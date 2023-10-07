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نتنياهو متوعدا: سنحول كل الأماكن في هذه المدينة الشريرة إلى أنقاض.. يا سكان غزة اخرجوا من هناك الآن
https://sputnikarabic.ae/20231007/عرين-الأسود-تدعو-الفلسطينيين-في-الضفة-لاقتحام-المستوطنات-والمواجهة-1081770317.html
"عرين الأسود" تدعو الفلسطينيين في الضفة لاقتحام المستوطنات والمواجهة
"عرين الأسود" تدعو الفلسطينيين في الضفة لاقتحام المستوطنات والمواجهة
دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، إلى التوجه لنقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T19:30+0000
2023-10-07T19:30+0000
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جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 250 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1500 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.و"عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.وقالت المجموعة الفلسطينية: "يا أبناء فلسطين كل فلسطين (..) تدعوكم مجموعات عرين الأسود الليلة وفي تمام الساعة 11:00 للخروج للشوارع".وتابعت: "ازحفوا بكل ما أوتيتم من أدوات قتالية مهما كانت بسيطة، اخرجوا للشوارع اقطعوا الطرق على جيش الاحتلال ومستوطنيه منا ومنكم التكبير ولكم علينا الزحف على كل نقاط التماس حتى التسلل لقلب المستوطنات المحيطة".وخاطبت "عرين الأسود" في بيانها إسرائيل بالقول: "يا دولة الغباء والكبرياء الفارغ يا نظاما أمنيا من ورق وكرتون، سنوقعكم ونقابلكم وجهاً لوجه الآن الآن وليس غداً من حيث لا تحتسبون نحن وكل الشرفاء المقاومين (..) الكلام بعد 11:00 للتكبير وللرصاص فقط".يشار إلى أن إسرائيل ردت على عملية حماس بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
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أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار قطاع غزة, حركة حماس, أخبار الضفة الغربية, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"عرين الأسود" تدعو الفلسطينيين في الضفة لاقتحام المستوطنات والمواجهة

19:30 GMT 07.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammedمقاوم فلسطيني من مسلحي "عرين الأسود" يحمل سلاحه في جنازة تامر الكيلاني الاثنين 24 أكتوبر 2022
مقاوم فلسطيني من مسلحي عرين الأسود يحمل سلاحه في جنازة تامر الكيلاني الاثنين 24 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AP Photo / Majdi Mohammed
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دعت مجموعة "عرين الأسود" الفلسطينية، المواطنين في الضفة الغربية، إلى التوجه لنقاط التماس والدخول إلى المستوطنات وخوض مواجهات مع المستوطنين.
جاء ذلك في بيان لـ"عرين الأسود"، على وقع عملية تسلل واسعة نفذتها حركة "حماس" في العمق الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 250 إسرائيلي وإصابة ما يزيد عن 1500 واختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين واقتيادهم لقطاع غزة.
و"عرين الأسود" هي مجموعة فلسطينية مسلحة، ظهرت عام 2022 في نابلس شمالي الضفة الغربية، وأعلنت عن تنفيذ عشرات العمليات ضد أهداف إسرائيلية، فيما اغتالت إسرائيل عددا من قادتها.
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وقالت المجموعة الفلسطينية: "يا أبناء فلسطين كل فلسطين (..) تدعوكم مجموعات عرين الأسود الليلة وفي تمام الساعة 11:00 للخروج للشوارع".
وتابعت: "ازحفوا بكل ما أوتيتم من أدوات قتالية مهما كانت بسيطة، اخرجوا للشوارع اقطعوا الطرق على جيش الاحتلال ومستوطنيه منا ومنكم التكبير ولكم علينا الزحف على كل نقاط التماس حتى التسلل لقلب المستوطنات المحيطة".
وخاطبت "عرين الأسود" في بيانها إسرائيل بالقول: "يا دولة الغباء والكبرياء الفارغ يا نظاما أمنيا من ورق وكرتون، سنوقعكم ونقابلكم وجهاً لوجه الآن الآن وليس غداً من حيث لا تحتسبون نحن وكل الشرفاء المقاومين (..) الكلام بعد 11:00 للتكبير وللرصاص فقط".
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يشار إلى أن إسرائيل ردت على عملية حماس بإطلاق عملية عسكرية واسعة سماها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "حربا"، أسفرت عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.
وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".
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