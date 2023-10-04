https://sputnikarabic.ae/20231004/خبير-دول-الغرب-ستضطر-لزيادة-نفقاتها-العسكرية-بسبب-مساعدتها-لكييف-1081644522.html

خبير: دول الغرب ستضطر لزيادة نفقاتها العسكرية بسبب مساعدتها لكييف

خبير: دول الغرب ستضطر لزيادة نفقاتها العسكرية بسبب مساعدتها لكييف

أشار تقرير إعلامي أمريكي إلى أن الغرب لايمكنه الاستمرار بتزويد أوكرانيا، باحتياجاتها الخاصة من الأسلحة. 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T08:00+0000

2023-10-04T08:00+0000

2023-10-04T08:00+0000

روسيا

الناتو

الولايات المتحدة الأمريكية

تقارير سبوتنيك

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بحسب ما نقلت صحيفة "بوليتيكو"، عن مسؤول غربي فأن "كييف حصلت بالفعل على جميع الأسلحة الممكنة، ولايمكنها إرسال المزيد من الأسلحة خوفا من تعريض نفسها ( الدول الغربية) لمشاكل مع احتياطياتها الدفاعية".من جهته، قال الخبير العسكري، عمر المعربوني، في لقاء مع "سبوتنيك"، إن "دول الغرب الجماعي التي تدور في فلك الولايات المتحدة ستضطر لزيادة ميزانياتها الدفاعية تحت شعور دائم بأن هذه المعركة هامة بالنسبة لوجودها".مشيرا إلى أن "ألمانيا، على سبيل المثال، خصصت، في العام الماضي، ما يقارب من 100 مليار يورو لتعزيز قدراتها الدفاعية".وتحدث المعربوني عن المواجهة، واصفا إياها بالطويلة، قائلا: "اعتقادي أن هذه المواجهة ستكون طويلة ولها أسس بالتأكيد تدفع باتجاه استمرار هذه المواجهة وضخ الإمكانيات وبخاصة من طرف الغرب الجماعي لتحقيق مسألة أساسية وضعت على طاولة القادة منذ زمن بعيد وهي هزيمة روسيا".وأردف المعربوني، بالقول: "انطلاقا من هذه المسألة هناك عنوان أساسي، لايجب مقاربة أي تفاصيل مرتبطة بهذه المواجهة دون المرور عليه وتأكيده في كل مرة، هذا العنوان هو أن المواجهة الحاصلة الآن هي بالنسبة للغرب وأمريكا، معركة وجودية ترتبط باستمرار وهيمنة الغرب الجماعي وبخاصة الولايات المتحدة".مضيفا: "هذا أمر تقاربه الولايات المتحدة بشكل حساس وتعتبر أن ما تقوم به روسيا الآن، هو أحد الإجراءات للحد من النفوذ والهيمنة الأمريكية ولو نظرنا للجانب الروسي فإن هذه المواجهة ترتبط بالأمن القومي الروسي ووجود روسيا، ومن هذا التوصيف بأنها مواجهة وجودية بالنسبة للغرب الجماعي وبالنسبة لروسيا، فمن المؤكد أن كلا الطرفين سيعملان على تحقيق الحد الأدنى من الاخفاقات وتحقيق الهزيمة في الجانب الاخر".مختتما قوله: "وبتقديري هذا سيكون من ضمن حسابات دقيقة تضمن لروسيا، القدرة الدائمة والمستمرة على السير في العملية العسكرية الخاصة وتضمن لها الدخول في مواجهة شاملة إن حصلت، وأعتقد أن الكثير مما يرتبط بالعقيدة العسكرية الروسية، سيكون فيه تغيرات جدية سواء في استراتيجيات المواجهة أو فيما يرتبط بمتطلبات المواجهة في ساحة المواجهة الحالية في أوكرانيا".

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https://sputnikarabic.ae/20231003/صحيفة-الدول-الأوروبية-ليست-واثقة-من-قدرتها-على-مساعدة-أوكرانيا-1081611152.html

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