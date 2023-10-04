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https://sputnikarabic.ae/20231004/حالات-الإغلاق-الحكومي-في-تاريخ-الولايات-المتحدة-الأمريكية-1081659041.html
حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية
2023-10-04T14:23+0000
2023-10-04T14:23+0000
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انفوجرافيك
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
الكونغرس الأمريكي
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تجنبت الولايات المتحدة بداية الإغلاق، أي التعليق الجزئي لتمويل العديد من المرافق الحكومية العامة، السبت الماضي (30 سبتمبر/ أيلول)، إذ وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون، الذي وافق عليه الكونغرس، والذي يسمح للحكومة بالعمل لمدة 45 يومًا القادمة – حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.وبهذ المناسبة، درس فريق "سبوتنيك عربي" حالات الإغلاق التي شهدها التاريخ الأمريكي، التي تجدونها في الإنفوغراف الآتي.شاهد أيضا - تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكيةاقرأ أيضا - "خليفة مكارثي"...من سيرأس مجلس النواب الأمريكي
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الإغلاق الحكومي في التاريخ الأأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية
الإغلاق الحكومي في التاريخ الأأمريكي، الولايات المتحدة الأمريكية

حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية

14:23 GMT 04.10.2023
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يحدث الإغلاق في الولايات المتحدة الأمريكية عندما يفشل أعضاء الكونغرس، وربما حتى الرئيس الأمريكي نفسه، في التوصل إلى اتفاق بشأن تحديد الميزانية للسنة المالية الجديدة. وبحلول نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، كانت البلاد على شفا الإغلاق.
تجنبت الولايات المتحدة بداية الإغلاق، أي التعليق الجزئي لتمويل العديد من المرافق الحكومية العامة، السبت الماضي (30 سبتمبر/ أيلول)، إذ وقّع الرئيس الأمريكي جو بايدن على القانون، الذي وافق عليه الكونغرس، والذي يسمح للحكومة بالعمل لمدة 45 يومًا القادمة – حتى 17 نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبهذ المناسبة، درس فريق "سبوتنيك عربي" حالات الإغلاق التي شهدها التاريخ الأمريكي، التي تجدونها في الإنفوغراف الآتي.
حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
حالات الإغلاق الحكومي في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية - سبوتنيك عربي
شاهد أيضا - تاريخ عزل رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية
اقرأ أيضا - "خليفة مكارثي"...من سيرأس مجلس النواب الأمريكي
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