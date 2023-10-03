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https://sputnikarabic.ae/20231003/وزارة-الدفاع-في-النيجر-مقتل-29-جنديا-جراء-هجوم-مسلح-1081609853.html
وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مساء الاثنين، أن 29 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم شنه جهاديون مشتبه بهم. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T00:58+0000
2023-10-03T00:58+0000
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وقالت الوزارة في بيان متلفز، إن الجنود استُهدفوا باستخدام "عبوات ناسفة وعربات انتحارية من قبل أكثر من مئة إرهابي"، معلنة فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
https://sputnikarabic.ae/20230928/مقتل-12-عسكريا-وإصابة-7-آخرين-في-هجوم-مسلح-في-النيجر-1081497245.html
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن

وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح

00:58 GMT 03.10.2023
© AFP 2023احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر
احتجاجات خارج قاعدة نيامي الجوية تطالب بالانسحاب العسكري الفرنسي من النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 03.10.2023
© AFP 2023
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أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مساء الاثنين، أن 29 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم شنه جهاديون مشتبه بهم.
وقالت الوزارة في بيان متلفز، إن الجنود استُهدفوا باستخدام "عبوات ناسفة وعربات انتحارية من قبل أكثر من مئة إرهابي"، معلنة فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.
الجيش النيجيري في شمال النيجر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2023
مقتل 12 عسكريا وإصابة 7 آخرين إثر هجوم مسلح في النيجر
28 سبتمبر, 23:41 GMT
وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
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