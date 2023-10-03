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https://sputnikarabic.ae/20231003/بن-غفير-يطالب-بفتح-المسجد-الأقصى-أمام-المستوطنين-على-مدار-الساعة-1081632669.html
بن غفير يطالب بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين على مدار الساعة
بن غفير يطالب بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين على مدار الساعة
طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وفتحه أمام اليهود والزوار من المستوطنين على... 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T15:13+0000
2023-10-03T15:13+0000
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وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن القومي قد بعث برسالة إلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من أقطاب اليمين المتطرف يزعم خلالها أن الشرطة غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يزورون المسجد الأقصى.وأشاد بن غفير، الوزير المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، بالشرطة الإسرائيلية التي نكّّلت بالمصلين المسلمين في المسجد الأقصى وما حوله، داعيا إلى السماح بدخول اليهود إلى المسجد الأقصى على مدار الساعة وتغيير الوضع القائم فيه.ودعا وزير الأمن القومي إلى عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لبحث فتح المسجد الأقصى أمام اليهود طوال أيام لأسبوع وعلى مدار الساعة، والسماح لهم بالصلاة فيه وفي باحاته.وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أول أمس الأحد، باستبعاد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من اجتماع أمني تخوفا من تسريب معلومات الاجتماع.وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو تعمّد إبعاد بن غفير من الاجتماع الأمني المهم الذي أجراه برفقة وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هليفي، ومعهما رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار.سبق لنتنياهو أن أقصى وزير الأمن القومي من جلسات أمنية مغلقة وحساسة، رغم أن رئيس حزب "عوتسما يهودية/قوة يهودية" إيتمار بن غفير عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد نشر بعض المعلومات التي تتضمنها تلك الاجتماعات أمام وسائل الإعلام، وهو ما يصر بن غفير على نشره.وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن إيتمار بن غفير، أحيانا، ما يقدم مقترحات من شأنها توريط البلاد مع العالم، حيث يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى طرح مقترحات تقضي القيام باغتيالات بحق فلسطينيين، ومنع دخول العمالة الفلسطينية من قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231001/نتنياهو-يستبعد-بن-غفير-من-اجتماع-أمني-تخوفا-من-تسريب-معلومات-1081572267.html
https://sputnikarabic.ae/20230912/مخالفا-لموقف-بن-غفير-الكابينيت-الإسرائيلي-يقرر-عدم-تغيير-ظروف-الأسرى-الفلسطينيين-1080957840.html
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بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, الأخبار
بنيامين نتنياهو, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, العالم, الأخبار

بن غفير يطالب بفتح المسجد الأقصى أمام المستوطنين على مدار الساعة

15:13 GMT 03.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGENوزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير
وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023 / GIL COHEN-MAGEN
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طالب إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك، وفتحه أمام اليهود والزوار من المستوطنين على مدار الساعة.
وذكرت القناة الإسرائيلية الـ 12، اليوم الثلاثاء، أن وزير الأمن القومي قد بعث برسالة إلى أعضاء البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) من أقطاب اليمين المتطرف يزعم خلالها أن الشرطة غيّرت تعاملها مع المستوطنين الذين يزورون المسجد الأقصى.
زعيم حزب عوتسما يهوديت إيتامار بن غفير، يرفع العلم الإسرائيلي في القدس في 20 أبريل 2022 ، في بداية مسيرة الأعلام التي نظمتها الأحزاب القومية - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2023
نتنياهو يستبعد بن غفير من اجتماع أمني تخوفا من تسريب معلومات
1 أكتوبر, 14:53 GMT
وأشاد بن غفير، الوزير المتطرف في حكومة بنيامين نتنياهو، بالشرطة الإسرائيلية التي نكّّلت بالمصلين المسلمين في المسجد الأقصى وما حوله، داعيا إلى السماح بدخول اليهود إلى المسجد الأقصى على مدار الساعة وتغيير الوضع القائم فيه.
ودعا وزير الأمن القومي إلى عقد اجتماع للمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) لبحث فتح المسجد الأقصى أمام اليهود طوال أيام لأسبوع وعلى مدار الساعة، والسماح لهم بالصلاة فيه وفي باحاته.
وفي السياق نفسه، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أول أمس الأحد، باستبعاد بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، لإيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي، من اجتماع أمني تخوفا من تسريب معلومات الاجتماع.
وأكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن نتنياهو تعمّد إبعاد بن غفير من الاجتماع الأمني المهم الذي أجراه برفقة وزير الدفاع الجنرال يوآف غالانت، ورئيس هيئة أركان الجيش، الجنرال هرتسي هليفي، ومعهما رئيس جهاز "الشاباك"، رونين بار.
أسير فلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 12.09.2023
مخالفا لموقف بن غفير.. "الكابينيت" الإسرائيلي يقرر عدم تغيير ظروف الأسرى الفلسطينيين
12 سبتمبر, 12:40 GMT
سبق لنتنياهو أن أقصى وزير الأمن القومي من جلسات أمنية مغلقة وحساسة، رغم أن رئيس حزب "عوتسما يهودية/قوة يهودية" إيتمار بن غفير عضو في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، حيث أشارت الصحيفة إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي لا يريد نشر بعض المعلومات التي تتضمنها تلك الاجتماعات أمام وسائل الإعلام، وهو ما يصر بن غفير على نشره.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني أن إيتمار بن غفير، أحيانا، ما يقدم مقترحات من شأنها توريط البلاد مع العالم، حيث يسعى وزير الأمن القومي الإسرائيلي إلى طرح مقترحات تقضي القيام باغتيالات بحق فلسطينيين، ومنع دخول العمالة الفلسطينية من قطاع غزة.
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