الداخلية التركية تشن عمليات لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد
06:42 GMT 03.10.2023 (تم التحديث: 06:44 GMT 03.10.2023)
© AP Photo / Bülent Dorukالشرطة التركية
© AP Photo / Bülent Doruk
أعلن وزير الداخلية التركي، يرلي قايا، اليوم الثلاثاء، أن قوات الأمن التركية نفذت أكثر من 450 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء البلاد، بمشاركة أكثر من 13 ألف ضابط من ضباط إنفاذ القانون.
وقال الوزير: "حتى الساعة 08.30 صباحا، تم تنفيذ 466 عملية لمكافحة الإرهاب في جميع أنحاء تركيا، بمشاركة 13440 من أفراد الأمن".
وأضاف: "تم اعتقال 55 عضوًا مشتبه بانتمائهم للتنظيمات الإرهابية في عمليات نفذت في 16 ولاية، بما في ذلك سانليورفا وماردين وديار بكر وغازي عنتاب ومرسين وشرناق وإسطنبول وبورصة وباتمان ودنيزلي وأضنة وقيصري وأنطاليا وقونيا وإسبرطة وكوجايلي".
وتابع: "في نطاق عملية "الأبطال"، التي تم إطلاقها تم اعتقال 12 عضوا من التنظيمات الإرهابية في مرسين وفان وسانليورفا وماردين وأيدين".
1 أكتوبر, 20:26 GMT
ويذكر أن مقر مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية التركية، كان قد تعرض، يوم الأحد الماضي، لهجوم إرهابي نفذه عنصران أحدهما فجر نفسه، والثاني تمت تصفيته، وأسفر الهجوم عن إصابة عنصري أمن خلال تبادل إطلاق النار.
BTÖ’YE YÖNELİK TÜM TÜRKİYE’DE BAŞLATILAN “KAHRAMANLAR” OPERASYONLARI KAPSAMINDA; MERSİN, VAN, ŞANLIURFA, MARDİN VE AYDIN’DA 1️⃣2️⃣ ŞÜPHELİ TERÖR ÖRGÜTÜ ÜYESİ YAKALANDI❗️— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) October 3, 2023
BTÖ’NÜN İSTİHBARAT YAPILANMASINA YÖNELİK ŞANLIURFA MERKEZLİ MARDİN, DİYARBAKIR, GAZİANTEP, MERSİN, ŞIRNAK,… pic.twitter.com/GFXcg7mvBa
وأعلن وزير الداخلية التركي، علي يرلي قايا، إصابة شرطيين اثنين بجروح طفيفة، ومقتل انتحاري وتحييد آخر في هجوم بالقنابل قرب مقر وزارة الداخلية التركية في العاصمة أنقرة.
وأعلن حزب العمال الكردستاني مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري على مديرية الأمن العام التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة.