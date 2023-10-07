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https://sputnikarabic.ae/20231007/هيئة-البث-الإسرائيلية-ارتفاع-عدد-القتلى-الإسرائيليين-جراء-هجوم-حماس-إلى-300-قتيل-1081775260.html
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس" إلى 300 قتيل
هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس" إلى 300 قتيل
أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل. 07.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-07T22:20+0000
2023-10-07T22:20+0000
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القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن حصيلة ضحايا هجوم مقاتلي حركة "حماس" بلغت 300 إسرائيلي على الأقل، ونحو 1590 جريحا.وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.وأكد الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".ولا تزال حركة حماس تسيطر على بعض مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.وأمرت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.
https://sputnikarabic.ae/20231007/قيادي-في-حماس-لـسبوتنيك-عملية-غزة-سيكون-لها-انعكاسات-إيجابية-في-وقف-الاستيطان-والعودة-للتفاوض-1081767002.html
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العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

هيئة البث الإسرائيلية: ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم "حماس" إلى 300 قتيل

22:20 GMT 07.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLIأحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
© AFP 2023 / AHMAD GHARABLI
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أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين جراء هجوم حركة "حماس" الفلسطينية، صباح أمس السبت، إلى 300 قتيل.
القدس - سبوتنيك. وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن حصيلة ضحايا هجوم مقاتلي حركة "حماس" بلغت 300 إسرائيلي على الأقل، ونحو 1590 جريحا.
وفي وقت سابق، أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له أن حركة حماس أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا.
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
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17:53 GMT
وأكد الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى".
ولا تزال حركة حماس تسيطر على بعض مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.
التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي - غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
وزير الخارجية الأردني يدعو لتحرك دولي فوري لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين
21:00 GMT
من جانبه، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.
وأمرت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، فيما نقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.
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