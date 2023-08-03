https://sputnikarabic.ae/20230803/السنغال-تهدد-إيكواس-سنرسل-قواتنا-إلى-النيجر-إذا-تم-التدخل-عسكريا-1079766294.html
السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا
السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا
أعلنت السنغال، اليوم الخميس، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل". 03.08.2023, سبوتنيك عربي
2023-08-03T14:35+0000
2023-08-03T14:35+0000
2023-08-03T14:40+0000
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وأكّدت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما".وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وفرض حظر التجوال، فيما أعلن جيش النيجر دعم الانقلاب، محذرا من أن أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، قد أعلنا أول أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.
https://sputnikarabic.ae/20230803/بالأرقام-النيجر-سابع-أكبر-منتج-لليورانيوم-في-العالم-1079759087.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
النيجر, أخبار النيجر, السنغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
النيجر, أخبار النيجر, السنغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا
14:35 GMT 03.08.2023 (تم التحديث: 14:40 GMT 03.08.2023) تابعنا عبر
أعلنت السنغال، اليوم الخميس، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل".
وأكّدت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.
وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما
".
وتضمن هذا البيان الصادر عن السلطات المنبثقة عن انقلابين في البلدين "تحذيرا من أن أي تدخل عسكري في النيجر سيعتبر إعلان حرب على بوركينا فاسو ومالي"، وذلك غداة تلويح قادة دول غرب أفريقيا باستخدام "القوة" في اجتماع عقدوه في العاصمة النيجيرية أبوجا.
وتضم "إيكواس
" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.
يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم
، وفرض حظر التجوال، فيما أعلن جيش النيجر دعم الانقلاب، محذرا من أن أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي
وفرنسا
، قد أعلنا أول أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة
باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.