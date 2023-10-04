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https://sputnikarabic.ae/20231004/رسميا-المغرب-وإسبانيا-والبرتغال-تنظم-كأس-العالم-لكرة-القدم-2030-1081662937.html
رسميا... المغرب وإسبانيا والبرتغال تنظم كأس العالم لكرة القدم 2030
رسميا... المغرب وإسبانيا والبرتغال تنظم كأس العالم لكرة القدم 2030
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء أن كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث... 04.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-04T16:35+0000
2023-10-04T16:35+0000
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وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية أن أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.يشار إلى أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس فيفا بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.وأصدر فيفا بيانا قال فيه إنه سيتم تنظيم احتفالية استثنائية في مونتفيديو لهذه النسخة التي تعتبر الأولى من نوعها، حيث ستقام أول ثلاث مباريات على التوالي في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.من جانبه، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في بيان للديوان الملكي إن مجلس فيفا قد اعتمد بالإجماع الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس المكانة الخاصة التي يتمتع بها المغرب بين الأمم الكبرى.وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر سبتمبر/ أيلول 2023، إذ لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات، وبحسب بيان "فيفا"، ظل منتخب الأرجنتين في القمة، يليه فريق فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.وقفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر، وعلى المستوى القاري والإقليمي، بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيًا، في المركز الـ(13)، تليه السنغال (20)، تونس(29)، الجزائر(34)، مصر(35)، ونيجيريا(40). وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).
https://sputnikarabic.ae/20230730/أول-فوز-عربي-المغرب-يحقق-نصرا-تاريخيا-على-كوريا-الجنوبية-في-كأس-العالم-للسيدات-فيديو-1079561807.html
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رياضة, منوعات, أخبار المغرب اليوم, البرتغال, أخبار كرة القدم
رياضة, منوعات, أخبار المغرب اليوم, البرتغال, أخبار كرة القدم

رسميا... المغرب وإسبانيا والبرتغال تنظم كأس العالم لكرة القدم 2030

16:35 GMT 04.10.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANAمنتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022
منتخب المغرب يحتفل بالفوز على بلجيكا في كأس العالم قطر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
© AFP 2023 / MANAN VATSYAYANA
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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء أن كأس العالم 2030 ستقام في المغرب وإسبانيا والبرتغال، حيث ستكون هذه أول نسخة من البطولة التي تقام في ثلاث قارات وست دول.
وأوضحت صحيفة "هسبريس" المغربية أن أول ثلاث مباريات من كأس العالم 2030 ستقام في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي للاحتفال بمئوية المسابقة.
يشار إلى أن الملف المشترك بين المغرب والبرتغال وإسبانيا يعتبر الملف الوحيد الذي تم تقديمه لاستضافة البطولة، ووافق مجلس فيفا بالإجماع على هذا الملف، ما يعني تأهل منتخبات البلدان الثلاثة بطريقة مباشرة إلى النهائيات بوصفها الدول المضيفة.
المدافعة المغربية، نهيلة بنزينة، في مباراة منخب بلادها ضد كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات، 30 يوليو/ تموز 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2023
مجتمع
أول فوز عربي... المغرب يحقق نصرا تاريخيا على كوريا الجنوبية في كأس العالم للسيدات... فيديو
30 يوليو, 09:53 GMT
وأصدر فيفا بيانا قال فيه إنه سيتم تنظيم احتفالية استثنائية في مونتفيديو لهذه النسخة التي تعتبر الأولى من نوعها، حيث ستقام أول ثلاث مباريات على التوالي في أوروغواي والأرجنتين وباراغواي.
من جانبه، قال العاهل المغربي الملك محمد السادس في بيان للديوان الملكي إن مجلس فيفا قد اعتمد بالإجماع الملف المشترك بين المغرب وإسبانيا والبرتغال كمرشح وحيد لاستضافة كأس العالم 2030، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس المكانة الخاصة التي يتمتع بها المغرب بين الأمم الكبرى.
وفي وقت سابق، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، التصنيف العالمي للمنتخبات لشهر سبتمبر/ أيلول 2023، إذ لم تشهد قائمة العشرة الأوائل أي تغييرات، وبحسب بيان "فيفا"، ظل منتخب الأرجنتين في القمة، يليه فريق فرنسا، البرازيل، إنجلترا، بلجيكا، كرواتيا، هولندا.
شعار فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.10.2023
مجتمع
"فيفا" يبحث رفع الحظر عن مشاركة روسيا في البطولات الدولية
14:50 GMT
وقفز منتخب البرتغال للمركز الثامن، ليأخذ مكان نظيره الإيطالي، الذي تراجع للتاسع، خلفهما إسبانيا في المركز العاشر، وعلى المستوى القاري والإقليمي، بقي منتخب المغرب الأول عربيا وأفريقيًا، في المركز الـ(13)، تليه السنغال (20)، تونس(29)، الجزائر(34)، مصر(35)، ونيجيريا(40).

وجاء المنتخب السعودي في المركز الخامس عربيا بتواجده في المرتبة (57)، تليه قطر (61)، العراق (69)، الإمارات (70)، عمان (73)، الأردن (84)، البحرين (86)، سوريا (93)، فلسطين (97)، وموريتانيا (99).
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:18 GMT
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