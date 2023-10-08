https://sputnikarabic.ae/20231008/الخارجية-الإماراتية-تعرب-عن-استيائها-الشديد-من-اختطاف-مدنيين-إسرائيليين-كرهائن-1081805833.html

الخارجية الإماراتية تعرب عن استيائها الشديد من اختطاف مدنيين إسرائيليين كرهائن

الخارجية الإماراتية تعرب عن استيائها الشديد من اختطاف مدنيين إسرائيليين كرهائن

أعربت وزارة الخارجية الإماراتية، مساء الأحد، عن استيائها الشديد إزاء تقارير تفيد باختطاف مدنيين إسرائيليين من منازلهم كرهائن، مؤكدة أهمية حماية المدنيين من... 08.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-08T21:27+0000

2023-10-08T21:27+0000

2023-10-08T21:27+0000

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ونقلت وكالة "وام" عن وزارة الخارجية بيانا دعت فيه إلى ضرورة حماية المدنيين وأكدت على أن الأولوية العاجلة هي وقف العنف وحماية حقوق المدنيين.وأشارت الوزارة في بيانها إلى خطورة الهجمات التي تقوم بها حركة حماس ضد المدن والقرى الإسرائيلية القريبة من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق آلاف الصواريخ على المناطق السكنية.وأعربت دولة الإمارات عن تعازيها لأسر الضحايا ودعت إلى بذل جهود دبلوماسية لمنع تصعيد الصراع وحدوث مواجهة إقليمية أوسع نطاقا، كما أعربت الوزارة عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح الإسرائيلية والفلسطينية نتيجة العنف المستمر، ودعت الطرفين إلى وقف التصعيد وتجنب تفاقم العنف وتداعياته المأساوية على المدنيين والبنية التحتية.وشدد البيان الإماراتي على ضرورة تعاون المجتمع الدولي لمنع تصاعد العنف والحفاظ على الاستقرار في نطاق أوسع، مؤكدة على أن المجتمع الدولي يجب أن يظل مصمما في مواجهة أعمال العنف التي تهدد الجهود الإقليمية الجارية للحوار والتعاون والتعايش، وأنه يجب ألا يسمح بتدمير المنطقة التي عانت من الحروب والأزمات.واختتم البيان بالتأكيد على أن دولة الإمارات مستمرة في التعاون الوثيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتهدئة الأوضاع وتخفيض التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة، والعمل على استئناف المفاوضات للوصول إلى تسوية نهائية وفقًا لمبدأ حل الدولتين للفلسطينيين والإسرائيليين، الذي يهدف إلى تحقيق السلام والكرامة لكلا الشعبين.وفي وقت سابق، تلقى الرئيس السوري، بشار الأسد، اتصالا من الرئيس الإماراتي، محمد بن زايد آل نهيان، جرى خلاله بحث التطورات في الأراضي الفلسـطينية والأوضاع في المنطقة.

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