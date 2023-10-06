https://sputnikarabic.ae/20231006/مصر-في-المقدمة-3-دول-عربية-في-قائمة-أكثر-5-دول-مستوردة-للحبوب-الروسية-في-العالم-1081708069.html

مصر في المقدمة... 3 دول عربية في قائمة أكثر 5 دول مستوردة للحبوب الروسية في العالم

مصر في المقدمة... 3 دول عربية في قائمة أكثر 5 دول مستوردة للحبوب الروسية في العالم

تصدرت 3 دول عربية قائمة أكثر الدول استيرادا للحبوب الروسية، في الربع الأول من العام الزراعي 2023-2024، الممتدة من شهر يوليو/ تموز ولغاية سبتمبر/ أيلول. 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T07:48+0000

2023-10-06T07:48+0000

2023-10-06T07:48+0000

روسيا

مصر

العالم العربي

القمح

اقتصاد

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كشف اتحاد مصدري الحبوب والقمح في روسيا، اليوم الجمعة، قائمة أكثر 5 بلدان شراء وطلبا للحبوب الروسية حول العالم، في هذه الفترة.وفي وقت سابق، علّق مساعد أول وزير التموين المصري رئيس بورصة السلع المصرية، إبراهيم عشماوي، عما تم تداوله من أنباء عن استغناء مصر عن القمح الروسي.مؤكدا أن هذا الخبر عارٍ تماما من الصحة، موضحا أن مصر تستهدف تنويع مصادر الإمداد لتشمل مناشئ أخرى للحبوب والغلال، وتضيف لها دون الاستغناء عن مصادرها الحالية.وجاءت تصريح المسؤول المصري ردا على سؤال لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اليوم السبت، قائلا: "إن الأنباء المنتشرة حول استغناء مصر عن استيراد القمح الروسي، ليست صحيحة وعارية تماما من الصحة".ولفت مساعد أول وزير التموين المصري إلى أن "العلاقات التي تجمع بين القاهرة وموسكو قوية، والتبادل التجاري بين البلدين يسير بشكل منتظم وبكفاءة عالية".القمح الروسي يسجل رقما قياسيا في حجم الصادراتصدرت روسيا في النصف الأول من العام الزراعي 2022-2023، ما مجموعه 22.7 مليون طن من القمح، ويمكن أن يصل حجم الصادرات الإجمالي للموسم بأكمله إلى 44.3 مليون طن.وذكر مركز "سوفيكون" للدراسات التحليلية في وقت سابق، أنه "في الأشهر الستة الأولى من موسم 2022-2023، صدرت روسيا 22.7 مليون طن من القمح، بزيادة 0.2 مليون طن عن العام السابق".ويقدر الخبراء صادرات القمح الروسي طوال الموسم بـ 44.3 مليون طن مقابل 33.4 مليون طن الموسم الماضي، معتقدين أن الوضع بالنسبة للمصدرين الروس سيظل مواتيًا في الغالب حتى نهاية الموسم على خلفية ارتفاع أسعار الصادرات نسبيًا.

https://sputnikarabic.ae/20230923/التموين-المصرية-لـسبوتنيك-انصراف-مصر-عن-القمح-الروسي-أمر-عار-عن-الصحة-1081325275.html

https://sputnikarabic.ae/20230908/3-دول-عربية-في-قائمة-أكثر-5-دول-مستوردة-للحبوب-الروسية-في-العالم--1080811382.html

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