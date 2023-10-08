https://sputnikarabic.ae/20231008/الرئيس-الإسرائيلي-بعد-عملية-طوفان-الأقصى-حان-الوقت-لتشكيل-حكومة-طوارئ-1081805151.html
الرئيس الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى": حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ
الرئيس الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى": حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ
قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل الآن في حالة حرب"، مشددا على ضرورة تحقيق الانتصار. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T20:39+0000
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ودعا هرتسوغ، في كلمة نقلتها "هيئة البث الإسرائيلية"، إلى تشكيل حكومة طوارئ، مؤكدا أن بلاده "تواجه حربا ممتدة لن تنتهي بين عشية وضحاها وأن العدو يقوم بحرب نفسية لبث الرعب في الإسرائيليين".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231008/حماس-تحذر-أمريكا-من-عواقب-تحريك-حاملة-طائرات-لدعم-إسرائيل-1081803624.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار قطاع غزة, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم
الرئيس الإسرائيلي بعد عملية "طوفان الأقصى": حان الوقت لتشكيل حكومة طوارئ
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قال الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، إن "إسرائيل الآن في حالة حرب"، مشددا على ضرورة تحقيق الانتصار.
ودعا هرتسوغ، في كلمة نقلتها "هيئة البث الإسرائيلية"، إلى تشكيل حكومة طوارئ، مؤكدا أن بلاده "تواجه حربا ممتدة لن تنتهي بين عشية وضحاها وأن العدو يقوم بحرب نفسية لبث الرعب في الإسرائيليين".
وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي
أيضا".
وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.
وتمكنت حركة "حماس" من أسر عدد غير معروف من الإسرائيليين
بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ
على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".