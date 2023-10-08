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https://sputnikarabic.ae/20231008/120-قتيلا-وأكثر-من-ألف-مصاب-إثر-زلزال-ضرب-أفغانستان-1081776274.html
120 قتيلا وأكثر من ألف مصاب إثر زلزال ضرب أفغانستان
120 قتيلا وأكثر من ألف مصاب إثر زلزال ضرب أفغانستان
أعلن موسى عشاري، رئيس إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات الأفغانية، سقوط 120 قتيلا، وأكثر من 1000 جريح من النساء والأطفال وكبار السن إثر الزلزال الذي ضرب البلاد أمس... 08.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-08T01:56+0000
2023-10-08T01:56+0000
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ونقل موقع " npr" عن عشاري قوله بأن زلزالين قويين هزا أجزاء من غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.وأظهرت صور تداولها الصحفيون الأفغان قرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل التي دمرت منازل حجرية وطينية في غرب البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثا متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هيرات، إن خمسة منازل على الأقل انهارت ظهر أمس، وأضاف "كل الناس خرجوا من منازلهم، فالمنازل والمكاتب والمتاجر كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل، لقد كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".وسجل الزلزالان قوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتعتبر هرات التي ضربها الزلزال، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان وتقع على بعد 75 ميلاً شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلازل.ونقلت حكومة طالبان الأفغانية بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، فيما كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن 320 شخصا على الأقل قتلوا، لكنها أضافت لاحقا أنه لم يتم التحقق من هذا العدد.من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية، وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران 2022، ضرب زلزال قوي منطقة نائية شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
https://sputnikarabic.ae/20231001/ظهور-حفرة-مخيفة-بعمق-60-مترا-بشكل-مفاجئ-بعد-زلزال-المغرب-فيديو-1081553940.html
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العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, زلزال, أخبار أفغانستان اليوم, الأخبار

120 قتيلا وأكثر من ألف مصاب إثر زلزال ضرب أفغانستان

01:56 GMT 08.10.2023
© Photoمشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر
مشاهد من آثار زلزال المغرب المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 08.10.2023
© Photo
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أعلن موسى عشاري، رئيس إدارة الكوارث في مقاطعة هيرات الأفغانية، سقوط 120 قتيلا، وأكثر من 1000 جريح من النساء والأطفال وكبار السن إثر الزلزال الذي ضرب البلاد أمس السبت.
ونقل موقع " npr" عن عشاري قوله بأن زلزالين قويين هزا أجزاء من غرب أفغانستان، مما أسفر عن مقتل وإصابة المئات.
وأظهرت صور تداولها الصحفيون الأفغان قرية واحدة على الأقل تحولت إلى أنقاض بعد سلسلة من الزلازل التي دمرت منازل حجرية وطينية في غرب البلاد، فيما أظهرت صور أخرى جثثا متناثرة ومغطاة، وكان من بينهم أطفال.
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وقال عبد الشكور صمدي، أحد سكان مدينة هيرات، إن خمسة منازل على الأقل انهارت ظهر أمس، وأضاف "كل الناس خرجوا من منازلهم، فالمنازل والمكاتب والمتاجر كلها فارغة وهناك مخاوف من وقوع المزيد من الزلازل، لقد كنت أنا وعائلتي داخل منزلنا، وشعرت بالزلزال".
وسجل الزلزالان قوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، وتعتبر هرات التي ضربها الزلزال، ثالث أكبر مدينة في أفغانستان وتقع على بعد 75 ميلاً شرق الحدود مع إيران، كما شعر سكان مقاطعة رضوي خراسان شمال شرقي إيران بالزلازل.
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ونقلت حكومة طالبان الأفغانية بعض الجرحى بطائرات هليكوبتر، فيما كانت الأمم المتحدة قالت في وقت سابق إن 320 شخصا على الأقل قتلوا، لكنها أضافت لاحقا أنه لم يتم التحقق من هذا العدد.
من جانبها، ذكرت هيئة المسح الجيولوجي أن زلزالين وقعا بلغت قوتهما 6.3 درجة، أعقبتهما هزات ارتدادية، وقال مكتب منظمة الصحة العالمية في أفغانستان على موقع "إكس": "أرسلنا أدوية وإمدادات طبية إلى المستشفيات لدعم علاج الجرحى، ومستودعاتنا جاهزة لتوفير أدوية إضافية حسب الحاجة".
جدير بالذكر أنه في يونيو/حزيران 2022، ضرب زلزال قوي منطقة نائية شرقي أفغانستان، ما أسفر عن مقتل أكثر من 1000 شخص.
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