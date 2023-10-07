https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-ارتفاع-حصيلة-القتلى-الإسرائيليين-إلى-100-على-الأقل-وأكثر-من-900-مصاب-1081758356.html

"طوفان الأقصى"... ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل وأكثر من 900 مصاب

"طوفان الأقصى"... ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل وأكثر من 900 مصاب

ارتفعت حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 100 على الأقل، وأصيب أكثر من 900، العشرات منهم بجروح خطيرة، وفق إعلام إسرائيلي. 07.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-07T14:16+0000

2023-10-07T14:16+0000

2023-10-07T14:39+0000

التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

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حركة حماس

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ونفذت حركة "حماس" الفلسطينية، فجر اليوم السبت، عملية تسلل مباغتة واسعة النطاق عبر 4 محاور باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، وسيطرت خلالها على عدد من المستوطنات، ولا تزال المعارك تدور في نحو 7 بؤر.وقالت القناة "12" الإسرائيلية: "أطلقت آلاف الصواريخ على إسرائيل منذ ساعات الصباح (السبت)، في الوقت نفسه الذي تسلل فيه عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية. وقُتل ما لا يقل عن 100 إسرائيلي وأصيب أكثر من 908 آخرين، العشرات منهم في حالة حرجة".وأضافت: "تدور اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش والارهابيين. وهناك نداءات يائسة من سكان الجنوب لطلب المساعدة من الجيش. والإرهابيون يتحصنون في المنازل في غلاف غزة مع الرهائن. وتعمل 7 كتائب إسرائيلية على تحرير سكان المستوطنات، كما تم القضاء على 3 خلايا إرهابية بالقرب من السياج".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية: "تم ​​إطلاق أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة، واختطفت حماس العشرات إلى غزة، واحتجزت العديد من الرهائن، وما زالت تسيطر على العديد من القواعد والمستوطنات. وأصيب أكثر من 900 شخص جراء الصواريخ ويدور حاليا تبادل لإطلاق النار وتتواصل المعارك في (مستوطنتي) سديروت وأوفاكيم".وأفاد مستشفى برزيلاي في عسقلان جنوب إسرائيل أنه حتى الآن استقبل نحو 230 مصابا، من بينهم 40 في حالة حرجة وخطيرة و123 في حالة متوسطة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية"ووصل إلى مستشفى شيبا في تل هشومير قرب تل أبيب 62 جريحا، بينهم 19 في حالة خطيرة، و21 في حالة متوسطة وطفيفة. ويتم علاج المصابين في غرفة الطوارئ والعناية المركزة وفي غرف العمليات وفي أقسام الجراحة والتجميل وجراحة الأعصاب.وقالت مستشفى سوروكا في بئر السبع أنه تم حتى الآن استقبل نحو 370 مصابا، من بينهم 77 في حالة حرجة وخطيرة و59 في حالة متوسطة.وقال صالح العاروري القيادي في حركة "حماس" في مقابلة مع قناة الجزيرة إنهم يحتجزون عدداً كبيراً من الأسرى الإسرائيليين، بينهم ضباط كبار. وهم مستعدون لكل الاحتمالات، بما في ذلك الدخول البري الإسرائيلي إلى القطاع.وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن جنود البحرية قضوا على "عشرات الإرهابيين الذين كانوا يعتزمون التسلل إلى إسرائيل في المنطقة البحرية الجنوبية، وفتح المقاتلون النار عليهم وأحبطوا زورقين مطاطيين وسفينتين أخريين".وقال صالح العاروري القيادي في حركة "حماس" في مقابلة مع قناة الجزيرة إنهم يحتجزون عدداً كبيراً من الأسرى الإسرائيليين، بينهم ضباط كبار. وهم مستعدون لكل الاحتمالات، بما في ذلك الدخول البري الإسرائيلي إلى القطاع.وكانت "كتائب القسام" الجناع العسكري لحركة حماس قد أعلنت النفير العام وبدء الهجوم الفوري على مستوطنات غلاف غزة، في إطار معركة "طوفان الأقصى"، وقد سقط عدد من صواريخ المقاومة من غزة في قرى جنوب الضفة الغربية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، في وقت سابق اليوم، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 198 شخصا وإصابة 1610 آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة صباح اليوم.وذكرت الوزارة، في بيان لها، أن "مجمل عدد الشهداء الواردة لدى مستشفيات القطاع حتى الآن موزعة على غزة وخان يونس ورفح، بينما توزعت الإصابات في جميع المحافظات".

https://sputnikarabic.ae/20231007/طوفان-الأقصى-مقتل-40-إسرائيليا-على-الأقل-وإصابة-ما-يزيد-عن-800-1081755237.html

https://sputnikarabic.ae/20231007/روسيا-تدعو-إسرائيل-وفلسطين-لخفض-التصعيد-1081749462.html

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التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, أخبار قطاع غزة, العالم العربي, أخبار العالم الآن, حركة حماس