https://sputnikarabic.ae/20230803/السنغال-تهدد-إيكواس-سنرسل-قواتنا-إلى-النيجر-إذا-تم-التدخل-عسكريا-1079766294.html

السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا

السنغال تهدد "إيكواس": سنرسل قواتنا إلى النيجر إذا تم التدخل عسكريا

أعلنت السنغال، اليوم الخميس، "استعدادها إرسال قوات عسكرية إلى النيجر، في حال قررت منظمة غرب أفريقيا الاقتصادية (إيكواس) التدخل". 03.08.2023, سبوتنيك عربي

2023-08-03T14:35+0000

2023-08-03T14:35+0000

2023-08-03T14:40+0000

النيجر

أخبار النيجر

السنغال

الأخبار

أخبار العالم الآن

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/1b/1079439618_28:0:3669:2048_1920x0_80_0_0_1c9191a43a4e60c4cd4fed92aba80e65.jpg

وأكّدت وزيرة الخارجية السنغالية أيساتا تال، في حديثها للصحفيين التزام بلادها تجاه الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا خصوصا وأن هذا الانقلاب كان الانقلاب الفاصل"، قائلة: "لكل هذه الأسباب سنرسل جنودا سنغاليين إلى النيجر، بحسب قولها.وكانت بوركينا فاسو ومالي، قد اعتبرتا، في بيان مشترك، الاثنين الماضي، أن "أي تدخل عسكري في النيجر بمثابة إعلان حرب عليهما".وتضم "إيكواس" 15 دولة هي الرأس الأخضر وغامبيا وغينيا وغينيا بيساو وليبيريا ومالي والسنغال وسيراليون وبنين وبوركينا فاسو وغانا وساحل العاج والنيجر ونيجيريا وتوغو.يشار إلى أن عسكريين في جيش النيجر أعلنوا، في وقت سابق، عزل رئيس البلاد، محمد بازوم، وفرض حظر التجوال، فيما أعلن جيش النيجر دعم الانقلاب، محذرا من أن أي تدخل عسكري خارجي من أي طرف، ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن السيطرة عليها.يذكر أن الاتحاد الأوروبي وفرنسا، قد أعلنا أول أمس، وقف الدعم المالي المقدم للنيجر، كما تعهدت الولايات المتحدة باستعادة النظام الدستوري بعدما أعلن قادة عسكريون، الأسبوع الماضي، الإطاحة بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

https://sputnikarabic.ae/20230803/بالأرقام-النيجر-سابع-أكبر-منتج-لليورانيوم-في-العالم-1079759087.html

النيجر

السنغال

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

النيجر, أخبار النيجر, السنغال, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم