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المغرب يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ بشأن الأوضاع في غزة
المغرب يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ بشأن الأوضاع في غزة
دعا المغرب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T09:22+0000
2023-10-08T09:22+0000
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جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيه إن المملكة دعت وزراء خارجية الدول العربية للاجتماع من أجل التشاور وتنسيق المواقف بشأن التطورات الأخيرة، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير، بحسب البيان.ولفتت وزارة الخارجية المغربية، إلى أن "الدعوة جاءت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس"، حيث تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.وقال البيان إن "الدعوة تستهدف عقد الاجتماع، هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة".يذكر أن حركة "حماس"، أعلنت أمس السبت، إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي قالت إنها استهدفت "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، وقال محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة إن "الهدف من العملية هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".وأشار الضيف إلى أن "عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الضربة الأولى تجاوز 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش شن 500 غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 400 مسلح فلسطيني، على الأقل"، بينما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قتلت 313 شخصا ونحو 1990 جريحا".وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الهجمات التي نفذتها "حماس" قتلت 300 شخص و1864 مصابا من الإسرائيليين".
https://sputnikarabic.ae/20231008/الجيش-الإسرائيلي-ينفذ-عشرات-الغارات-على-أهداف-تابعة-لحركة-حماس-في-قطاع-غزة-1081779014.html
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العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

المغرب يدعو جامعة الدول العربية لاجتماع طارئ بشأن الأوضاع في غزة

09:22 GMT 08.10.2023
© AFP 2023 / EYAD BABAالقصف الإسرائيلي على غزة
القصف الإسرائيلي على غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© AFP 2023 / EYAD BABA
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دعا المغرب لعقد اجتماع طارئ لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية لبحث تدهور الأوضاع في قطاع غزة، عقب عملية "طوفان الأقصى"، التي أطلقتها حركة "حماس" للـ"رد على الانتهاكات الإسرائيلية".
جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية عبر منصة "إكس"، اليوم الأحد، قالت فيه إن المملكة دعت وزراء خارجية الدول العربية للاجتماع من أجل التشاور وتنسيق المواقف بشأن التطورات الأخيرة، والبحث عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير، بحسب البيان.
ولفتت وزارة الخارجية المغربية، إلى أن "الدعوة جاءت بتعليمات من العاهل المغربي الملك محمد السادس"، حيث تتولى بلاده رئاسة الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية.
وقال البيان إن "الدعوة تستهدف عقد الاجتماع، هذا الأسبوع، بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة".
يذكر أن حركة "حماس"، أعلنت أمس السبت، إطلاق عملية "طوفان الأقصى"، التي قالت إنها استهدفت "مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية"، وقال محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة إن "الهدف من العملية هو وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية".
وأشار الضيف إلى أن "عدد الصواريخ التي تم إطلاقها في الضربة الأولى تجاوز 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
غارة جوية شنها الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
الجيش الإسرائيلي ينفذ عشرات الغارات على أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة
06:11 GMT
وذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "الجيش شن 500 غارة جوية على قطاع غزة أدت إلى مقتل 400 مسلح فلسطيني، على الأقل"، بينما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن "الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، قتلت 313 شخصا ونحو 1990 جريحا".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن "الهجمات التي نفذتها "حماس" قتلت 300 شخص و1864 مصابا من الإسرائيليين".
© Sputnikالمناطق التي تسيطر عليها حماس حاليا
المناطق التي تسيطر عليها حماس حاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
المناطق التي تسيطر عليها حماس حاليا
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