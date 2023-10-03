عربي
Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231003/إعلام-يكشف-نفاذ-مستودعات-بريطانيا-من-السلاح-المخصص-لكييف-1081616220.html
إعلام يكشف نفاذ مستودعات بريطانيا من السلاح المخصص لكييف
إعلام يكشف نفاذ مستودعات بريطانيا من السلاح المخصص لكييف
صرحت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى أن بريطانيا نقلت بالفعل إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T09:19+0000
2023-10-03T09:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c36544c0559356091ba8d5bef4ca8a7b.jpg
وقالت الصحيفة نفلا عن المصدر: "لقد قدمنا ​​بالفعل كل ما في وسعنا... سنواصل توريد المعدات لدعم أوكرانيا، لكنهم الآن بحاجة إلى أشياء مثل أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية".ووفقا لصحيفة "تلغراف" نقلا عن المسؤول العسكري، فإنه يجب على الدول الأخرى التدخل وتحمل المزيد من العبء.وفي وقت سابق، اضطرت وزارة الدفاع البريطانية إلى خفض التدريبات بمقدار الثلث في قاعدة "ليد رانجيز" العسكرية في مقاطعة كينت، بعدما اشتكى السكان المحليون من الضوضاء والدخان الناتج عن التدريب على إطلاق النار والانفجارات، حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية في تلك القاعدة.وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نائبة-في-الكونغرس-الأمريكي-بريطانيا-ستبدأ-الحرب-العالمية-الثالثة-1081551790.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1c/1074140884_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6d7a9b8d830d0203756efac45409c2ec.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

إعلام يكشف نفاذ مستودعات بريطانيا من السلاح المخصص لكييف

09:19 GMT 03.10.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AP Photo / Leo Correa
تابعنا عبرTelegramNabd
صرحت صحيفة بريطانية نقلا عن مسؤول عسكري رفيع المستوى أن بريطانيا نقلت بالفعل إلى كييف جميع الأسلحة التي يمكنها توفيرها.
وقالت الصحيفة نفلا عن المصدر: "لقد قدمنا ​​بالفعل كل ما في وسعنا... سنواصل توريد المعدات لدعم أوكرانيا، لكنهم الآن بحاجة إلى أشياء مثل أنظمة الدفاع الجوي وذخائر المدفعية".

وأضاف: "نفدت الأسلحة لإرسالها إلى أوكرانيا، قد استنفدت كل هذه الموارد لدينا".

ووفقا لصحيفة "تلغراف" نقلا عن المسؤول العسكري، فإنه يجب على الدول الأخرى التدخل وتحمل المزيد من العبء.
وفي وقت سابق، اضطرت وزارة الدفاع البريطانية إلى خفض التدريبات بمقدار الثلث في قاعدة "ليد رانجيز" العسكرية في مقاطعة كينت، بعدما اشتكى السكان المحليون من الضوضاء والدخان الناتج عن التدريب على إطلاق النار والانفجارات، حيث يتم تدريب القوات الأوكرانية في تلك القاعدة.
وصول نعش ملكة بريطانيا العظمى الملكة إليزابيث الثانية، لندن، إنجلترا 18 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائبة في الكونغرس الأمريكي: بريطانيا ستبدأ الحرب العالمية الثالثة
1 أكتوبر, 05:15 GMT
وكانت روسيا قد أرسلت، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وأكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا، وذكر أن الولايات المتحدة وحلف الناتو متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، ليس فقط عن طريق توريد الأسلحة، بل أيضا عبر تدريب العسكريين الأوكرانيين على أراضي بريطانيا وألمانيا ودول أخرى.

كما حذر لافروف من أن استمرار الغرب في ضخ السلاح إلى أوكرانيا وتأجيج الصراع، يهدد بخطر وقوع صدام عسكري مباشر بين القوى النووية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боец ЧВК Вагнер ведет огонь из противотанковой управляемой ракеты по позициям ВСУ в Артёмовске - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:43 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала