https://sputnikarabic.ae/20231004/محمد-بن-سلمان-يعلن-نية-السعودية-الترشح-لاستضافة-كأس-العالم-2034-1081663097.html

محمد بن سلمان يعلن عزم السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

محمد بن سلمان يعلن عزم السعودية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الأربعاء، عن عزم بلاده الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، معتبرا أن ذلك يعد انعكاسا لما وصلت إليه المملكة... 04.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-04T16:26+0000

2023-10-04T16:26+0000

2023-10-04T16:51+0000

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وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، إن الاتحاد السعودي لكرة القدم يعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 "وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".ونقلت الوكالة عن ولي العهد السعودي قوله: "رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة".واعتبر ابن سلمان أن هذه النهضة الشاملة جعلت من السعودية "مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".واستضافت السعودية منذ عام 2018 أكثر من 50 حدث رياضي دولي في مختلف الرياضات؛ بما في ذلك كرة القدم ورياضة المحركات والجولف والرياضات الالكترونية والتنس والفروسية وغيرها، كرّست من خلالها مكانتها كأحد أبرز الوجهات الرياضية العالمية، وفق صحيفة "الشرق الأوسط".ومن المقرر أن تستضيف المملكة كأس العالم للأندية 2023 ونهائيات كأس آسيا 2027، بالإضافة لعدد من البطولات العالمية الكبرى في مختلف الألعاب.وشاركت السعودية في 6 بطولات لكأس العالم لكرة القدم، كان آخرها خلال مونديال قطر عام 2022.وفي الآونة الأخيرة، شهدت رياضة كرة القدم في السعودية تطورا كبيرا، ومنذ عام 2021 ازداد عدد اللاعبين بنسبة 50% واللاعبات بنسبة 86%، وارتفع عدد المدربين والمدربات من 750 في عام 2018 إلى أكثر من 5,500 مدرب ومدربة في 2023، وتم افتتاح أكثر من 18 مركزا تدريبيا إقليميا في مختلف مناطق البلاد للشباب والشابات.وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أن كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول.وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية أن أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.يشار إلى أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس فيفا بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.وسبق أن أعلن المغرب ترشحه في استضافة الحدث الكروي الأهم في العالم 5 مرات، كانت الأولى لمونديال 1994 واستضافته الولايات المتحدة الأمريكية، والأخيرة في نسخة 2026 التي ذهبت لمصلحة الملف المشترك بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

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