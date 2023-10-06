https://sputnikarabic.ae/20231006/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-قبالة-شبه-جزيرة-القرم-1081736058.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، نجاح زورق صاروخي صغير تابع لأسطول البحر الأسود، في تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل شبه... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T21:26+0000
2023-10-06T21:26+0000
2023-10-06T21:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا
جمهورية القرم الروسية
وزارة الدفاع الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:131:2881:1751_1920x0_80_0_0_72d4d91bc0f9a60a669caa2048cb503c.jpg
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 10:30 مساءً، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضاف البيان: ان " أنظمة الدفاع الجوي لقارب صاروخي صغير تابع الأسطول البحر الأسود، رصدت ودمرت على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، طائرة أوكرانية بدون طيار".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.وأوضحت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة البعيدة المدى والعالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.ونتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ "هيمارس"، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، ومواد أساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.وكشفت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفعا مدفعيا ميدانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231005/العثور-على-جثة-مظلي-أوكراني-في-شبه-جزيرة-القرم-1081689115.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/أوكرانيا-تتحدث-عن-توقف-عمل-ستارلينك-فوق-القرم-الروسية-بعد-فشل-هجومها-1081311258.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/12/1079170276_0:0:2529:1896_1920x0_80_0_0_bc08250c870a999297276c6e7b05c671.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، نجاح زورق صاروخي صغير تابع لأسطول البحر الأسود، في تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 10:30 مساءً، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
وأضاف البيان: ان " أنظمة الدفاع الجوي لقارب صاروخي صغير تابع الأسطول البحر الأسود، رصدت ودمرت على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، طائرة أوكرانية بدون طيار".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية
في بيان، أمس الجمعة، تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.
وأوضحت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة البعيدة المدى والعالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
ونتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ "هيمارس"، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، ومواد أساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.
وكشفت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات
للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفعا مدفعيا ميدانيا.