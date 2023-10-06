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Военнослужащие ВС РФ проходят обучение по полетам на ударных FPV-дронах Бумеранг на полигоне в тыловом районе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231006/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-قبالة-شبه-جزيرة-القرم-1081736058.html
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم
الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، نجاح زورق صاروخي صغير تابع لأسطول البحر الأسود، في تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل شبه... 06.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-06T21:26+0000
2023-10-06T21:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وزارة الدفاع الروسية
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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 10:30 مساءً، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضاف البيان: ان " أنظمة الدفاع الجوي لقارب صاروخي صغير تابع الأسطول البحر الأسود، رصدت ودمرت على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، طائرة أوكرانية بدون طيار".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.وأوضحت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة البعيدة المدى والعالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.ونتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ "هيمارس"، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، ومواد أساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.وكشفت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفعا مدفعيا ميدانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231005/العثور-على-جثة-مظلي-أوكراني-في-شبه-جزيرة-القرم-1081689115.html
https://sputnikarabic.ae/20230923/أوكرانيا-تتحدث-عن-توقف-عمل-ستارلينك-فوق-القرم-الروسية-بعد-فشل-هجومها-1081311258.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا, جمهورية القرم الروسية, وزارة الدفاع الروسية

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم

21:26 GMT 06.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، نجاح زورق صاروخي صغير تابع لأسطول البحر الأسود، في تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل شبه جزيرة القرم.
موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 10:30 مساءً، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العثور على جثة مظلي أوكراني في شبه جزيرة القرم
أمس, 12:31 GMT
وأضاف البيان: ان " أنظمة الدفاع الجوي لقارب صاروخي صغير تابع الأسطول البحر الأسود، رصدت ودمرت على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، طائرة أوكرانية بدون طيار".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.
وأوضحت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة البعيدة المدى والعالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.
الملياردير، إيلون ماسك، في مؤتمر فيفاتيك للتكنولوجيا بباريس، فرنسا، 16 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.09.2023
أوكرانيا تتحدث عن توقف عمل "ستارلينك" فوق القرم الروسية بعد فشل هجومها
23 سبتمبر, 09:32 GMT
ونتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ "هيمارس"، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، ومواد أساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.
وكشفت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفعا مدفعيا ميدانيا.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:20 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:32 GMT
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