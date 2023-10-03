https://sputnikarabic.ae/20231003/الرئاسة-الفلسطينية-تخذر-إسرائيل-من-تداعيات-خطيرة-لا-يمكن-لأحد-التكهن-بنتائجها-1081622857.html

الرئاسة الفلسطينية تخذر إسرائيل من "تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها"

الرئاسة الفلسطينية تخذر إسرائيل من "تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها"

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، من "استمرار الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي للقدس، والمقدسات الإسلامية... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T12:06+0000

2023-10-03T12:06+0000

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وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "هذه الاستفزازات من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيها تشكل منهجاً خطيراً هدفه تفجير الأوضاع، الأمر الذي سيؤدي إلى تداعيات خطيرة لا يمكن لأحد التكهن بنتائجها"، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية- وفا.واتهم أبو ردينة، "السلطات الإسرائيلية، من خلال هذه السياسات، بمحاولة خلق وقائع جديدة في القدس الشرقية"، داعيا إياها أن تعلم جيداً أن القدس الشرقية بمقدساتها هي أرض فلسطينية عربية، وجميع محاولاتها ستفشل بتغيير طبيعة وتاريخ وهوية القدس".وأكد أن "بدون السيادة والأمن والمقدسات وموافقة الشعب الفلسطيني، وقيادته الوطنية والتاريخية، لن يكون هناك أمن واستقرار"، مشددا على ضرورة أن يتحمل العالم، وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية وقف هذه التصرفات غير المسؤولة".واستباح مئات المستوطنين الإسراسئيليين، أمس الاثنين البلدة القديمة في مدينة القدس حاملين "القرابين النباتية".كما اقتحمت القوات الإسرائيلية المصلى القبلي في المسجد الأقصى، وذلك بالتزامن مع استمرار اقتحام مئات المستوطنين في ما يسمى "عيد العرش اليهودي" للقدس القديمة.من جهتها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية التصعيد الإسرائيلي على الشعب والأرض الفلسطينية، معربة عن استنكارها لاستهداف المسجد الأقصى وزيادة أعداد المشاركين في الاقتحامات، ومحاولة فرض واقع جديد على المسجد.وأعرت الوزارة، في بيان لها، عن قلقها إزاء التداعيات الخطيرة على حياة المواطنين الفلسطينيين في بلدة سبسطية ومنطقتها الأثرية بسبب الاعتداءات والتدمير، الذي تقوم به القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتطرفين. وانتقدت الوزارة السياسة الدولية تجاه القضية الفلسطينية، قائلة إن "الميوعة الدولية في التعامل مع معاناة شعبنا جراء جرائم الاحتلال باتت توفر الغطاء لارتكاب المزيد من الجرائم واستمرار العدوان الإسرائيلي وتصعيده، واستبدال حل الدولتين بالاحتلال ونظام فصل عنصري إسرائيلي تمييزي (أبرتهايد)".

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