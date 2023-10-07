https://sputnikarabic.ae/20231007/عودة-حركة-المرور-على-جسر-القرم-بعد-توقفها-لمدة-5-ساعات-1081775845.html

عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لمدة 5 ساعات

عودة حركة المرور على جسر القرم بعد توقفها لمدة 5 ساعات

استؤنفت حركة المرور على جسر القرم، اليوم الأحد، عقب توقفها لمدة خمس ساعات، دون أن تكشف السلطات عن سبب التعليق. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T23:54+0000

2023-10-07T23:54+0000

2023-10-07T23:54+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

جمهورية القرم الروسية

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موسكو- سبوتنيك. وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم في بيان عبر تطبيق "تلغرام": انه "تم استعادة حركة المركبات على جسر القرم"، وذلك بعد الإعلان عن تعليق حركة المرور على الجسر يوم أمس السبت الساعة 21.05 بتوقيت موسكو.يشار إلى أن حركة المرور على جسر القرم كانت قد شهدت توقفا مؤقتا لأكثر من مرة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، وأعلن مقر عمليات تشغيل جسر القرم، يوم 3 سبتمبر، تعليق حركة المرور على الجسر مؤقتًا.وأضاف البيان: "يُطلب من الموجودين على الجسر وفي منطقة التفتيش التزام الهدوء واتباع تعليمات موظفي أمن النقل"، وبعدها بوقت قليل، أعلنت السلطات الروسية المشرفة على حركة المرور على جسر القرم، استئناف حركة مرور المركبات مجددا على الجسر.يذكر أن وزارة الدفاع الروسية، أعلنت، الشهر الماضي، إحباط وتدمير 3 زوارق أوكرانية مسيرة وشبه غاطسة في البحر الأسود، حاولت شن هجوم على جسر القرم.ويأتي ذلك في ظل استمرار قوات كييف شن هجمات إرهابية بالمسيرات على أهداف مدنية في روسيا، تحبطها الدفاعات الروسية بفعالية منقطعة النظير، رغم لجوء كييف لاستخدام مختلف أنواع المسيرات الغربية والمحلية.

https://sputnikarabic.ae/20231006/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-قبالة-شبه-جزيرة-القرم-1081736058.html

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