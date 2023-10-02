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في ليبيا... أهوال لا توصف
تعرضت ليبيا لإعصار "دانيال" الذي خلف وراءه الكثير من الدمار والضحايا. وأصدرت حكومة الوحدة الوطنية الليبية، في وقت سابق، قرارا باعتبار جميع البلديات، التي تعرضت للفيضانات والسيول إثر العاصفة "دانيال" مناطق منكوبة.
https://sputnikarabic.ae/20231002/مصابان-وانهيار-4-منازل-جراء-أمطار-غزيرة-بمدينة-أوباري-جنوبي-ليبيا-1081587889.html
مصابان وانهيار 4 منازل جراء أمطار غزيرة بمدينة أوباري جنوبي ليبيا
مصابان وانهيار 4 منازل جراء أمطار غزيرة بمدينة أوباري جنوبي ليبيا
أصيب شخصان وانهارت 4 منازل جراء أمطار غزيرة شهدتها مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، بعد أقل من شهر على سيول عارمة ضربت مدنا بالشمال وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. 02.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-02T10:58+0000
2023-10-02T10:58+0000
في ليبيا... أهوال لا توصف
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وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مواطنين أصيبا بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل طينية في مدينة أوباري، مؤكدا إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل تجنبا لوقوع أي أضرار مادية أو بشرية.وتشهد مدن جنوبي البلاد، موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد أعلن انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية.في سياق متصل، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس، لحين تقييم الأضرار بالمدارس المذكورة.وأمس الأحد، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، حالة الطوارئ في جميع فروعها، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول في المنطقة الجنوبية للبلاد.وأمس الأول (السبت)، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد خلال يوم الأحد والاثنين.وقال المركز في بيان وقتها: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون". ويأتي ذلك على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ليبيا-إعلان-الطوارئ-تحسبا-من-سيول-جديدة-والحكومتان-تعلنان-بدء-الدعم-النفسي-1081561771.html
https://sputnikarabic.ae/20230930/ليبيا-تحذيرات-من-سيول-جنوب-غربي-البلاد-خلال-اليومين-المقبلين-1081545625.html
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أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار المناخ في العالم, الأخبار

مصابان وانهيار 4 منازل جراء أمطار غزيرة بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

10:58 GMT 02.10.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERYاستمرار أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبة بعد إعصار "دانيال"
استمرار أعمال توسيع الطرق وهدم المنازل المنهارة وسط مدينة درنة الليبة بعد إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 02.10.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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أصيب شخصان وانهارت 4 منازل جراء أمطار غزيرة شهدتها مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، بعد أقل من شهر على سيول عارمة ضربت مدنا بالشمال وخلفت آلاف القتلى والمفقودين.
وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مواطنين أصيبا بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل طينية في مدينة أوباري، مؤكدا إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل تجنبا لوقوع أي أضرار مادية أو بشرية.
وتشهد مدن جنوبي البلاد، موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.
وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد أعلن انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية.
مدينة درنة شرق ليبيا بعد إعصار دانيال المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
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ليبيا.. إعلان الطوارئ تحسبا من سيول جديدة والحكومتان تعلنان بدء "الدعم النفسي"
أمس, 10:57 GMT
في سياق متصل، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس، لحين تقييم الأضرار بالمدارس المذكورة.
وأمس الأحد، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، حالة الطوارئ في جميع فروعها، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول في المنطقة الجنوبية للبلاد.
صور تظهر حجم الدمار داخل مدينة درنة الليبية عقب إعصار دانيال - سبوتنيك عربي, 1920, 30.09.2023
في ليبيا... أهوال لا توصف
ليبيا.. تحذيرات من سيول جنوب غربي البلاد خلال اليومين المقبلين
30 سبتمبر, 15:58 GMT
وأمس الأول (السبت)، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد خلال يوم الأحد والاثنين.
وقال المركز في بيان وقتها: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون".
ويأتي ذلك على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.
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