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https://sputnikarabic.ae/20231003/كويكب-ضخم-ومحتمل-الخطورة-يقترب-من-الأرض-1081628267.html
كويكب ضخم ومحتمل الخطورة يقترب من الأرض
كويكب ضخم ومحتمل الخطورة يقترب من الأرض
حذر علماء الفلك، من أن كويكب الأرض ستشهد، اليوم الثلاثاء، مرور كويكب كبير بالقرب منه.‏ 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T13:57+0000
2023-10-03T13:57+0000
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وستكون المسافة بين الكويكب والأرض وقت مرور، 6.3 مليون كيلو متر، مما قد يصنفه العلماء بأنه خظر محتمل على الأرض.وتم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم رقم " 349507" (2008 QY) في عام 2008، لكن قبل ذلك ظهر في صورة فضائية في عام 1989، ولم يلاحظه علماء الفلك وقتها، لكنهم تمكنوا من رصده في صور أرشيفية، بعد حساب مساره في الماضي.وإلى جانب عمليات الرصد البصرية، أجرى علماء الفلك سلسلة من التجارب الرادارية على الكويكب في عام 2012، مما سمح لهم بتحديد سرعته وبعده عن الأرض، في المجمل، قام علماء الفلك بأكثر من 500 ملاحظة لهذا الجسم حتى الآن.وأفاد علماء الفلك أن قطر كويكب "349507" من الممكن أن يتراوح من 0.5 إلى 1.1 كيلومتر. واليوم الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستتقلص المسافة بين الأرض وكويكب "349507" إلى حد أدنى يبلغ 6.3 مليون كيلومتر، أي ما يعادل نصف قطر مدار الأرض، وهذا يوازي 16 ضعف المسافة إلى القمر.وتسمح هذه المسافة باعتبار أن الكويكب خطير وفقًا لمعايير وكالة "ناسا" الفضائية،و لكنها أكدت أن الأرض ليست معرضة لخطر تأثيرات الكويكبات الشديدة خلال القرن المقبل.وتعد الكويكبات القريبة من الأرض، التي يبلغ حجمها كيلومترا وتقترب من الأرض، من الأجسام النادرة نسبيا، إذ سبق أن اصطدم بعضها بالكوكب في عصور جيولوجية سابقة.
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منوعات, علوم, العالم, الأخبار
منوعات, علوم, العالم, الأخبار

كويكب ضخم ومحتمل الخطورة يقترب من الأرض

13:57 GMT 03.10.2023
© AP Photo / NASA/JPL-Caltechكويكب
كويكب - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
كويكب
© AP Photo / NASA/JPL-Caltech
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حذر علماء الفلك، من أن كويكب الأرض ستشهد، اليوم الثلاثاء، مرور كويكب كبير بالقرب منه.‏
وستكون المسافة بين الكويكب والأرض وقت مرور، 6.3 مليون كيلو متر، مما قد يصنفه العلماء بأنه خظر محتمل على الأرض.
وتم اكتشاف الكويكب الذي يحمل اسم رقم " 349507" (2008 QY) في عام 2008، لكن قبل ذلك ظهر في صورة فضائية في عام 1989، ولم يلاحظه علماء الفلك وقتها، لكنهم تمكنوا من رصده في صور أرشيفية، بعد حساب مساره في الماضي.
وإلى جانب عمليات الرصد البصرية، أجرى علماء الفلك سلسلة من التجارب الرادارية على الكويكب في عام 2012، مما سمح لهم بتحديد سرعته وبعده عن الأرض، في المجمل، قام علماء الفلك بأكثر من 500 ملاحظة لهذا الجسم حتى الآن.
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وأفاد علماء الفلك أن قطر كويكب "349507" من الممكن أن يتراوح من 0.5 إلى 1.1 كيلومتر.
واليوم الموافق 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، ستتقلص المسافة بين الأرض وكويكب "349507" إلى حد أدنى يبلغ 6.3 مليون كيلومتر، أي ما يعادل نصف قطر مدار الأرض، وهذا يوازي 16 ضعف المسافة إلى القمر.
وتسمح هذه المسافة باعتبار أن الكويكب خطير وفقًا لمعايير وكالة "ناسا" الفضائية،و لكنها أكدت أن الأرض ليست معرضة لخطر تأثيرات الكويكبات الشديدة خلال القرن المقبل.
وتعد الكويكبات القريبة من الأرض، التي يبلغ حجمها كيلومترا وتقترب من الأرض، من الأجسام النادرة نسبيا، إذ سبق أن اصطدم بعضها بالكوكب في عصور جيولوجية سابقة.
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