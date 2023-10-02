https://sputnikarabic.ae/20231002/مصابان-وانهيار-4-منازل-جراء-أمطار-غزيرة-بمدينة-أوباري-جنوبي-ليبيا-1081587889.html

مصابان وانهيار 4 منازل جراء أمطار غزيرة بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

مصابان وانهيار 4 منازل جراء أمطار غزيرة بمدينة أوباري جنوبي ليبيا

أصيب شخصان وانهارت 4 منازل جراء أمطار غزيرة شهدتها مدينة أوباري جنوب غربي ليبيا، بعد أقل من شهر على سيول عارمة ضربت مدنا بالشمال وخلفت آلاف القتلى والمفقودين. 02.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-02T10:58+0000

2023-10-02T10:58+0000

2023-10-02T10:58+0000

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وقال المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي إن مواطنين أصيبا بإصابات طفيفة جراء انهيار 4 منازل طينية في مدينة أوباري، مؤكدا إخلاء المنطقة القريبة من خط السيل تجنبا لوقوع أي أضرار مادية أو بشرية.وتشهد مدن جنوبي البلاد، موجة أمطار منذ مساء أمس الأحد، ويتوقع استمرارها اليوم الإثنين، حسب التنبيه الأخير للمركز الوطني للأرصاد الجوية.وكان جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي قد أعلن انهيار أربعة منازل في محلة المشروع بمدينة أوباري جراء هطول الأمطار الغزيرة، فيما أعلنت الشركة العامة للكهرباء، انقطع التيار الكهربائي في مناطق ببلدية أوباري نتيجة التقلبات الجوية.في سياق متصل، أعلنت مراقبة التربية والتعليم في بلدية أوباري تعليق الدراسة، اليوم الإثنين، في ثلاث مدارس، لحين تقييم الأضرار بالمدارس المذكورة.وأمس الأحد، أعلنت هيئة السلامة الوطنية الليبية، حالة الطوارئ في جميع فروعها، بعد تحذير المركز الوطني للأرصاد الجوية من جريان سيول في المنطقة الجنوبية للبلاد.وأمس الأول (السبت)، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من حدوث سيول في مناطق جنوب غربي البلاد خلال يوم الأحد والاثنين.وقال المركز في بيان وقتها: "يتوقع المركز الوطني للأرصاد تأثر مناطق جنوب غرب ليبيا بخلايا من السحب الرعدية خلال هذه الأيام يصحبها هطول أمطار (على فترات)، من المتوقع أن تكون جيدة إلى غزيرة أحيانا على غات وما جاورها الجفرة وهون والفقها والهروج وسبها وما جاورها وبراك ومرزق والقطرون". ويأتي ذلك على وقع مأساة عاشها سكان عدد من مدن الشرق الليبي، بينها درنة وبنغازي والبيضاء وسوسة والمرج، بعدما تسبب إعصار "دانيال" في سيول عارمة وفيضانات مدمرة أسفرت عن مقتل قرابة 4 آلاف شخص وفقدان أكثر من 9 آلاف آخرين.

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