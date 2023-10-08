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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
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بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة. 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T06:14+0000
2023-10-08T06:30+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры
اطلاق المقاومة الفلسطينية الصواريخ من قطاع غزة باتجاه أراضي غلاف غزة، فلسطين 11 مايو 2021 - سبوتنيك عربي

بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو

06:14 GMT 08.10.2023 (تم التحديث: 06:30 GMT 08.10.2023)
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يتبع
استيقظت إسرائيل على حدث كبير لم تشهده سابقا، حيث بدأ الجناح العسكري لحركة "حماس" عملية واسعة، صباح اليوم السبت، داخل غلاف غزة.
أعلن الجيش الإسرائيلي أن حركة "حماس" شنت عملية مزدوجة شملت إطلاق قذائف صاروخية تجاه المستوطنات الإسرائيلية، وأيضا تسلل عناصر من الحركة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية.
فيما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
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الجديد أولاًالقديم أولاً
06:21 GMT 08.10.2023
وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على غزة إلى 256 قتيلًا و1788 مصابًا
06:21 GMT 08.10.2023
06:14 GMT 08.10.2023

الجيش الإسرائيلي: البحرية الإسرائيلية قتلت فلسطينيين اثنين حاولا التسلل إلى بلدة زيكيم الساحلية شمال قطاع غزة.

06:09 GMT 08.10.2023

موقع "واينت" الإسرائيلي: الجيش الإسرائيلي قصف خيمة "حزب الله" التي نصبها منذ أشهر في أراض تسيطر عليها إسرائيل.

05:42 GMT 08.10.2023

أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم الأحد، تنفيذ هجوم على ثلاثة مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا.

05:41 GMT 08.10.2023

"تايمز أوف إسرائيل": أسفر هجوم السبت الذي نفذته "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى عن مقتل 300 إسرائيلي وإصابة 1864 آخرين.

05:35 GMT 08.10.2023
تظاهرة اللبنانيين على الحدود اللبنانية مع إسرائيل، لبنان 16 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
"حزب الله" يعلن الهجوم على 3 مواقع إسرائيلية في مزارع شبعا
05:26 GMT
05:35 GMT 08.10.2023
05:34 GMT 08.10.2023

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على 10 أهداف زعم أنها تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، من بينها ما قيل إنه "مقر استخبارات".

20:46 GMT 07.10.2023
20:45 GMT 07.10.2023
تونس تعرب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني
أعربت رئاسة الجمهورية التونسية، عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.

وأفادت الرئاسة التونسية في بيان بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.

ودعت رئاسة الجمهورية التونسية، كل الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي في فلسطين بل وفي حق الأمة كلها.
19:51 GMT 07.10.2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
في "طوفان الأقصى".. ارتفاع حصيلة القتلى الإسرائيليين إلى 250 وإصابة 1500 منهم 290 بحالة حرجة
أمس, 19:48 GMT
19:35 GMT 07.10.2023
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
بايدن يوجه فريقه للتواصل مع زعماء الشرق الأوسط وأوروبا بشأن التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي
أمس, 19:35 GMT
19:06 GMT 07.10.2023
18:59 GMT 07.10.2023
18:59 GMT 07.10.2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
حماس لـ"سبوتنيك": تربطنا علاقة قوية مع روسيا لكن لا للمفاوضات والأيام القادمة حبلى بالمفاجآت
أمس, 18:30 GMT
18:59 GMT 07.10.2023
أحد أفراد القوات الإسرائيلية يمر أمام حريق مشتعل في منزل في عسقلان، في أعقاب هجوم صاروخي من قطاع غزة على جنوب إسرائيل، 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
إطلاق عشرات القذائف على تل أبيب وأنباء عن وقوع إصابات خطيرة بين صفوف الإسرائيليين
أمس, 18:20 GMT
17:56 GMT 07.10.2023
كتائب القسام تعلن السيطرة على معبر “إيرز” والجماهير الفلسطينية تحرق اليات إسرائيلية وسط غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
قيادي في حماس لـ"سبوتنيك": عملية غزة سيكون لها انعكاسات إيجابية في وقف الاستيطان والعودة للتفاوض
أمس, 17:53 GMT
17:56 GMT 07.10.2023
17:54 GMT 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2023
198 قتيلا و1610 جرحى ودمار كبير في الممتلكات جراء القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة
أمس, 17:12 GMT
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