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https://sputnikarabic.ae/20231006/الرئيس-السنغالي-يوقع-مرسوما-بحل-الحكومة-1081736668.html
الرئيس السنغالي يوقع مرسوما بحل الحكومة
الرئيس السنغالي يوقع مرسوما بحل الحكومة
أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، مرسوما يقضي بحل الحكومة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سيني نيوز" نقلاً عن وثيقة رسمية. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T23:08+0000
2023-10-06T23:08+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوثيقة، "أنهى الرئيس الصلاحيات الوزارية وأعضاء الحكومة من خلال قراره الصادر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، ومن المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، قيادة الحكومة الجديدة.تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السنغالية تعمل بدون منصب رئيس الوزراء منذ أن وافقت الحكومة في 18 أبريل/ نيسان 2019 على تعديل الدستور لإلغاء منصب رئيس الوزراء كجزء من عملية انتقال البلاد إلى نظام رئاسي.وكان الرئيس ماكي سال قد أعاد منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/ أيلول 2022، حيث عين وزير الخارجية السابق، أمادو با، رئيسا للوزراء بعد عامين من إلغاء المنصب.وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السنغال، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".وصرحت وزيرة الخارجية السنغالية آنذاك، أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما".
https://sputnikarabic.ae/20230703/رئيس-السنغال-يعلن-عدم-ترشحه-لفترة-رئاسية-ثالثة-1078702022.html
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العالم, أخبار العالم الآن, السنغال, النيجر, الأخبار

الرئيس السنغالي يوقع مرسوما بحل الحكومة

23:08 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / SEYLLOUالرئيس السنغالي ماكي سال
الرئيس السنغالي ماكي سال - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / SEYLLOU
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أصدر الرئيس السنغالي ماكي سال، اليوم السبت، مرسوما يقضي بحل الحكومة، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "سيني نيوز" نقلاً عن وثيقة رسمية.
موسكو- سبوتنيك. ووفقا للوثيقة، "أنهى الرئيس الصلاحيات الوزارية وأعضاء الحكومة من خلال قراره الصادر في 6 أكتوبر/ تشرين الأول 2023"، ومن المنتظر أن يتولى رئيس الوزراء الحالي، أمادو با، قيادة الحكومة الجديدة.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة السنغالية تعمل بدون منصب رئيس الوزراء منذ أن وافقت الحكومة في 18 أبريل/ نيسان 2019 على تعديل الدستور لإلغاء منصب رئيس الوزراء كجزء من عملية انتقال البلاد إلى نظام رئاسي.
وكان الرئيس ماكي سال قد أعاد منصب رئيس الوزراء في سبتمبر/ أيلول 2022، حيث عين وزير الخارجية السابق، أمادو با، رئيسا للوزراء بعد عامين من إلغاء المنصب.
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وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت السنغال، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".
وصرحت وزيرة الخارجية السنغالية آنذاك، أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.
وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما".
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