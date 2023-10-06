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https://sputnikarabic.ae/20231006/محكمة-أمريكية-تجبر-ماسك-على-الإدلاء-بشهادته-1081710195.html
محكمة أمريكية تجبر ماسك على الإدلاء بشهادته
محكمة أمريكية تجبر ماسك على الإدلاء بشهادته
أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للامتثال لأمر استدعاء في المحكمة والإدلاء بشهادته. 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T10:01+0000
2023-10-06T10:01+0000
مجتمع
العالم
البورصة الأمريكية
إيلون ماسك
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وتحاول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تحقق في شرعية استحواذ الملياردير إيلون ماسك على أسهم تويتر قبل شراء المنصة، إجباره على الإدلاء بشهادته.وقال محامي الملياردير، أليكس سبيرو، إن الهيئة التنظيمية أخذت شهادة من ماسك عدة مرات. ووصف التحقيق بأنه "خاطئ".في وقت سابق، رفعت المغنية الكندية غرايمز (كلير باوتشر) البالغة من العمر 35 عاما دعوى قضائية ضد الملياردير في محكمة في كاليفورنيا، حيث طالبت بوضع قواعد حضانة لأطفالهما (ابنان وابنة).وطلبت الفنانة من المحكمة تحديد الوالدين القانونيين لكل طفل بسبب أن ماسك لا يسمح لها برؤية الأطفال، مفضلا تربيتهم مع صديقة جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20231006/موديز-تخفض-التصنيف-الائتماني-لمصر-مع-نظرة-مستقبلية-مستقرة-1081708894.html
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العالم, البورصة الأمريكية, إيلون ماسك
العالم, البورصة الأمريكية, إيلون ماسك

محكمة أمريكية تجبر ماسك على الإدلاء بشهادته

10:01 GMT 06.10.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGETالملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر "فيفاتيك" للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© AFP 2023 / JOEL SAGET
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أعلنت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، اليوم الجمعة، رفع دعوى قضائية ضد إيلون ماسك للامتثال لأمر استدعاء في المحكمة والإدلاء بشهادته.
وتحاول لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية، التي تحقق في شرعية استحواذ الملياردير إيلون ماسك على أسهم تويتر قبل شراء المنصة، إجباره على الإدلاء بشهادته.

ووافق ماسك على الإدلاء بشهادته في سبتمبر/ أيلول، لكنه رفض في وقت لاحق القيام بذلك، مشيرًا إلى "عدة اعتراضات بعيدة المنال" استخدمها لتبرير رفضه المثول.

وقال محامي الملياردير، أليكس سبيرو، إن الهيئة التنظيمية أخذت شهادة من ماسك عدة مرات. ووصف التحقيق بأنه "خاطئ".

وأبرم إيلون ماسك صفقة بقيمة 44 مليار دولار للاستحواذ على تويتر في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

جسر قصر النيل، القاهرة، مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
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08:40 GMT
في وقت سابق، رفعت المغنية الكندية غرايمز (كلير باوتشر) البالغة من العمر 35 عاما دعوى قضائية ضد الملياردير في محكمة في كاليفورنيا، حيث طالبت بوضع قواعد حضانة لأطفالهما (ابنان وابنة).
وطلبت الفنانة من المحكمة تحديد الوالدين القانونيين لكل طفل بسبب أن ماسك لا يسمح لها برؤية الأطفال، مفضلا تربيتهم مع صديقة جديدة.
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