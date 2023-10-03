https://sputnikarabic.ae/20231003/كيف-يمكن-مواجهة-ظاهرة-تهريب-المخدرات-التي-تؤرق-دولا-عربية؟-1081634717.html

كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية؟

كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية؟

تتفاقم أزمة تهريب المخدرات عبر الحدود لتطل برأسها وتنخر في جسد الشعوب، وتضع أسئلة وعناوين كبيرة، ما الأسباب التي من أجلها تكثر عمليات نقل المخدرات لتصل إلى... 03.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-03T16:22+0000

2023-10-03T16:22+0000

2023-10-03T16:22+0000

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كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية

في الأردن، طالب وزير الداخلية، مازن الفراية، الجارة سوريا بضبط حدودها نظرا لانتشار المخدرات في بلاده بشكل واسع، مرجعا الأسباب إلى أن الأزمة في سوريا ألقت بظلالها على الحدود الشمالية، مشيرا إلى أن المهربين يعبرون من الحدود السورية إلى الأردن، والتي يبلغ طولها 378 كيلومترا.واعتبر الوزير الأردني أن "كل شاحنة قادمة من سوريا، يفترض أنها تحمل ‏مخدرات ما لم يثبت العكس"، وفق وصفه، مشددا على ضرورة العمل في معبر جابر عن طريق التفتيش الدقيق والمكثف، حتى وإن سبب ازدحاما في بعض الأحيان.واعتبر أن الهدف من تصريحات وزير الداخلية هو إشعار الجميع بالمسؤولية، وأن على جميع الدول تحمل مسؤولية ما يجري، وضرورة تظافر الجهود من دول الخليج وخاصة السعودية على كافة المستويات لمواجهة هذا الخطر، مع عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية أخيرا.وذكر أن الدولة السورية منشغلة بأكثر من محور سواء لمحاربة الإرهاب والجماعات المسلحة أو ضبط الحدود، مشيرا إلى عصابات لها ارتباطات بأكثر من دولة، مشيرا إلى ضرورة محاربة الجانب الذي يتلقى أيضا هذه المخدرات.ولفتت إلى المخططات الخارجية التي تنتظر انتشار الفوضى الخلاقة وتكرارها في المنطقة العربية، بمخططات جديدة، من الممكن أن تصبح المخدرات أحد الطرق للوصول إليها.وبينت أن الجماعات المتطرفة مسؤولة عن انتشار المخدرات نظرا لأنها تحصل على السلاح من تجارة المواد المخدرة لاستمرار عملها وتجنيد عناصر جديدة.

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