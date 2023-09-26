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https://sputnikarabic.ae/20230926/الأردن-يسقط-مسيرتين-محملتين-بمواد-مخدرة-قادمتين-من-سوريا-1081431829.html
الأردن يسقط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا
الأردن يسقط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا
أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، رصده محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية. 26.09.2023, سبوتنيك عربي
2023-09-26T19:52+0000
2023-09-26T19:52+0000
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وذكرت القيادة العامة للجيش الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة.وأوضح المصدر الأردني أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا محملتان بكمية من مادة "الكرستال"، وأنه تم تحويل تلك المضبوطات إلى الجهات المختصة.وشدد المصدر العسكري الأردني على أن "قوات بلاده العسكرية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.وذكر مصدر عسكري في الجيش الأردني أن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية".وأشار المصدر إلى أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.وكان الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.وبدوره، توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
https://sputnikarabic.ae/20230828/الأردن-إسقاط-مسيرة-قادمة-من-سوريا-بطريقة-غير-مشروعة-الثالثة-خلال-شهر-1080478017.html
https://sputnikarabic.ae/20230816/الجيش-الأردني-يسقط-طائرة-مسيرة-محملة-بمواد-متفجرة-قادمة-من-سوريا-1080135606.html
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أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار
أخبار الأردن, ملك الأردن عبدالله الثاني, العالم العربي, الأخبار

الأردن يسقط مسيرتين محملتين بمواد مخدرة قادمتين من سوريا

19:52 GMT 26.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIBطائرة مسيرة كوادكوبتر
طائرة مسيرة كوادكوبتر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.09.2023
© AFP 2023 / SAID KHATIB
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أعلن الجيش الأردني، اليوم الثلاثاء، رصده محاولة اجتياز طائرتين مسيرتين الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأردنية.
وذكرت القيادة العامة للجيش الأردني، مساء اليوم الثلاثاء، أن مصدرا عسكريا مسؤولا في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية قد أعلن إسقاط المنطقة العسكرية الشرقية لطائرتين مسيرتين قادمتين من سوريا تحملان مواد مخدرة.
طائرة درون - سبوتنيك عربي, 1920, 28.08.2023
الأردن: إسقاط مسيرة قادمة من سوريا بطريقة غير مشروعة... الثالثة خلال شهر
28 أغسطس, 08:16 GMT
وأوضح المصدر الأردني أن قوات حرس الحدود الأردنية وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية المختصة أسقطت طائرتين مسيرتين كانتا محملتان بكمية من مادة "الكرستال"، وأنه تم تحويل تلك المضبوطات إلى الجهات المختصة.
وشدد المصدر العسكري الأردني على أن "قوات بلاده العسكرية ماضية في التعامل بكل قوة وحزم، مع أي تهديد على الواجهات الحدودية، وأي مساع يراد بها تقويض وزعزعة أمن الوطن وترويع مواطنيه".
وفي الرابع من الشهر الجاري، أعلنت القوات المسلحة الأردنية إسقاط طائرة مسيرة محملة بالمخدرات، انطلقت من الأراضي السورية.
الجيش الأردني - سبوتنيك عربي, 1920, 16.08.2023
الجيش الأردني يسقط طائرة مسيرة محملة بمواد متفجرة قادمة من سوريا
16 أغسطس, 13:05 GMT
وذكر مصدر عسكري في الجيش الأردني أن "قوات حرس الحدود رصدت محاولة تسلل الطائرة المسيرة عبر الحدود بطريقة غير شرعية من الأراضي السورية إلى الأردنية، وتم إسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وذلك بالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية".
وأشار المصدر إلى أن المسيرة كانت محملة بمادة "الكريستال" المخدرة، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.
وكان الجيش الأردني أسقط الشهر الماضي، طائرة مسيرة قادمة من الأراضي السورية، وهي الثالثة خلال شهر أغسطس/ آب.
وبدوره، توعد العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، بالضرب بيد من حديد لكل من يهدد الأمن الوطني والإقليمي لبلاده، جاء ذلك خلال زيارته إلى إدارة مكافحة المخدرات التابعة لمديرية الأمن العام الأردني، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.
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