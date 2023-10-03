https://sputnikarabic.ae/20231003/وزارة-الدفاع-في-النيجر-مقتل-29-جنديا-جراء-هجوم-مسلح-1081609853.html
وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مساء الاثنين، أن 29 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم شنه جهاديون مشتبه بهم. 03.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-03T00:58+0000
2023-10-03T00:58+0000
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وقالت الوزارة في بيان متلفز، إن الجنود استُهدفوا باستخدام "عبوات ناسفة وعربات انتحارية من قبل أكثر من مئة إرهابي"، معلنة فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية التي تعانيها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).
https://sputnikarabic.ae/20230928/مقتل-12-عسكريا-وإصابة-7-آخرين-في-هجوم-مسلح-في-النيجر-1081497245.html
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سبوتنيك عربي
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النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
النيجر, أخبار النيجر, العالم, أخبار العالم الآن
وزارة الدفاع في النيجر: مقتل 29 جنديا جراء هجوم مسلح
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أعلنت وزارة الدفاع النيجيرية، مساء الاثنين، أن 29 جنديا نيجريا قتلوا في هجوم شنه جهاديون مشتبه بهم.
وقالت الوزارة في بيان متلفز، إن الجنود استُهدفوا باستخدام "عبوات ناسفة وعربات انتحارية من قبل أكثر من مئة إرهابي"، معلنة فترة حداد وطني لمدة ثلاثة أيام.
وتعد النيجر واحدة من أفقر دول العالم، وتخوض قتالا عنيفا منذ سنوات مع جماعات إرهابية مثل "بوكو حرام" وتنظيم "داعش" الإرهابي، وتنظيم "القاعدة" الإرهابي.
وكان جيش النيجر أعلن في نهاية شهر تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة، بسبب المشاكل الأمنية والاقتصادية
التي تعانيها البلاد، في خطوة لاقت رفضا من جانب الدول الغربية، والجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس).