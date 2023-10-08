بث مباشر للأحداث في غلاف غزة... إسرائيل تستيقظ على ضربات "حزب الله"... صور وفيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي عن شن غارات على 10 أهداف زعم أنها تابعة لـ"حماس" في قطاع غزة، من بينها ما قيل إنه "مقر استخبارات".
20:46 GMT 07.10.2023
20:45 GMT 07.10.2023
تونس تعرب عن وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني
أعربت رئاسة الجمهورية التونسية، عن وقوف تونس الكامل وغير المشروط إلى جانب الشعب الفلسطيني.
وأفادت الرئاسة التونسية في بيان بأن ما تصفه بعض وسائل الإعلام بغلاف غزة هو أرض فلسطينية ترزح تحت الاحتلال الصهيوني منذ عقود ومن حق الشعب الفلسطيني أن يستعيدها وأن يستعيد كل أرض فلسطين، ومن حقه أيضا أن يقيم دولته المستقلة عليها وعاصمتها القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين.
ودعت رئاسة الجمهورية التونسية، كل الضمائر الحية في العالم إلى الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني، وأن تتذكر المذابح التي قام بها العدو الصهيوني في حق شعبنا العربي في فلسطين بل وفي حق الأمة كلها.