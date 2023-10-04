https://sputnikarabic.ae/20231004/عالم-من-أصل-روسي-ينال-جائزة-نوبل-للكيمياء-1081652705.html
عالم من أصل روسي ينال جائزة "نوبل" للكيمياء
عالم من أصل روسي ينال جائزة "نوبل" للكيمياء
حصل العالِم الروسي الأصل أليكسي يكيموف، اليوم الأربعاء، على جائزة "نوبل" في الكيمياء، لعام 2023، لاكتشافه النقاط الكمومية وتركيبها. 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T11:26+0000
2023-10-04T11:26+0000
2023-10-04T11:52+0000
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وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فوز أليكسي يكيموف، ومنجي الباويندي، ولويس بروس، بالجائزة، وذلك عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا تقوم بنشر ضوئها من أجهزة التلفاز، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، وبالتالي يعتبر اكتشافا أساسيا في تكنولوجيا النانو.وفي عام 1981، ابتكر يكيموف نقاطا كمومية على شكل بلورات نانوية من كلوريد النحاس مدفونة في الزجاج، وذلك أثناء عمله في معهد فافيلوف الحكومي للبصريات في سانت بطرسبورغ.
https://sputnikarabic.ae/20231003/نوبل-للفيزياء-تمنح-جائزتها-لـ3-علماء-لأبحاثهم-في-مجال-الإلكترونات-1081619876.html
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عالم من أصل روسي ينال جائزة "نوبل" للكيمياء
11:26 GMT 04.10.2023 (تم التحديث: 11:52 GMT 04.10.2023) تابعنا عبر
حصل العالِم الروسي الأصل أليكسي يكيموف، اليوم الأربعاء، على جائزة "نوبل" في الكيمياء، لعام 2023، لاكتشافه النقاط الكمومية وتركيبها.
وأعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، فوز أليكسي يكيموف، ومنجي الباويندي، ولويس بروس، بالجائزة، وذلك عن "اكتشاف وتركيب النقاط الكمومية"، وهي جسيمات نانوية صغيرة جدا تقوم بنشر ضوئها من أجهزة التلفاز، ويمكنها أيضا توجيه الجراحين عند إزالة أنسجة الورم، وبالتالي يعتبر اكتشافا أساسيا في تكنولوجيا النانو.
وذكر يوهان أكسفيت، رئيس لجنة جائزة "نوبل" للكيمياء، أن "النقاط الكمومية لها العديد من الخصائص الرائعة وغير العادية"، مشيرا إلى أن "هذه الجسيمات لها ألوان مختلفة اعتمادا على حجمها".
وفي عام 1981، ابتكر يكيموف نقاطا كمومية على شكل بلورات نانوية من كلوريد النحاس مدفونة في الزجاج، وذلك أثناء عمله في معهد فافيلوف الحكومي للبصريات في سانت بطرسبورغ.