة-للسرطان-وأمراض-القلب-ستكون-جاهزة-في-2030-1075679851.html

‏"موديرنا": لقاحات مضادة للسرطان وأمراض القلب تكون جاهزة في 2030

‏"موديرنا": لقاحات مضادة للسرطان وأمراض القلب تكون جاهزة في 2030

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا"، أن لقاحات مبتكرة ومضادة لأمراض مثل السرطان والقلب، قد تكون ‏جاهزة للاستخدام بحلول نهاية العقد الحالي.‏ 08.04.2023, سبوتنيك عربي

2023-04-08T13:29+0000

2023-04-08T13:29+0000

2023-04-08T13:29+0000

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وأوضح الدكتور بول بيرتون، في تصريحات لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية، أن التقدم الذي تم إحرازه في تقنية "ميرنا"، وهي التكنولوجيا المستخدمة في صنع اللقاح الرائد لشركة "موديرنا"، قد بشرت بعصر ذهبي من اللقاحات.ويتوقع أنه بحلول عام 2030، ستكون هناك لقاحات "لجميع أنواع" الحالات المستعصية، مما ينقذ "مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الأرواح"، بحسب قوله.وأضاف: "سيكون لدينا هذه اللقاحات، وستكون فعالة للغاية، وسوف تنقذ مئات الآلاف، إن لم يكن الملايين من الأرواح".وتابع:وواصل: "أعتقد أن ما تعلمناه في الأشهر الأخيرة هو أنه إذا كنت تعتقد أن تقنية "ميرنا" مخصصة للأمراض المعدية فقط، أو لفيروس "كورونا" المستجد فقط، فإن الدليل الآن هو أن هذا ليس هو الحال على الإطلاق، وإنما يمكن تطبيقها على جميع أنواع مناطق المرض، سواء السرطان، أو الأمراض المعدية، أو أمراض القلب والأوعية الدموية، وأمراض المناعة الذاتية، والأمراض النادرة".وأكد بيرتون أن شركته "موديرنا" "لديها دراسات في جميع هذه المجالات، وأظهرت جميعا نتائج واعدة للغاية".ولم يبيّن رئيس "موديرنا" كيف ستعمل اللقاحات الجديدة، لكنه لفت إلى أن الدراسات السابقة أظهرت كيف يمكن استخدام الرنا المرسال "ميرنا" لمحاربة السرطان.وتعمل لقاحات "ميرنا" عن طريق توجيه الخلايا لإنتاج بروتين يطلق استجابة مناعية ضد مسببات الأمراض المحددة، مثل (كوفيد-19).ويزعم العلماء أن هذه التعليمات يمكن تعديلها أيضا، لجعل الخلايا تصنع المستضدات من سطح الخلايا السرطانية، وتنبيه الجهاز المناعي للخلايا السرطانية، وإطلاق هجوم.ومن أجل تطعيم شخص ما ضد السرطان، يقوم الأطباء أولا بأخذ خزعة من ورم الشخص، ثم يقومون بعد ذلك بتحديد المستضد الموجود في الخلايا السرطانية، وترميز لقاح الرنا المرسال، لتحفيز الخلايا على إنتاج نفس المستضد.بعد ذلك، يتم إعطاء اللقاح للمريض، مما يؤدي إلى تحفيز خلاياه لإنتاج المستضد، وإثارة استجابة مناعية ضده.يلي تلك الخطوة، تدريب الخلايا المناعية على تدمير أي خلايا سرطانية متبقية في الجسم، ومطاردة أي خلايا سرطانية عائدة.ويؤكد الأطباء أن لقاحات الرنا المرسال يمكن تعديلها لكل مريض، لحساب أنواع السرطان المختلفة والاختلافات بين المرضى، لكنها عملية ستكون مكلفة، بحسب ترجيحهم.يشار إلى أن تجارب اللقاحات المضادة للسرطان بتقنية الرنا المرسال "ميرنا" جارية بالفعل في أمريكا وبريطانيا، مع توقع ظهور نتائجها خلال الأشهر المقبلة، والتي تشمل لقاح السرطان الخاص بشركة "موديرنا"، والذي منحته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية حالة "العلاج الخارق" في شهر فبراير/ شباط الماضي، مما يمهد الطريق لحصوله على الموافقة السريعة للاستخدام.

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