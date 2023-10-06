https://sputnikarabic.ae/20231006/الدفاع-الروسية-تعلن-تدمير-طائرة-أوكرانية-دون-طيار-قبالة-شبه-جزيرة-القرم-1081736058.html

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم

الدفاع الروسية تعلن تدمير طائرة أوكرانية دون طيار قبالة شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الجمعة، نجاح زورق صاروخي صغير تابع لأسطول البحر الأسود، في تدمير طائرة أوكرانية بدون طيار على بعد 10 كيلومترات قبالة سواحل شبه... 06.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-06T21:26+0000

2023-10-06T21:26+0000

2023-10-06T21:26+0000

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موسكو- سبوتنيك. وذكرت الوزارة في بيان: "في 6 أكتوبر/ تشرين الأول، حوالي الساعة 10:30 مساءً، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة على أهداف في أراضي روسيا".وأضاف البيان: ان " أنظمة الدفاع الجوي لقارب صاروخي صغير تابع الأسطول البحر الأسود، رصدت ودمرت على بعد 10 كيلومترات من الساحل الجنوبي الغربي لشبه جزيرة القرم، طائرة أوكرانية بدون طيار".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، أمس الجمعة، تدمير ثلاثة مستودعات للذخيرة بضربات جوية وصاروخية على محور دونيتسك.وأوضحت الدفاع في بيانها إن القوات المسلحة الروسية نفذت خلال الأسبوع الماضي، 14 ضربة بالأسلحة البعيدة المدى والعالية الدقة على أهداف البنية التحتية العسكرية الأوكرانية.ونتيجة للضربات تم تدمير ورشة صناعية لتجميع الطائرات دون طيار، ومستودعات تخزين صواريخ "هيمارس"، وصواريخ كروز "ستورم شادو"، ومواد أساسية لتصنيع المتفجرات والذخيرة.وكشفت الدفاع أن قوات "الغرب" الروسية صدت أربع هجمات للقوات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو أكثر من 405 جنديا وتم تدمير أربعة مستودعات للذخيرة في مناطق فولشانسك وكوبيانسك وليبتسي في خاركوف وخمس دبابات و15 مدفعا مدفعيا ميدانيا.

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