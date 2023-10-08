https://sputnikarabic.ae/20231008/البيت-الأبيض-بايدن-يوجه-بتقديم-مساعدات-إضافية-إلى-إسرائيل--1081801637.html
البيت الأبيض: بايدن يوجه بتقديم مساعدات إضافية إلى إسرائيل
البيت الأبيض: بايدن يوجه بتقديم مساعدات إضافية إلى إسرائيل
أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T16:57+0000
2023-10-08T16:57+0000
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وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، وفق البيان.وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231008/واشنطن-إسرائيل-طلبت-من-أمريكا-مساعدات-عسكرية-1081795260.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
البيت الأبيض: بايدن يوجه بتقديم مساعدات إضافية إلى إسرائيل
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أعلن البيت الأبيض، اليوم الأحد، أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وجّه بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل.
وجاء في البيان أن "الرئيس أمر بتقديم دعم إضافي إلى إسرائيل في مواجهة هذا الهجوم الإرهابي غير المسبوق الذي تشنه حماس"، وفق البيان.
وأضاف البيان أنه سيتم إبلاغ بايدن بانتظام بالتطورات، وسيظل مسؤولو إدارته على اتصال وثيق مع الشركاء الإسرائيليين.
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي
أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من اختطاف عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".