https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-15-ساعة-من-القتال-الجيش-الإسرائيلي-يسيطر-على-معظم-المستوطنات-المحيطة-بغزة-1081772961.html

بعد 15 ساعة من القتال.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم المستوطنات المحيطة بغزة

بعد 15 ساعة من القتال.. الجيش الإسرائيلي يسيطر على معظم المستوطنات المحيطة بغزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إعادة السيطرة على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، بعد إطلاق حركة حماس عملية "طوفان الأقصى، فجر اليوم السبت. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T20:21+0000

2023-10-07T20:21+0000

2023-10-07T20:46+0000

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ونشر الجيش الإسرائيلي بيانا عسكريا، مساء اليوم السبت، أعلن من خلاله سيطرة قواته على معظم المستوطنات المحيطة بقطاع غزة، والمعروفة باسم غلاف غزة، بعدما سيطرت حركة حماس على أغلبها، منذ فجر اليوم.ويأتي هذا في الوقت الذي لا تزال حركة حماس تسيطر على مناطق في مستوطنة "بئيري" حيث تحتجز عشرات المستوطنين كرهائن، فضلا عن مناطق في بلدة سديروت، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي، استعادة السيطرة على باقي المستوطنات التي شهدت انتشارا للمسلحين الفلسطينيين.وفي سياق متصل، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن حصيلة القتلى الإسرائيليين بلغ 250 قتيلا، فيما بلغ عدد الجرحى 1500 بينهم 290 في حالة حرجة، وذلك منذ بداية العملية التي أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى"، والتي أعلنت عنها حركة حماس، اليوم، وبالمقابل أعلنت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" ردا على ذلك.وبدوره، اقترح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، تشكيل حكومة طوارئ موسعة على خلفية التصعيد الجاري مع قطاع غزة، حيث اقترح نتنياهو على زعيم المعارضة، يائير لابيد، ورئيس حزب "معسكر الدولة" الجنرال بيني غانتس، الانضمام في حكومة طوارئ موسعة.وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية إطلاق الرشقات الصاروخية من قطاع غزة على مدينة تل أبيب وسط سقوط عدد كبير من الجرحى والمصابين، وأوضحت القناة الإسرائيلية الـ 13، أن مدن وبلدات ريشون لتيسيون وبات يام ومحيطهما وبيت داجان ويفنه في مدينة تل أبيب تعرضت للقصف، وأنباء عن وقوع إصابات منها في حالة خطيرة.ووجهت السلطات الإسرائيلية، المستوطنين في غلاف غزة بالبقاء في الملاجئ والمخابئ حتى إشعار آخر، ونقلت القناة الإسرائيلية الـ 12، عن قيادة الجبهة الداخلية الإسرائيلية توجيه مستوطني غلاف غزة بالبقاء في المناطق المحمية إلى حين تلقي أوامر جديدة.وعقد بنيامين نتنياهو، جلسة طارئة لحكومته لبحث الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على إسرائيل وعملية "السيوف الحديدية" التي تلت ذلك.وقال نتنياهو في مقطع متلفز:وأعلنت حركة حماس، فجر اليوم السبت، إطلاق عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة" عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.وقالت القناة "12" الإسرائيلية إنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وذلك بالتوازي مع ما أعلنه محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس، من بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بينما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن 232 قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم حتى الآن.

https://sputnikarabic.ae/20231007/في-طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-250-وإصابة-1500-منهم-290-بحالة-حرجة-1081771634.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/بعد-انطلاق-طوفان-الأقصى-نتنياهو-يقترح-على-لابيد-وغانتس-تشكيل-حكومة-طوارئ-موسعة-1081768908.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/بايدن-يوجه-فريقه-للتواصل-مع-زعماء-الشرق-الأوسط-وأوروبا-بشأن-التصعيد-الفلسطيني-الإسرائيلي-1081770264.html

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الأخبار, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي