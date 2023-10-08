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إعلام إسرائيلي: بدء إخلاء سكان غلاف غزة
إعلام إسرائيلي: بدء إخلاء سكان غلاف غزة
أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T07:07+0000
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وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية إخلاء سكان غلاف غزة، من المنطقة قد بدأت بالفعل، وإن السلطات وضعت قطاع غزة وسديروت ضمن نطاق "اللون الأحمر".وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 في حالة خطيرة.وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.وبحسب البيان، فإن "قوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت بنكين تابعين لحركة "حماس".وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231008/بث-مباشر-للأحداث-في-غلاف-غزة-أحداث-لم-تشهدها-إسرائيل-سابقا-صور-وفيديو-1081739132.html
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العالم, العالم العربي
العالم, العالم العربي

إعلام إسرائيلي: بدء إخلاء سكان غلاف غزة

07:07 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 07:28 GMT 08.10.2023)
© AFP 2023 / JACK GUEZاطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، صباح اليوم الأحد، بدء السلطات عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة.
وقالت قناة 12 الإسرائيلية، إن "عملية إخلاء سكان غلاف غزة، من المنطقة قد بدأت بالفعل، وإن السلطات وضعت قطاع غزة وسديروت ضمن نطاق "اللون الأحمر".
وبدورها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأحد، ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 في حالة خطيرة.
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
06:14 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنه نفذ عشرات الغارات على أهداف استراتيجية تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.
وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي، أنه "منذ بعض الوقت، نفذت القوات الإسرائيلية غارات على عشرة أهداف لحركة "حماس"، وبحسب البيان، تقع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها حركة "حماس" في قطاع غزة.
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وأشار البيان إلى أنه "من بين الأهداف التي تم قصفها مقر استخباري تابع لـ"حماس"، بالإضافة إلى مبنى عسكري تستخدمه القوات الجوية التابعة لـ"حماس".

وبحسب البيان، فإن "قوات الدفاع الإسرائيلية هاجمت بنكين تابعين لحركة "حماس".
وكانت حركة "حماس" الفلسطينية، قد أطلقت، فجر أمس السبت، عملية تسلل واسعة النطاق باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في غلاف غزة، عبر 4 محاور سيطرت خلالها على عدد من المستوطنات.
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