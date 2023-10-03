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الداخلية التركية تشن عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد
الداخلية التركية تشن عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد
أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T06:42+0000
2023-10-03T06:44+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
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وقال الوزير: "حتى الساعة 08.30 صباحا، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، بمشاركة 13440 من أفراد الأمن".وتابع: "في نطاق عملية "الأبطال"، التي تم إطلاقها تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".ويذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.
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العالم, أخبار تركيا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم

الداخلية التركية تشن عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد

06:42 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 06:44 GMT 03.10.2023)
© AP Photo / Bülent Dorukالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Bülent Doruk
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أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف ضابط من ضباط إنفاذ القانون.
وقال الوزير: "حتى الساعة 08.30 صباحا، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، بمشاركة 13440 من أفراد الأمن".

وأضاف: "تم اعتقال 55 عضوًا مشتبه بانتمائهم للتنظيمات الإرهابية في عمليات نفذت في 16 ولاية، بما في ذلك سانليورفا وماردين وديار بكر وغازي عنتاب ومرسين وشرناق وإسطنبول وبورصة وباتمان ودنيزلي وأضنة وقيصري وأنطاليا وقونيا وإسبرطة وكوجايلي".

وتابع: "في نطاق عملية "الأبطال"، التي تم إطلاقها تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".
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ويذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.
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