https://sputnikarabic.ae/20231004/فيفا-يبحث-رفع-الحظر-عن-مشاركة-روسيا-في-البطولات-الدولية-1081660836.html

"فيفا" يبحث رفع الحظر عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية

"فيفا" يبحث رفع الحظر عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية

يبحث الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" مسألة رفع الحظر الشامل عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية، وذلك في أعقاب تخفيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم موقفه تجاه... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T14:50+0000

2023-10-04T14:50+0000

2023-10-04T14:50+0000

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وذكر موقع "فيفا توداي" أنه من الممكن التوصل إلى قرار بشأن هذا الأمر خلال اجتماع مجلس الفيفا اليوم الأربعاء، مع التركيز بشكل خاص على السماح للمنتخبات الروسية بالمشاركة في كأس العالم تحت 17 عاما حال تأهلها.ودخل الحظر حيز التنفيذ منذ أن أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا في فبراير/ شباط 2022، وزعم "الفيفا" وقتها أن هذا القرار يأتي كبادرة "للتضامن الكامل مع المتضررين في أوكرانيا".ويعيد الفيفا حاليا النظر في موقفه، متأثرًا بالتغييرات الأخيرة في موقف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حيث أنه في الأسبوع الماضي، قرر رفع الحظر الكامل عن الفرق الدولية الروسية، ولكن بشروط معينة.وسُمح للفرق الروسية بالمنافسة في المباريات المؤهلة لبطولة أوروبا تحت 17 سنة، لكن مُنعت من عرض رموزها الوطنية، بما في ذلك علمها ونشيدها الوطني.يذكر أن التأهل لكأس العالم تحت 17 سنة يعتمد على الأداء في منافسات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو عامل يعطي ثقلا لقرار "فيفا" المحتمل بإعادة روسيا.ويأتي قرار الفيفا متأخرا جدًا بالنسبة لكأس العالم تحت 17 عامًا للرجال المقرر إجراؤها في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكنه قد يؤثر على تأهل روسيا لكأس العالم للسيدات العام المقبل.

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