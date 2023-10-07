https://sputnikarabic.ae/20231007/وزير-الخارجية-الأردني-يدعو-لتحرك-دولي-فوري-لوقف-التصعيد-بين-الفلسطينيين-والإسرائيليين-1081773840.html

وزير الخارجية الأردني يدعو لتحرك دولي فوري لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

وزير الخارجية الأردني يدعو لتحرك دولي فوري لوقف التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين

يجري وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اتصالات إقليمية ودولية بشأن التصعيد الحالي بين الفلسطينيين والإسرائيليين في غزة ومحيطها. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T21:00+0000

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ولفت الصفدي إلى ضرورة تجنيب المنطقة تبعات ما وصفه بـ"دوامة عنف جديدة"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت.وشدد على ضرورة إيجاد حل لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية والتوقف عن أي إجراء يسهم في زيادة التوتر والعنف ويقوض حل الدولتين، الذي يمثل السبيل الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.وقال الصفدي: "استمرار العنف سيكون له انعكاسات كبيرة على المنطقة وسيقودها إلى الأسوأ، خاصة في ظل تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وغياب الأفق السياسي للحل".كما شدد وزير الخارجية الأردني على ضرورة التحلي بضبط النفس واحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.يذكر أن عناصر من حركة "حماس" الفلسطينية تسللوا عبر عدة محاور إلى المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، فجر اليوم، ضمن عملية عسكرية ضد إسرائيل تحمل اسم "طوفان الأقصى".وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" أن الهدف من عملية "طوفان الأقصى" هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وأعلنت "حماس" أسر جنود إسرائيليين، بينما قالت القناة "12" الإسرائيلية إن "عشرات الإرهابيين تسللوا إلى الأراضي الإسرائيلية بالتزامن مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة"، بينما لا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة، بينما قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنه تم تسجيل 232 قتيل و1697 إصابة منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.

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