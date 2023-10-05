https://sputnikarabic.ae/20231005/بدء-واحدا-من-أكبر-إضرابات-قطاع-الرعاية-الصحية-الأمريكية-في-التاريخ-1081673926.html

بدء واحدا من أكبر إضرابات قطاع الرعاية الصحية الأمريكية في التاريخ

بدء واحدا من أكبر إضرابات قطاع الرعاية الصحية الأمريكية في التاريخ

بدأ آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، يوم الأربعاء، واحد من أكبر الإضرابات في القطاع في التاريخ الحديث، حيث يتواصل عدم الرضا العمالي في... 05.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-05T02:28+0000

2023-10-05T02:28+0000

2023-10-05T02:28+0000

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ويأتي إضراب أكثر من 75 ألف عامل في "كايزر بيرماننت"، أكبر منظمة للرعاية الصحية غير الربحية في البلاد، في ظل التضخم المتزايد الذي يدفع بالعديد من الاحتجاجات عبر الولايات المتحدة، بدءا من ممثلي هوليوود إلى عمال السيارات في ديترويت.وقال المضربون، في ولاية لوس أنجلوس الأمريكية، لوكالة الصحافة الفرنسية، يوم الأربعاء، إنهم يتقاضون أجورًا منخفضة ويعملون بشكل مفرط.ومن المتوقع أن يؤثر الإضطراب في مواقع منظمة "كايزر بيرماننت" في ولايات كاليفورنيا وكولورادو وأوريغون وولاية واشنطن بالإضراب لمدة ثلاثة أيام.كما من المقرر أن ينضم عدد قليل من العمال في واشنطن العاصمة وفيرجينيا لإضراب لمدة 24 ساعة.وتسعى النقابة، التي تقول إن هذا سيكون أكبر إضراب لعمال الرعاية الصحية في تاريخ الولايات المتحدة، إلى زيادات في الأجور وحماية الموظفين.وهددت بالدخول في إضراب آخر في نوفمبر "إذا استمرت كايزر في ارتكاب ممارسات عمل غير عادلة".يأتي إضراب يوم الأربعاء خلال عام شهد مستويات غير عادية من الإضرابات في الولايات المتحدة حيث يكافح العمال مع مستويات التضخم التي لم تشهدها الولايات المتحدة من قبل.

https://sputnikarabic.ae/20230915/إضراب-جماعي-غير-مسبوق-في-أكبر-3-مصانع-للسيارات-في-أمريكا-1081055465.html

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