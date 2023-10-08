https://sputnikarabic.ae/20231008/مسؤول-أوكراني-الحرب-في-إسرائيل-ستؤثر-على-التمويل-الأمريكي-لكييف-1081804947.html

مستشار أوكراني سابق: الحرب في إسرائيل ستؤثر على التمويل الأمريكي لكييف

مستشار أوكراني سابق: الحرب في إسرائيل ستؤثر على التمويل الأمريكي لكييف

صرّح أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، إن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط قد يؤثر على الوضع في منطقة القتال في أوكرانيا. 08.10.2023, سبوتنيك عربي

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وقال سوسكين في قناته على موقع "يوتيوب": "لن تحدث أي اختراقات (خلال الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية) وقد تفاقم الوضع بشكل حاد بسبب الحرب الإسرائيلية الفلسطينية. لا يوجد مال، ولن يكون هناك أبداً".وذكر الجيش الإسرائيلي، مساء أمس السبت، في بيان له، أن "حركة "حماس" أطلقت أكثر من 3000 صاروخ من قطاع غزة باتجاه الداخل الإسرائيلي، منذ صباح السبت، في وقت قام عناصر الحركة باختراق أكثر من 20 مستوطنة في الجنوب الإسرائيلي أيضا".وصباح أمس السبت، شنت "حماس" هجوما مفاجئا على إسرائيل، شمل إطلاق آلاف الصواريخ على جنوب ووسط البلاد، وتسلل مئات المسلحين من قطاع غزة إلى المستوطنات في المنطقة الجنوبية.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، بينما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، ولا تزال المعارك تدور في عدة نقاط اشتباك بين الفلسطينيين والإسرائيليين.وأعلن محمد الضيف، القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في آخر حصيلة أن "232 شخصا قتلوا وأصيب 1697 آخرون منذ بدء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231008/ضابط-استخبارات-أمريكي-يكشف-عن-إهانة-تعرض-لها-زيلينسكي-عند-زيارته-بولندا-1081804545.html

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