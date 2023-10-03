https://sputnikarabic.ae/20231003/أردوغان-ننتظر-خطوات-ملموسة-لمكافحة-الإرهاب-وليس-فقط-إدانته-1081625475.html
أردوغان: ننتظر خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب وليس فقط إدانته
أردوغان: ننتظر خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب وليس فقط إدانته
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر رد فعل ذي خطوات ملموسة لإدانة الإرهاب. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T12:40+0000
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وقال الرئيس التركي في خطاب له، اليوم الثلاثاء: "ننتظر من أصدقائنا اتخاذ خطوات ملموسة حيال مكافحة الإرهاب وليس فقط الإدانة، وأن بعض الدول تقوم باستقبال الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية كلاجئين سياسيين على أراضيها".وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف ضابط من ضباط إنفاذ القانون.ويذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.
https://sputnikarabic.ae/20231003/الداخلية-التركية-تشن-عمليات-لمكافحة-الإرهاب-في-جميع-أنحاء-البلاد-1081612157.html
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أردوغان: ننتظر خطوات ملموسة لمكافحة الإرهاب وليس فقط إدانته
12:40 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 13:02 GMT 03.10.2023) تابعنا عبر
صرّح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده تنتظر رد فعل ذي خطوات ملموسة لإدانة الإرهاب.
وقال الرئيس التركي في خطاب له، اليوم الثلاثاء: "ننتظر من أصدقائنا اتخاذ خطوات ملموسة حيال مكافحة الإرهاب وليس فقط الإدانة، وأن بعض الدول تقوم باستقبال الإرهابيين الذين يرتكبون أعمالا إرهابية كلاجئين سياسيين على أراضيها".
وأضاف: "بصفتنا شعبًا ضحّى بالآلاف من أبنائه بسبب الإرهاب، يصعب علينا فهم المواقف المتساهلة تجاه القتلة الذين تلطخت أيديهم بالدماء".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف ضابط من ضباط إنفاذ القانون.
ويذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية
التركية في العاصمة أنقرة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.